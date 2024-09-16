台風第14号(プラサン)2024年09月16日13時00分発表 【写真を見る】大型の台風14号情報このあとの進路と勢力新たな熱帯低気圧を確認も日本への影響はないか 台風14号は沖縄地方に向かって進む予報です。18日から19日にかけて沖縄に最接近するとみられます。 また、新たな熱帯低気圧が現れましたが、こちらは今のところ日本への影響はないものとみられます。 16日12時の実況種別 台風大きさ &#