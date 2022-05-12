[めんたいワイド−福岡放送]2022年4月20日放送で、福岡県宗像市の団地再生の取り組みが紹介されていました。宗像市にある日の里団地は、九州最大級の団地として1971年に開発されました。ピーク時の1993年には約1万4000人が暮らしていましたが、現在では入居者は2割減となり、その35％が65歳以上。建物の老朽化や入居者の高齢化が進む中、団地を再生するべく新しい取り組みが行われています。2021年5月にオープンしたのが、団地の1