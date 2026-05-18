無臭元工業、株式会社ひらまつのレストラン・ホテル全店舗に災害備蓄用携帯トイレが採用されました

無臭元工業株式会社

無臭元工業株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：田崎雄大、以下 無臭元）は、全国でフランス料理やイタリア料理を中心としたレストランやホテル、ブライダル事業を展開する株式会社ひらまつ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：三須和泰、以下 ひらまつ）に、災害時の衛生環境確保を目的とした防災備蓄用携帯トイレ「ムシュウレット」を、ひらまつのレストラン・ホテル全店舗の備蓄用品として納入したことをお知らせいたします。

ひらまつのレストランに備蓄された災害備蓄用携帯トイレ「ムシュウレット」

株式会社ひらまつは、質の高いホスピタリティと食の感動体験で知られる外食・宿泊企業です。今回、同社の全レストランに一括導入いただいたことを契機に、無臭元は飲食業界における防災備蓄のさらなる普及・浸透を推進してまいります。

飲食業における防災備蓄の現状と課題

災害発生時、断水などによりトイレ環境の確保が困難になるケースは少なくありません。飲食業においては、従業員以外にも、来店されたお客さまへの対応にも備える必要があるため、緊急時の衛生環境の維持・保全は重要な課題のひとつです。

一般的に、防災備蓄は水や食料が優先される傾向にあり、トイレ環境の保全対策については、十分に検討されていないケースも見受けられます。

株式会社ひらまつにおける取り組み

1982年に創業し、食のパイオニア企業として成長を続けてきたひらまつは、お客様に安心してお食事をお楽しみいただけるよう、運営するレストラン・ホテル各店舗の衛生環境の維持向上を常に意識して事業に取り組んでいます。

この度の無臭元の災害備蓄用携帯トイレ「ムシュウレット」全店導入の決定に際して、「ムシュウレット」が防臭・抗菌・防虫機能を備えている点、そしてNPO日本トイレ研究所の規格適合品でもある点につき、ひらまつが運営するレストラン・ホテル店舗の衛生環境の維持、ならびに事業を継続するために何よりも大切なお客様・従業員・店舗設備の保護に大きく寄与すると高く評価いただきました。

今後の取り組み

本件は、飲食業界における防災備蓄の取り組みとして、「トイレを含めた衛生環境の備え」の重要性を示すものと考えています。

無臭元としても、引き続いて、飲食業をはじめとした多店舗展開企業における防災備蓄の普及・啓発活動に取り組んでまいります。

《本取り組みのポイント》

■高いホスピタリティで知られる飲食企業・株式会社ひらまつの全レストラン・ホテルへの一括導入

■従業員のみならず来店客の安全・衛生環境を守る体制の整備

■NPO法人 日本トイレ研究所「携帯トイレ規格 Ver.1.0」適合品を採用

■防臭・抗菌・防虫機能を備えた日本製・保存期間10年の長期備蓄型製品

■多言語対応の使用説明の付随により、訪日外国人を含む多様な来店客への対応を想定

【災害備蓄用携帯トイレ『ムシュウレット』について】

災害備蓄用携帯トイレ『ムシュウレット』の外装と内容物

「ムシュウレット」は、災害時や断水時などに使用することを想定した災害備蓄用携帯トイレです。便袋と吸収剤を使用することで排せつ物を素早く処理し、トイレが使用できない状況でも衛生的に排せつ環境を確保することができます。

また、特定非営利活動法人 日本トイレ研究所が制定する「携帯トイレに関する規格 Ver.1.0」の適合品として登録されており、構造・吸収性能・表示などの観点から評価されています。

■製品名：ニオイもムシも出ない携帯トイレ「ムシュウレット」(https://www.mushugen.co.jp/products/mushulet/)

■規格適合製品（型式）：04342-05

■規格適合製品の紹介ページ：携帯トイレに関する規格適合製品リスト(https://www.toilet.or.jp/projects/keitaitoilet_standard/)

＜特長＞

- ニオイもムシも出ない！防臭・抗菌・防虫設計- 再生PE100％使用で環境配慮- 保存期間10年の長期備蓄対応- 洋式・簡易トイレどちらにも対応- 多言語対応（日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語）使用説明書付き

【株式会社ひらまつについて】

株式会社ひらまつは、1982年創業のレストラン・ホテル運営企業です。フランス料理やイタリア料理を中心としたレストランのほか、ホテルやブライダル事業を展開し、「食」を軸とした価値提供を行っています。

レストランウェディングやオーベルジュ型施設などの分野にも早期から取り組み、国内に複数のレストランおよびホテルを展開しています。

■会社名：株式会社ひらまつ

■URL ：https://www.hiramatsu.co.jp/

【無臭元工業株式会社について】

1960年の創業以来、環境・衛生分野で社会の要請に応えながら事業を展開しています。

祖業であるトイレタリー分野では、船舶、輸送車両から災害時用に至るまで、あらゆるトイレの衛生問題に向き合い、いつでもだれでも安心して使用いただけるトイレ環境の創造に貢献しています。無臭元はこれからもメーカーとして、ものづくりと技術を通じて社会に貢献していくことを追求し続け、「ニオイなら無臭元から ニオイだけじゃない無臭元」への進化を目指し、挑戦を続けていきます。

■会社名：無臭元工業株式会社

■URL ：https://www.mushugen.co.jp/

無臭元工業株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口

E-mail：pr@mushugen.co.jp