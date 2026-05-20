Vrew・vFlat などVoyagerXの主要AIサービス、 「ISO/IEC 27001」「ISO/IEC 27701」認証を取得

VoyagerX

VoyagerX（所在地：韓国、CEO：ナム・セドン）は、同社が提供する主要サービスを対象に、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」、ならびにプライバシー情報マネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27701」の認証を取得したことをお知らせいたします。

■ 認証取得の背景

近年、AIサービスの普及とともに、企業がユーザーから預かるデータの安全な取り扱いと、個人情報保護に対する社会的な要請がこれまで以上に高まっています。ユーザーに信頼していただけるAIプロダクトを提供することはVoyagerXが創業当初から一貫して大切にしてきた価値です。

こうした方針のもと、VoyagerXでは情報セキュリティおよびプライバシー情報保護に関する管理体制を継続的に強化してきましたが、その取り組みを第三者機関による客観的な評価のもとで明確に示すべく、「ISO/IEC 27001」および「ISO/IEC 27701」認証の取得を進めてまいりました。

ISO/IEC 27001 は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格で、組織が機密性・完全性・可用性の観点から情報資産を適切に管理していることを示すものです。

ISO/IEC 27701 はISO/IEC 27001 を補完するプライバシー情報管理のための拡張規格であり、プライバシー情報マネジメントシステム（PIMS）に関する国際規格です。個人を特定できる情報（PII）の適切な管理・保護、各国のプライバシー関連法規への準拠を重視した要件が定められています。

■ 認証取得の概要

今回の認証は、VoyagerXが提供する主要サービスである Vrew、vFlat、vProp、VOCSを対象範囲として取得しています。これにより、日本市場で提供している各サービスにおいて、情報セキュリティと個人情報保護の両面で、国際基準に適合した運用体制が整っていることが第三者機関により認められました。

- 認証基準：ISO/IEC 27001:2022（情報セキュリティマネジメントシステム）／ ISO/IEC 27701:2019（プライバシー情報マネジメントシステム）- 登録範囲：Vrew（AI動画編集）、vFlat（ドキュメントスキャン）、VOCS（AIによる顧客対応・問い合わせ管理ソリューション）、vProp（不動産動画生成プラットフォーム）を含む、AIを活用したメディア・ドキュメント処理サービスの開発・運用業務- 審査機関：SGS United Kingdom Ltd

VoyagerXは、両認証を主要サービスを対象範囲として取得することで、情報セキュリティとプライバシー保護の両面で、国際的に通用する高い基準を満たすサービス運用体制を確立しました。

■ VoyagerX情報セキュリティチームの関係者のコメント

「私たちは、ユーザーが安心して使い続けられるAIプロダクトをつくることを、創業以来の最も大切な約束の一つだと考えてきました。今回、Vrew・vFlatをはじめとする主要サービスを対象範囲として、ISO/IEC 27001とISO/IEC 27701を同時に取得できたことは、これまで積み重ねてきたセキュリティ・プライバシー保護への取り組みが、国際的な基準のもとで客観的に評価されたものと受け止めています。日本のユーザーの皆さまにも、引き続き安心してお使いいただけるよう、運用体制をさらに磨いてまいります。」

■ VoyagerXのサービスについて

VoyagerXは、日本でも多くのユーザーにご利用いただいているAI動画編集・制作サービス「Vrew」や、AIモバイルスキャンアプリ「vFlat」などを開発・提供している会社です。

- Vrew（ブリュー）（https://vrew.ai/ja/）：音声認識・音声合成・画像生成などのAI技術を活用し、テキストを編集する感覚で動画を編集できる独自のUIを特徴とするAI動画編集・制作ソフト。スライドから動画を作成する機能に加え、AIによる字幕の自動翻訳や、翻訳した字幕をAIボイスで読み上げる多言語ナレーション機能などを備え、社内研修や製品紹介動画の展開などビジネス用途でも導入が広がっています。2026年4月には、ITreviewが発表した「ITreview Grid Award 2026 Spring」の動画編集ソフト部門において「High Performer」を獲得しました。- vFlat（ブイフラット）（https://www.vflat.com/en）：書籍の湾曲補正や指自動消去など、AIを活用した高品質なスキャン体験を提供するモバイルスキャンアプリ。2025年にはSensorTower「APACアワード2024」最優秀ブックスキャナーアプリに、2026年にはNYT Wirecutterの「The Best Mobile Scanning Apps」ガイドにおいて、書籍スキャン部門Wirecutter pick（NYT Wirecutter, 2026）に選定されています。■ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/156306/table/12_1_49c3fbad22b7e72ff01f8f25c0ce4f4d.jpg?v=202605201251 ]