【Recboo】国内の主要VCとの提携社数70社を突破！サービスリリースから約3年、VC出資先スタートアップでの累計支援実績も拡大中

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、スタートアップ企業の中途採用を支援する採用コンサルティング・代行サービス『Recboo（リクブー）』において、ベンチャーキャピタル（VC）70社との提携を達成したことをご報告いたします。

2023年3月のサービスリリースから約3年という期間で70社を超えるVC様との連携を実現するに至りました。

今後も国内の主要VCとの提携を順次拡大することで、更なる多くのグロースを見据えるスタートアップの採用における課題を解決し、事業成長を支援できる体制を一層強化してまいります。

Recboo×VC連携強化の背景

現代において、スタートアップの急速な成長は経済活性化に不可欠であり、その実現には優秀な即戦力人材（Tier1人材）の確保が最重要課題です。

特に、革新的な技術やビジネスモデルを追求するスタートアップにおいては、その人材確保は成長を左右する重要な要素です。しかし、限られたリソースの中で高度な専門性を持つ人材を獲得することは、スタートアップにとって大きな負担となっています。

一方で、投資先のこうした採用課題に対して、VC側も十分な支援を届けきれていない構造的な事情があります。北米のトップティアVCではHRパートナーやTalent Teamを社内に抱え、投資先1社1社に対して採用戦略の設計から候補者ソーシングまで踏み込んだ支援を行うことが一般的です。

これに対し日本のVCは、ファンド規模やチーム体制の制約から、HR専任担当を置くこと自体が難しく、置いていてもごく少人数で多数の投資先をカバーせざるを得ないのが実情です。結果として、「投資先の採用課題は最重要だと分かっているが、踏み込んだ支援には限界がある」という構造的なギャップが生まれています。

Recbooは、スタートアップ特化の中途採用支援サービスとして、VC様の投資先支援パッケージの一部として組み込んでいただくことで、VC様が自前でHRチームを抱えず、あるいはVC HR担当が踏み込んで支援できる限界があったとしても、投資先に対して質の高い採用支援を継続的に提供できる体制を共に作ることが可能になります。

今後もVCとの連携体制を一層強化することで、提携VC投資先のスタートアップ企業が直面する採用課題に対し、共に最適なソリューションをご提供します。HR・採用戦略のパートナーとして、日本のスタートアップ企業の力強い成長を支え続けてまいります。

50社から70社へ提携拡大の変遷

2024年10月に提携VC50社突破をご報告してから、約半年でさらに20社の新規提携VC様にご参加いただき、累計70社体制となりました。

提携VCの多様化が進み、ディープテック・SaaS・ヘルスケア・フィンテックなど、より幅広い領域のスタートアップへの採用支援が可能になっています。提携VCが増えるほど、Recbooが持つスタートアップ採用ノウハウを早期にポートフォリオ企業へ届けられる機会も拡大します。

これまでに支援させていただいた調達済みスタートアップは累計40社にのぼり、約70%が支援後にアップラウンド・IPO・M&A・黒字化のいずれかを達成しています。

採用は単なる人員補充ではなく、企業価値そのものを押し上げるレバーであり、Recbooはこの「採用が事業成長と資本政策の結果に直結する」という構造を、数字で実証してきました。

Recbooは、スタートアップの成長に直接寄与する採用支援を、提携VC様起点のリファラルを通じて、成長フェーズを問わず迅速に開始できる体制を整えています。

▼Recbooの採用支援事例はこちら

https://recboo.com/wp/examples_form

提携VCさまからのコメント

ON＆BOARD株式会社

Co-founder & Tech Executive 竹内 悠貴様

連携VC70社突破、おめでとうございます。

スタートアップが非連続的な成長を遂げるうえで、即戦力となる中途採用は難易度も高く、重要な経営課題です。弊社の投資先企業においても、優秀な人材の確保は重要な経営アジェンダになり得ます。

