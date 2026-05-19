クラウドストライク合同会社

※この資料は米国にて2026年4月23日に発表されたプレスリリース(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-launches-project-quiltworks/)の抄訳です。



クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/en-us/)（NASDAQ：CRWD）は本日、Project QuiltWorks(プロジェクト・キルトワークス)(https://www.crowdstrike.com/en-us/partner-program/project-quiltworks/)の立ち上げを発表しました。Project QuiltWorksは、フロンティアAIモデルによって検出される本番環境コードの脆弱性を評価し、優先順位を付け、継続的に修復するための、業界を横断するエコシステムパートナーの連合です。Project QuiltWorksには、アクセンチュア、EY、IBM サイバーセキュリティ・サービス、クロール、OpenAI、クラウドストライクが参加しており、各社の広範なパートナーエコシステムと連携して、あらゆる組織が経営陣から問われる「自社はリスクにさらされているのか？」という問いに回答できるよう支援します。

クラウドストライクは、AIによって検出される新たな脆弱性の波に組織が対応できるようサポートするため、専門家主導による継続的な支援を顧客に直接提供するFrontier AI Readiness and Resilience Service(https://www.crowdstrike.com/en-us/services/ai-security-services/frontier-ai-readiness-and-resilience/)を開始しました。Project QuiltWorksは、世界をリードするシステムインテグレーターと、OpenAIおよびアンソロピックのフロンティアAIモデルを活用し、評価、経営陣向けのリスクレポート、攻撃者の情報に基づいた優先順位付け、ガイド付きの修復を提供します。

クラウドストライクのCEO兼創設者であるジョージ・カーツ (George Kurtz) は次のように述べています。

「フロンティアAIが脆弱性の検出を加速させる中、世界中の経営陣はCISOに対し、『当社は脆弱性にさらされているのか、脆弱性から保護されているのか？』というような質問を投げかけています。Project QuiltWorksは、業界が連携して、あらゆる組織の経営陣が必要とする答えを提供する仕組みです」

連合

Project QuiltWorksは、クラウドストライクのAIを活用した脆弱性の検出に、主要なシステムインテグレーターによる修復に関する知見と、AIラボのフロンティアモデルに関する専門知識を組み合わせて活用します。毎日数兆件のセキュリティイベントを処理するCrowdStrike Falcon(R)プラットフォーム(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/)で、実際の攻撃者インテリジェンスと攻撃パス分析を適用して、攻撃者が実際に到達および悪用できる脆弱性を優先順位付けします。Project QuiltWorksは、10,000人以上の認定専門家のパートナーネットワークを通じて、このインテリジェンスをより広範な市場に提供し、企業内部のコードレベルでの修復作業まで支援します。

なぜ今なのか

フロンティアAIモデルは、自動スキャナーや人によるレビューでは検出できないロジックのバグ、設計上の欠陥、設定ミス、そして新たなエクスプロイトパスを明らかにします。これにより、脆弱性の検出から悪用までの時間が短縮されるため、防御側がパッチ適用と対応にあてていた時間も短縮されます。クラウドストライクのFrontier AI Readiness and Resilience Serviceは、専門家とエージェント主導による継続的な支援を提供し、Project QuiltWorksを通じて、この対応を業界全体に拡大します。

この連合は、あらゆる組織がフロンティアAIのリスクを理解し、リスクに対処するために必要なテクノロジーと専門知識を提供します。

- 評価：各組織の現在のプログラム、現状、および修復能力について専門家がレビューします。- モデルの展開：フロンティアAIを活用したアプリケーションとコードベースのスキャンにより、従来のツールや人によるレビューでは見逃される、真に悪用可能な脆弱性を検出します。- リスクの優先順位付け：専門家によるレッドチームが、CVSSスコアだけでなく、悪用可能性、攻撃者のアクティビティ、ビジネスへの影響に基づいて検出結果をランク付けします。- 修復：ガイド付きの修復で検出結果を具体的な行動につなげます。検出結果を経営陣に対する明確な回答に変換する経営陣向けの分析とレポートを提供します。



