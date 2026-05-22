電気自動車充電器市場、急速充電インフラ拡大とEV普及を背景に2030年までに年平均成長率26%で470億ドル超へ

電気自動車充電器市場、急速充電インフラ拡大とEV普及を背景に2030年までに年平均成長率26%で470億ドル超へ