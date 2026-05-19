NTTセキュリティ・ジャパン、「ZDNET Japan Security Conference Vol.4」にて「エンドポイントセキュリティ」をテーマに講演

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関根 太郎、以下NTTセキュリティ・ジャパン）は、2026年6月4日（木）に開催される、株式会社４Ｘ主催イベント「ZDNET Japan Security Conference Vol.4」にて「エンドポイントセキュリティ」をテーマに講演を行います。

「ZDNET Japan Security Conference Vol.4」概要

ランサムウェアの脅威が高度化・巧妙化するいま、本当に警戒すべきなのは、未知の攻撃だけではありません。むしろ、すでに理解しているはずの基本対策に見落としや形骸化が生じていないか――その“油断”こそが、被害の入口になりかねません。

本イベントでは、パッチ管理、アクセス制御、バックアップ、エンドユーザー教育といったランサムウェア対策の土台をあらためて見直し、「分かっていたはず」がなぜ現場で機能しないのかを掘り下げます。対策の棚卸しを進めたい企業や、システム刷新を控える組織に向けて、いま優先して見直すべきポイントと、実務に落とし込むためのヒントを提示します。

NTTセキュリティ・ジャパンの講演について

- 名称：ZDNET Japan Security Conference Vol.4いま見直す、ランサムウェア対策の基本 “わかっていたはず”が落とし穴になる前に- 開催日時：2026年6月4日（木）13:00-14:10- 形式：オンラインにて開催- 視聴参加費：無料（事前登録制）- 主催：株式会社４Ｘ- 対象者：情報システム部門、セキュリティ担当、経営・経営企画- 講演日時2026年6月4日（木）13:30～13:50- 講演タイトルEDR偏重の罠。ランサム被害を防ぐ「事前防御」への原点回帰- 講演概要侵入前提のEDRやMDR選びが注目されるあまり、対策の基本である防御（EPP）の重要性が盲点になっていませんか？暗号化後の迅速な事後対処（ケガ治療）より、暗号化自体を発生させない事前防御（ケガ予防）こそが本来目指すべき第一歩ではないでしょうか。本講演ではEDR偏重の今こそ見直すべき事前防御の真価を明らかにし、その上でEPPの限界とそれを補うEDRの役割や運用について解説します。低負荷かつ高精度のEPPを核としEDR機能も統合し、その運用も行う『Aurora Endpoint Security』を一つの解として交え、「分かったつもり」から脱却し、ランサム含むマルウェア対策の土台を共に考えます。- 登壇者NTTセキュリティ・ジャパン株式会社プロフェッショナルサービス部 主査 勝山 隼吾

講演視聴方法

下記より参加登録をお願いします。

＜参加(https://japan.zdnet.com/info/event/security/202606/)登録(https://japan.zdnet.com/info/event/security/202606/)＞

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTTグループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/43_1_849999fe7d9a2bbadfed67a5fa4ea182.jpg?v=202605191151 ]本件お問い合わせ

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