【和牛焼肉 NIKUGEN 六本木店】5月20日(水)より新しいコースやドリンクが登場

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が展開する『和牛焼肉 NIKUGEN 六本木店』(旧店名:『熟成焼肉 肉源 六本木店』)は、2026年5月20日(水)より、コース料理およびアラカルトメニュー、ドリンクをリニューアルいたします。

リニューアルについて

「名物 焼肉十段盛り」の圧倒的な満足感はそのままに、国産黒毛牛や黒毛和牛、国際色豊かなサイドメニューをより贅沢に味わっていただけるよう、クオリティをさらに追求しました。

ドリンクは、世界五大ウイスキーを含む35種類以上のラインナップを取り揃えており、厳選したお肉とウイスキーが織りなす、これまでにない刺激的なペアリングをご提案いたします。

ちょっと良い日のためのダイニングとして、六本木でしか味わえない新感覚の食体験をぜひお楽しみください。

◼️SELECTコース

SELECTコース

・販売価格：3,990円(税込4,389円)

・コース内容：

前菜3種盛合せ/キムチ2種/ねぎ塩牛たん/国産黒毛牛カルビ/国産黒毛牛中落ちカルビ/北海道産ブランドポークトマホーク/包み野菜/ソースいろいろ-ブルックリンスタイル-/選べる食事(ユッケジャンスープ・コムタンスープ・クラシック冷麺・とまと冷麺の中からお一つ)/杏仁豆富

◼️ADVANCEコース

ADVANCEコース

・販売価格：4,990円(税込5,489円)

・コース内容：

前菜5種盛合せ/キムチ2種/名物 焼肉十段盛り(厚切り熟成牛たん・国産黒毛牛中落ちカルビ・国産黒毛牛カイノミ・国産牛レバー・国産黒毛牛三角バラ・国産牛ミノ・国産黒毛牛ミスジ・熟成ハラミ・国産牛ハツ・国産黒毛牛サーロインすき焼きしゃぶ)/包み野菜/ソースいろいろ-ブルックリンスタイル-/選べる食事(ユッケジャンスープ・コムタンスープ・クラシック冷麺・とまと冷麺の中からお一つ)/杏仁豆富

◼️SPECIALコース

SPECIALコース

・販売価格：6,990円(税込7,689円)

・コース内容：

前菜5種盛合せ/キムチ2種/名物 黒毛和牛入り 焼肉十段盛り(厚切り熟成牛たん・黒毛和牛ロース芯・黒毛和牛三角バラ・黒毛和牛マキカルビ・国産黒毛牛三角バラ・国産黒毛牛ヒレ角・国産黒毛牛ミスジ・熟成ハラミ・国産黒毛牛カイノミ・国産黒毛牛サーロインすき焼きしゃぶ)/包み野菜-サラダブーケ-/ソースいろいろ-ブルックリンスタイル-/選べる食事(ユッケジャンスープ・コムタンスープ・インドカレー・クラシック冷麺・とまと冷麺の中からお一つ)/スペシャルデザート盛合せ

※インドカレーはナンまたはライスが選べます

◼️SIGNATUREコース

SIGNATUREコース

・販売価格：8,990円(税込9,889円)

・コース内容：

前菜5種盛合せ/キムチ3種/厚切り熟成牛たん/熟成ハラミ/極厚黒毛牛シャトーブリアン/国産黒毛牛サーロインすき焼きしゃぶ-削りたてトリュフとともに-/厚切り特選霜降り和牛リブロース/包み野菜/ソースいろいろ-ブルックリンスタイル-/選べる食事(ユッケジャンスープ・コムタンスープ・インドカレー・白いチーズリゾット・クラシック冷麺・とまと冷麺の中からお一つ)/選べるデザート(ティラミス軽い泡仕立て・杏仁豆富・ニューヨークチーズケーキの中からお一つ)

※インドカレーはナンまたはライスが選べます



ご予約はこちらより

『和牛焼肉 NIKUGEN 六本木店』：https://www.nikugen.jp/shop/roppongi/

※価格は全て1人前の金額です

※コースは2名様以上にて承ります

※予告なくコース内容及び価格を変更させていただく場合がございます

※黒毛牛は交雑種を使用しています

※個室料金はチャージ料金10%です

※写真はイメージです

『和牛焼肉 NIKUGEN 六本木店』について

「名物 焼肉十段盛り」をはじめ、国産黒毛牛や黒毛和牛、国際色豊かなサイドメニューなどを贅沢にお楽しみいただける、“ちょっと良い日のためのダイニング”です。ドリンクは、世界五大ウイスキーを含む35種類以上のウイスキーを取り揃えています。厳選したお肉との新しいペアリングを提案するとともに、世界のカルチャーが交わる新感覚の食体験をお届けいたします。

『和牛焼肉 NIKUGEN 六本木店』

・住所：東京都港区六本木7-15-17 ユニ六本木ビル2F

・営業時間

平日：11:00 - 16:00 (LO.15:30)、17:00 - 23:00 (LO.22:00)

土日祝：11:00 - 23:00 (LO.22:00)

・ご予約はこちら：https://www.nikugen.jp/shop/roppongi/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/和牛焼肉 NIKUGEN/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内799店舗(うち直営539店舗、FC260店舗)、海外107店舗(2026年4月30日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/