【OMO7旭川】旭山動物園観光をより楽しく！自分好みにカスタマイズできる「あさひやまZooリュック」の販売・レンタルサービスが新登場！動物園開園記念日の7月1日より提供開始

星野リゾートイメージ画像

旭川を楽しみつくす「街ナカ」ホテル「OMO7旭川（おも）by 星野リゾート」では、旭山動物園観光をより楽しく、自分好みにカスタマイズできる「あさひやまZooリュック」の販売・レンタルサービスが新登場。旭山動物園開園記念日の2026年7月1日より提供開始します。リュックの中には、旭川市旭山動物園監修協力のもと作成した、動物たちの生態や特徴を学べるオリジナルアイテム「あさひやまZooブック」と「あさひやまZooシール」、水筒が入っています。さらに、レジャーシートや双眼鏡などの追加アイテムを自由に組み合わせ、自分好みのリュックを完成させて出発できます。また、このリュックを持って園内を訪れると、対象ショップで水筒に水を補充してもらえるなど、ここでしか体験できない充実した動物園観光を提案します。

背景

旭川市の観光ニーズの一つである旭山動物園。OMO7旭川にも旭山動物園観光目的で多くの方が宿泊されます。そんな方々に向けて、OMO7旭川では、人気者の動物に囲まれた滞在ができるコンセプトルーム「シロクマルーム」・「ペンギンルーム」・「えぞひぐまルーム」の販売や、ここでしか聞けない情報が盛り沢山の「旭山動物園講座」を開催しています。夏季は特にお子様連れのファミリー層が増えることから、旭山動物園観光で大活躍する「あさひやまZooリュック」のレンタルサービスを開始します。ただ単に動物たちを見に行くのではなく、各アイテムを用いながら、旭山動物園の想いや動物たちの秘密に触れられる、ここでしか体験できないアイテムです。

「あさひやまZooリュック」の特徴リュックを背負ったイメージ旭山動物園観光がもっと楽しくなる！あさひやまZooリュックの販売とレンタルサービスを開始

OMO7旭川には、旭山動物園観光を目的とした多くの方が宿泊します。特に夏は、お子様連れのファミリー層が増えます。そこで、より旭山動物園観光が楽しくなるOMO7旭川オリジナル「あさひやまZooリュック」の販売とレンタルサービスを、旭山動物園の開園記念日である7月1日から開始。リュックに入っている「あさひやまZooブック」や、「あさひやまZooシール」はOMO7旭川オリジナルのため、ここでしか手に入りません。さらに、双眼鏡やレンジャーシートなどのアイテムの追加も可能なので、自分好みのリュックで旭山動物園観光へ出掛けられます。

あさひやまZooブック使用イメージ旭山動物園監修協力！OMO7旭川オリジナル「あさひやまZooブック」登場

旭山動物園の観光をさらに楽しくするアイテムとして、旭山動物園監修協力のもと制作した、OMO7旭川オリジナルの「あさひやまZooブック」と「あさひやまZooシール」を用意しました。ただ単に園内散策をするだけでは気がつけない動物の生態や行動展示の秘密など学べます。さらに、あさひやまZooブック内にはご近所ガイド「OMOレンジャー」も登場し、OMOレンジャーならではの視点でワンポイントガイドを届けます。この2つのアイテムはそのまま持ち帰り、自分だけのオリジナル図鑑として帰宅後に思い出を振り返ったり、次回の来園時に活用したりと、旅の余韻を長く楽しめます。

飲み物の補充イメージあさひやまZooリュックを持っている方限定で嬉しいサービスも

あさひやまZooリュックを持って園内を巡ると、さらに嬉しい体験が待っています。「旭山動物園くらぶ」全面協力のもと、同団体が運営するショップへリュック内の水筒を持っていくと、水を補充できるサービスを用意しました。ただ見て歩くだけではない、思い出深い動物園観光をサポートします。

【「あさひやまZooリュック」概要】

期間：2026年7月1日～

場所：OMO7旭川内ショップ

対象：宿泊者

販売価格：8,500円（税込）

内容：あさひやまZooリュック・あさひやまZooブック・あさひやまZooシール・水筒

レンタル料金：5,000円（税込）

内容：あさひやまZooリュック・あさひやまZooブック・あさひやまZooシール・水筒

持ち帰り可能アイテム：あさひやまZooブック・あさひやまZooシール・水筒

オプションアイテム例：レジャーシート・帽子・双眼鏡など

「OMO（おも）」とは？

「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在18施設を展開。2026年1月に「OMO5横浜馬車道」、4月に「OMO7横浜」が開業しました。

OMOブランドマップ

数字・アイコンでわかる、サービスの幅

OMOのうしろにある数字・アイコンは、サービスの幅を示しています。この数字があることで、旅の目的や過ごし方に合わせて最適なホテルを選ぶことができます。幅広い都市観光の旅をOMOがサポートしていきます。

数字でわかる、サービスの幅

OMO7旭川（おも） by 星野リゾート

富良野や美瑛にも好アクセスな拠点都市「旭川」。行動展示で有名な「旭川市旭山動物園」や路地裏グルメのはしごで出会う美味など、北海道の風土と、この地に伝わる新旧カルチャーを、思いの限り遊び尽くす「街ナカ」ホテルです。

OMOベース

所在地 ：〒070-0036 北海道旭川市6条通9丁目

電話 ：050-3134-8095(OMO予約センター)

客室数 ：237室・チェックイン:15:00/チェックアウト:11:00

宿泊料金 ：1泊1室あたり 25,000円～(税込、食事別)

アクセス ：JR旭川駅より徒歩13分

URL ：https://omo-hotels.com/asahikawa/