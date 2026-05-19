Webサイト改善ツール「SiteLead」、「デジタル化・AI導入補助金（通常枠）」の対象ITツールに採択

株式会社インタースペース

パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業を展開する株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）のグループ会社である株式会社N1テクノロジーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：中山浩平、以下N1テクノロジーズ）が提供するWebサイト改善ツール「SiteLead（サイトリード）」が、「デジタル化・AI導入補助金（通常枠）」の対象ITツールとして採択されたことをお知らせいたします。

本採択により、対象要件を満たす中小企業・小規模事業者等は、SiteLeadの導入費用の一部について補助を受けることが可能となります。コスト負担を抑えながら、AIを活用したWebサイト改善やCV（コンバージョン）向上に継続的に取り組める環境づくりを支援します。

■ 背景

近年、中小企業では人手不足や業務負荷の増大を背景に、デジタル化やDX（デジタルトランスフォーメーション）推進の必要性が高まっています。一方で、以下のような課題から、活用が十分に進んでいないケースも多く見られます。

- ITツール導入にかかる初期コストの高さ- 導入後の運用・改善の属人化- データ活用人材の不足

Webマーケティング領域では、CV改善の重要性が認識されていながらも、「集客しても問い合わせにつながらない」「改善施策を継続できない」といった課題を抱える企業は少なくありません。

■ 「SiteLead」について

「SiteLead」は、Webサイト上のユーザー行動データを可視化し、CV改善を支援するWebサイト改善ツールです。AIを活用した分析・改善支援機能により、フォーム離脱やページ遷移などのデータをもとに、課題の発見から改善施策の実行までを継続的にサポートします。専門知識がなくても活用しやすい設計で、現在の導入社数は7,000社を突破しています。

■ 「デジタル化・AI導入補助金（通常枠）」について

「デジタル化・AI導入補助金（旧 IT導入補助金）」は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的として、業務効率化やDX推進に資するITツールの導入を支援する制度です。対象ツールは事務局の審査を通過したものに限られ、申請はIT導入支援事業者と連携して行う必要があります。

詳細は公式サイトをご参照ください。 「デジタル化・AI導入補助金2026」公式サイト：https://it-shien.smrj.go.jp/

■ 採択による効果

本採択により、中小企業・小規模事業者等は以下の効果が期待できます。

・デジタル施策における初期投資ハードルの低減

・専門人材がいなくてもAI・データを活用したWebサイト改善を実現

・継続的なCV改善体制の構築による売上機会の最大化

N1テクノロジーズは今後も、AI機能のさらなる強化・拡充、サポート体制の充実、パートナー企業との協業による販路拡大を通じて、中小企業の生産性向上とデジタル化推進を支援してまいります。

「SiteLead(サイトリード)ついて、もっと詳しく知りたい」

「自社の環境でも使えるか相談したい」

といった、ご要望をお持ちのお客様は、まずは資料ダウンロードをお願いいたします。

■協業をご希望いただく企業のご担当者様へ

資料ダウンロード :https://sitelead.net/download/

SiteLeadでは現在、共催セミナーや代理販売など協業体制の構築に力を入れております。

もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、SiteLeadのメールアドレス宛までお問い合わせください。

E-mail：support@sitelead.net

■株式会社N1テクノロジーズの会社概要

社名 株式会社N1テクノロジーズ

所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階

代表者 中山 浩平

資本金 78,000,000円

事業内容 WebマーケティングSaaS「SiteLead」の開発・運営

■会社概要

社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/）

所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階

代表者 河端 伸一郎

設立 1999年11月8日

資本金 984,653,800円

事業内容 パフォーマンスマーケティング事業、メディア事業

【サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】

株式会社N1テクノロジーズ

E-mail：support@sitelead.net

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社インタースペース コーポレート統括室 広報担当 三ツ村

E-mail：contact@interspace.inc TEL：03-5339-8680 FAX：03-5909-4578