SMエンターテインメントが、テイルが提訴された事実を8月中旬に認知したと明かした。本日（29日）、SMはNewsenに「当社とテイルは、8月中旬に告訴された事実を初めて認知し、テイルは28日に警察の調査を受けた」と明かした。先立ってソウル方背（バンベ）警察署は、6月に性犯罪に遭ったという通報を受け、その後、テイルを立件して捜査中であると伝えた。彼は8月3日と4日の両日、ソウル松坡（ソンパ）区蚕室（チャムシル）室内体育