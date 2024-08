「Road to Kingdom:ACE OF ACE」に出演する7組のインタビューが公開された。本日(29日)、Mnetサバイバル番組「Road to Kingdom:ACE OF ACE」は、各チームを代表する7人のインタビューを収めた予告映像を公開した。公開された映像で7人のエースたちは、アイドルの世界を「レッドオーシャン」「激しい戦場」「セレンゲティのライオンの群れの中にいる鹿になった気分」と定義し、「スタートが良くても、停滞期を迎えるのがKPOPの