ノジマは、イオンフィナンシャルサービスとイオンペイ加盟店契約を結び、9月4日からイオン系列の店舗以外でも（ノジマ 池袋東武店は除く）、イオンのコード決済サービス「AEON Pay」での支払いが可能になった。●利用に応じてWAON POINTがたまる「AEON Pay」に対応「AEON Pay」は、イオンのトータルアプリ「iAEON（アイイオン）」または「イオンウォレット」アプリから利用できるキャッシュレス決済サービス。利用額200円につ