パートナー企業の声

「AIは新たな運用形態をもたらす一方で、CISOは、AIがソフトウェア開発ライフサイクルにもたらされるリスクに対処しなければなりません。Project QuiltWorksを通じて、アクセンチュアとクラウドストライクは、コードレベルの問題を修復し、顧客が包括的な保護体制を構築できるよう、運用面での強力な支援を提供します」

- Accenture Cybersecurity グローバルリード ハルプリート・シドゥ (Harpreet Sidhu) 氏

「フロンティアAI時代において、イノベーションとリスクは同時に加速しており、多くの組織はその影響を適切に管理する準備ができていません。Project QuiltWorksは、企業がこの新たな脆弱性を大規模に管理できるよう支援するために設計されています」

- EY Americas サイバーコマーシャルリーダー デビッド・クーパー (David Cooper) 氏

「フロンティアモデルは、急速に拡大し、組織全体に影響を及ぼし、自律性を増している新たな種類の企業に対する脅威を生み出しています。当社はお客様と緊密に協力し、お客様のセキュリティポスチャを評価し、AIを活用した新たな脆弱性に対処するための備えを強化しています。クラウドストライク、Project QuiltWorks、そしてIBMのAutonomous Securityを組み合わせることで、このアプローチをさらに拡張し、お客様がこの新たなリスクをマシンスピードで管理できるよう支援します」

- IBMコンサルティング サイバーセキュリティサービスグローバルマネージングパートナー マーク・ヒューズ (Mark Hughes) 氏

「当社はクラウドストライクと長年にわたり連携し、組織が革新的なテクノロジーを大規模かつ安全に導入し、よりレジリエンスの高いデジタル組織を構築することで、攻撃者による運用の中断を克服できるよう支援してきました。当社の顧客の90%以上が、AIの利用に伴うサイバーインシデントに直面していると報告しています。また、当社の攻撃セキュリティの専門家は、企業内でAIが開発したアプリケーションにおける企業の脆弱性が著しく増加し続けていることを確認しています。フロンティアAIモデルが新たな脆弱性の波をもたらす中、Project QuiltWorksへの参画は、お客様を確実に保護し、万全の備えを整えるための次のステップとなります」

- クロール サイバーおよびデータレジリエンスグローバルリード デイブ・バーグ (Dave Burg) 氏

「AIはサイバーセキュリティを変革しています。防御側はこの状況に対応するために高度なインテリジェンスを必要としています。Trusted Access for Cyberを通じて、当社はより強力な機能を信頼できる企業に委ねることで、脆弱性の検出と修復を迅速化し、レジリエンスを向上させ、エコシステム全体にわたる重要なソフトウェアのセキュリティを強化します。クラウドストライクのProject QuiltWorksと、より安全なデジタル世界のための実践的な連携に注力した取り組みをサポートできることを誇りに思います」

- OpenAI CISO デーン・スタッキー (Dane Stuckey) 氏

提供状況

クラウドストライクのProject QuiltWorksとAI脆弱性評価はすぐにご利用いただけます。詳細については、こちら(https://www.crowdstrike.com/en-us/partner-program/project-quiltworks/)をご覧ください。Frontier AI Readiness and Resilience Service(https://www.crowdstrike.com/en-us/services/ai-security-services/frontier-ai-readiness-and-resilience/)は、Falcon Flexを通じて購入できる12か月更新のサブスクリプションとして提供されています。

フロンティア世界のサイバーセキュリティの詳細については、ブログ記事「Frontier AI Is Collapsing the Exploit Window. Here’s How Defenders Must Respond(https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/frontier-ai-collapses-exploit-window-how-defenders-must-respond/)（フロンティアAIによりエクスプロイトウィンドウが縮小。防御側が取るべき対応とは）」を参照してください。

クラウドストライクについて

クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/) (NASDAQ：CRWD) は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業リスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブなプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。

CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security Cloudおよび最先端のAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。

Falconプラットフォームは、単一の軽量エージェントアーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンスを提供し、複雑さを低減し即座に価値を実現します。

CrowdStrike: We stop breaches.

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