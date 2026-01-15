¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷ºî²È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî²ñ¼Ò³ô¼°²ñ¼ÒUPiNE(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ÅÄ ·É»°)¤Ï¡¢Mikado Rika(¥ß¥«¥É¥ê¥«)¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÈþÍÆ¥±¥¢¥·¥êー¥º¤ÎÂèÆóÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡ÖMon amie(¥â¥Ê¥ß)¡×¤ËÂ³¤¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯½é²Æ¤ÎÈ¯Çä¤òÌÜÉ¸¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Mika