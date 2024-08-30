30日午後、ソウル・新沙洞（シンサドン）にて、体験型フラッグシップストア「スペーストサン」のオープンフォトコールイベントが行われ、IZ*ONE出身のクォン・ウンビ、fromis_9のイ・セロムとイ・ソヨン、元MOMOLANDのヨンウ、キム・ヒソン、チャ・ジュヨン、キ・ウンセ、パク・ジヒョンらが出席した。・IZ*ONE出身クォン・ウンビ出演の日本映画「スマホを落としただけなのに」予告編＆ポスターを公開・fromis_9、tripleS、IS:SUE