Recbooさんには、各社のフェーズやカルチャーを深く理解した、プロフェッショナルな採用支援を期待しております。

Recbooさんがさらに多くのスタートアップが採用のボトルネックを解消し、事業成長を加速させていくことを願っているところです。

Angel Bridge株式会社

アソシエイト 山口 拓哉様

福本CEOとは学生時代からの知り合いで、起業後も一貫して採用領域の課題に向き合われている姿勢にはいつも敬服しています。

Angel Bridgeでも複数の投資先にRecbooをご活用いただいておりますが、専任の人事担当を置きづらいアーリーステージのスタートアップにとって、最小限の工数で安定的に面談機会が供給される運用は本当にありがたいサービスだと感じています。

人事知見が少ない経営者でも採用フローをしっかり前進させられる仕組みは、まさに起業家ファーストの姿勢が表れたサービスだと感じます。

提携VC70社突破はその価値の確かさを示すものと受け止めております。今後のさらなる飛躍を心より楽しみにしております。

Recboo利用企業様の声

UTEC社投資先 シード期・Deeptech

株式会社NovAccel 創業者 取締役 福元 啓介様

弊社は採用専任がいないものの、シード期において採用が最重要だったためRecbooを導入しました。

事業領域が難しいので、外部のプロフェッショナルに依頼してもうまくいかない懸念も正直ありましたが、Recbooによる採用基盤の構築と迅速な実行支援により、3ヶ月で将来の経営メンバーや部長・課長級を6名採用できました。

また、弊社の強みである加速器技術等の魅力を、対話型のカジュアル面談を通じて適切に伝えることができ、スキル面のみならず志の高い優秀な人材と巡り会えたことにも満足しております。

戦略設計～実行まで高密度かつスピーディーに伴走いただけるRecbooは、弊社のような基盤構築期にあるスタートアップが、事業を前進させるキーマンをスピード感を持って採用するために非常に有益なサービスだと思います。

ロッテベンチャーズ・ジャパン投資先 プレシリーズA・ヘルスケア

株式会社Dental Prediction 営業本部長 長谷川 裕也様

リファラルメインの採用から脱却するため、Recbooに依頼をしました。

媒体選定から、スカウト送信、採用まで丁寧に要件定義を行いながらリードしていただき大変心強かったです。

定期的な数値でのフィードバックも納得感があるもので投資対効果が一目で理解できる点も大変ありがたかったです。

おかげさまで優秀な人材の獲得ができ、事業成長を加速することができております。

VC調達済み・採用強化中の企業様を募集（調達先限定の特別価格プランの提供）

Recboo提携VCの投資先企業様を対象に、調達先限定の特別価格プランを期間限定でご提供しております。

対象：提携VCより出資を受けているスタートアップで、現在採用強化中の企業様

内容：採用戦略設計／ダイレクトリクルーティング運用／要件定義・スカウト文面設計／自走型組織への移行支援 など

これまでに支援させていただいた調達済みスタートアップは累計40社にのぼり、約70%が支援後にアップラウンド・IPO・M&A・黒字化のいずれかを達成しています。

「専任人事を置く前に採用を前進させたい」「次ラウンドに向けて即戦力を確保したい」企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

HR面から支援先のバリューアップを図りたいVC様を募集

お問い合わせはこちら :https://recboo.com/

RecbooはVC・PE・FAなど、スタートアップエコシステムの皆様との提携を積極的に進めております。

支援先企業に対し、

・ダイレクトリクルーティングを始めとした「攻めの採用」によるバリューアップ支援

・採用勉強会の実施

・クローズド人事コミュニティへの招待

などをご提供することにご興味のある企業様は、下記よりお問い合わせくださいませ。

Recbooサービス概要

お問い合わせはこちら :https://recboo.com/

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOやAIエンジニアなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・累計50社調達済みスタートアップを支援後、70%の割合でアップラウンド/IPO/M&A/黒字化を達成

・提携VC70社以上。スタートアップ支援に特化

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

株式会社ノックラーン 企業情報

株式会社ノックラーンは、スタートアップ企業の中途採用をサポートするサービス「Recboo」を提供するベンチャー企業です。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

メールアドレス：info@knocklearn.com