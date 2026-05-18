タレカツ食堂 たれとん 「中野北口店」を5月20日(水) にオープン！

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代田区/代表：渡部 貴）は、2026年5月20日(水)にタレカツ食堂 たれとんの2号店を東京都中野区中野5丁目にオープンいたします。

また、5月20日(水)から24日(日)の5日間は開店を記念したキャンペーンを開催いたします。

タレカツ食堂たれとん 公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/tareton/

タレカツ食堂 たれとん ２号店を中野にオープン！

2026年2月に東京都港区・新橋でオープン後、大変好評をいただいております『タレカツ食堂 たれとん』が2号店の場所に選んだのはカルチャーと多様性のまち、中野。

そんなエネルギーに溢れるまちで求められるのは、日常の食事でもガッツリとした「ボリューム感」と、忙しい合間にもサッと食べられる「スピーディーな提供」のメニュー。「たれとん」は、揚げたてのカツをタレで味わう"タレカツ"というシンプルなスタイルで、仕事の合間にも、一日の締めくくりにも、気軽に立ち寄れる店舗を目指します。

開店記念キャンペーンを開催

オープン日の5月20日(水)から24日(日)の5日間は、新店舗オープンを記念して「豚たれかつ丼 3枚」と「鶏たれかつ丼 4枚」の2品を600円（税込）で販売いたします。

※期間中は「豚たれかつ丼 3枚」と「鶏たれかつ丼 4枚」の2品のみの販売となります。

■豚たれかつ丼 3枚

■鶏たれかつ丼 4枚

5月25日（月）から販売開始！ 中野北口店限定「豚たれかつうどん」「鶏たれかつうどん」

開店記念キャンペーン終了後、中野北口店では店舗限定メニューとして「豚たれかつうどん」「鶏たれかつうどん」を販売いたします。タレカツの特製「醤油ダレ」に辣油を加えたピリ辛仕立てのつけ汁が太めで強いコシのうどんと相性抜群の商品です。新店舗でしか楽しめない特別なメニューをぜひご堪能ください。

■豚たれかつうどん 950円（税込）

■鶏たれかつうどん 900円（税込）

タレカツ食堂 たれとん 概要

■「タレカツ丼」とは

一般的に「カツ丼」といえば、揚げたとんかつを玉子でとじ、ご飯にのせて楽しむスタイルが主流です。それに対して玉子でとじない「タレカツ丼」は、揚げたての薄めのカツを甘辛い醤油ダレにくぐらせ、ご飯にのせて提供するシンプルなカツ丼です。

『タレカツ食堂 たれとん』では、シンプルながらも「また食べたい」と思える、飽きのこない一杯を追求しました。

■ タレカツに特化した専門業態

『タレカツ食堂 たれとん』はとんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」で培ってきた揚げ物の調理技術を活かし、タレカツに特化したメニュー構成としています。

豚ロース・鶏ささみ、それぞれの肉質に合わせ、タレがしっかりしみ込みながらも、衣の食感が残る厚みでカツを仕上げました。

一枚一枚は軽く、それでいて3枚・4枚・5枚と選べることで、自分好みのボリューム感でしっかりとした満足感が得られる一杯に仕立てています。

■「ガッツリ」かつ「スピーディー」に

忙しい仕事の合間でも、パッと食べられて午後への活力が湧いてくる。そんなお店を目指しました。

サクッと軽い「カツ」

豚ロース・鶏ささみを、タレがほどよくしみ込む厚さにスライス。

衣はサクッと軽く、中はジューシーに仕上げ、最後まで食べ進めやすい仕立てとしています。

特製「醤油ダレ」

揚げたて熱々のカツを甘辛い特製醤油ダレにくぐらせることで、衣にタレがじゅわっとしみ込みます。嚙んだ瞬間に広がるタレの旨味と肉のジューシーさが、ご飯をかきこみたくなる味わいを生み出します。

ボリュームがありながらも、提供はスムーズ。

忙しい一日の途中はもちろん、自分へのご褒美や一日の締めくくりにも。

『タレカツ食堂 たれとん』は、新橋での新たな食の選択肢として、明日への活力が湧く"勝負飯"を提案します。

店舗概要

開店日：2026年5月20日(水)

店舗名：タレカツ食堂 たれとん 中野北口店

所在地：東京都中野区中野5-65-6 山和ビル3 1F

営業時間：10:00～22:30（ラストオーダー 22:00）

席数：22席

電話番号：03-5942-4801

店舗情報：https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2050

【公式アカウント/サイト】

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/tareton/

●X(旧Twitter)

https://x.com/tareton_katsu

●Instagram

https://www.instagram.com/tareton_tarekatsu/

会社概要

エバーアクション株式会社

代表者 代表取締役社長 渡部貴

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年9月1日

業務内容 からやま、からあげ縁を運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号 アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長 坂本守孝

所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業 1993年3月2日

事業内容 外食事業

資本金 1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/