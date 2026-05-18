「J:COM BS」2026年6月の番組情報

JCOM株式会社

JCOM BS 株式会社（ J:COM BS 、本社：東京都千代田区、代表取締役社長： 齊藤 裕弘 ）の、2026 年 6 月の番組情報をお知らせします。韓国の人気ドラマをはじめ、日本の歌謡番組や国内サスペンスなど、バラエティ豊かなラインナップを全国無料放送でお届けいたします。

■韓国ドラマ■

(C)2012 MBC『太陽を抱く月』

『涙の女王』で大注目のキム・スヒョン主演！

“太陽のように温かな王”を演じるファンタジーロマンス。

放送当時、最終回は驚異の視聴率42.2％※を記録！

韓国ドラマの歴史に名を残す大名作として一目置かれている

※AGBニールセン・メディア・リサーチ全国基準

＜放送日時＞

6月10日（水）スタート 毎週（月～金） 午前11時30分

再放送 毎週（月～金） よる11時00分～

(C) 2007 MBC All right reserved.『コーヒープリンス1号店』

アジアで一世を風靡したラブコメの真骨頂！

本当は女の子なのに男の子としてカフェで働くウンチャンと、同性の男の子を好きになってしまったと真剣に悩むカフェのオーナー、ハンギョルの、コミカルでキュートな王道ラブストーリー！

「イカゲーム」で世界的人気を確立したコン・ユと、日本での出演作も多いキム・ジェウクの初々しい姿も魅力のひとつ。

＜放送日時＞

6月15日（月）スタート 毎週（月～金） 午後3時30分～

再放送 毎週（月～金） あさ7時～

■中国ドラマ■

『女医明妃伝～雪の日の誓い～』

『掌心～宮廷に響く復讐の鈴音～』のリウ・シーシー主演！

実在した女性名医、談允賢（だん・いんけん）の波瀾万丈な人生をモデルに描く感動のサクセスストーリー。

ヒロインをめぐる二人の皇帝とのロマンスから目が離せない…！

＜放送日時＞

6月24日（水）スタート 毎週（月～金） 午後5時～

■国内作品■

(C)テイチクエンタテインメント『40周年記念 石川さゆり音楽会感じるままに-歌芝居「一葉の恋」- 』

＜放送日時＞

放送日時： 6月14日（日） 午後 4時45分～

再放送： 6月20日（土） あさ 5時45分～

(C)日本クラウン『三山ひろしスペシャルコンサート 2022歌う門には夢来たる！』

＜放送日時＞

放送日時： 6月7日（日） 午後 4時45分～

再放送： 6月13日（土） あさ 5時45分～

森村誠一サスペンス 異常の太陽 (C)国際放映森村誠一サスペンスシリーズ

『森村誠一サスペンス 異常の太陽』

放送日時： 6月11日（木） よる6時30分～

『森村誠一の奔放の宴 新妻の秘密パーティ体験記』

放送日時： 6月9日（火） よる6時30分～

『森村誠一サスペンス 花嫁の首 双子姉妹殺人事件』

放送日時： 6月10日（水） よる6時30分～

そのほか、2時間サスペンスも多数放送する予定です。ドラマファンの方には見逃せないラインアップとなっています。

【J:COM BSについて】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1889_1_f7644a4b8402502d559a5a1f793f571b.jpg?v=202605180151 ]