スリランカ発・セイロンティーブランド「Dilmah（ディルマ）」が阪急うめだ本店に期間限定“初”登場

ワルツ株式会社※画像はイメージです

スリランカ発の紅茶ブランドDilmah(ディルマ)の日本総代理店・ワルツ株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：片桐 鉄也）は、2026年5月20日（水）から5月26日（火）までの7日間、阪急うめだ本店地下1階「ツリーテラス」にて期間限定のポップアップストアを展開いたします。

本イベントでは、昨年秋に日本市場向けに開発されたプレミアムシリーズ「セイロンティー・ジャーニー」を中心とした商品販売に加え、ディルマの高品質な紅茶をより多くの方に気軽に体験していただけるよう、試飲に加え、今回新たにテイクアウトドリンクの提供を実施。

さらに初日には別会場にて、270年以上の歴史を誇るワイングラスの老舗・リーデルのワイングラスを用いた特別紅茶セミナーも開催するなど、ディルマに初めて触れる方にも魅力をしっかり感じていただける楽しさに溢れた1週間を予定しています。

【本ポップアップイベントの注目ポイント】

・日本市場向けに開発された旅するように楽しめるプレミアムシリーズ「セイロンティー・ジャーニー」を中心とした物販展開

・初日（5月20日）：リーデルのワイングラスで紅茶の香りと色を楽しむ特別ティーセミナー（講師：紅茶コンサルタント 林原真澄氏）

・銀座「Bar Landscape. 」オーナーバーテンダーで、日本一に輝いた松尾夫妻によるポップアップ限定ティーモクテル（24日は会場登場）

・テイクアウトドリンクの提供で、気軽に高品質なセイロンティーを体験

本イベントでは、昨年秋に日本市場向けに開発された紅茶を飲んでスリランカを旅しているようにスリランカの魅力に触れる8種のラインアップから構成されるプレミアムシリーズ「セイロンティー・ジャーニー」を中心に、スリランカをはじめ、世界各地で採れる豊富な種類の紅茶、緑茶、ハーブから、上質で際立った個性のあるものだけを一つひとつ厳選した銘茶コレクションを集めた「ｔ-シリーズ（ティーシリーズ）」、そして初心者の方にも気軽に試していただけるようなセットやギフトコレクション、そしてこのポップアップのために準備した限定商品などを取り揃えています。

※ｔ-シリーズ限定商品イメージ

また、期間中はディルマの紅茶を使ったテイクアウトドリンクもご用意いたします。ディルマの「セイロンティー・ジャーニーシリーズ」や「ｔ-シリーズ」の紅茶をお気軽にお楽しみいただけます。また、銀座の人気バー「Bar Landscape. 」のオーナーバーテンダー松尾氏によるノンアルコールのティーモクテルの2種類を24日（日）限定で販売予定。

なお、提供する紅茶については、日程によって異なる種類で提供するので、毎日、ディルマの違う味わいをお楽しみいただけます。

※内容は変更となる場合がございます。

※テイクアウトイメージ

加えて、催事初日である5月20日（水）には、別会場にて特別イベントを開催予定です。

本イベントでは、紅茶コンサルタントで十数年にわたり英国や日本の５つ星ホテルで紅茶研修やアフタヌーンティーセミナーを手がけてきた林原真澄氏による解説のもと、270年以上の歴史を誇るワイングラスの老舗、リーデルのワイングラスとのコラボレーションを実施。紅茶の水色、味わい方や香りの違いをグラスを通じて体験することで、セイロンティーの新たな魅力をより深く感じていただける内容となっています。当日は紅茶に合わせたスイーツもご提供し、紅茶とのペアリングの楽しみ方にも触れていただきます。

ディルマ 阪急うめだ本店ポップアップ＠ツリーテラス

※イベントイメージ■開催概要

期間：2026年5月20日（水）～5月26日（火）

会場：阪急うめだ本店 地下1階 ツリーテラス

内容：試飲、商品販売、テイクアウトドリンク販売など

■販売商品／限定商品

・セイロンティー・ジャーニーシリーズ 各種：本体価格 1,500円

・セイロンティー・ジャーニー バラエティパック：本体価格 850円

・ｔ-シリーズ リーフティー、ティーバッグ 各種：本体価格 3,500円

《限定商品》

・ｔオレンジ・ライム＆レモン(リーフティー)：本体価格 3,500円

・ｔリラックス・アンダー・ザ・ココナッツ・ツリー(リーフティー)：本体価格 3,500円

・【催事限定】ディルマ 体験セット(仮)…サマーセット茶園とセイロンティージャーニーバラエティパックのセット：本体価格 2,350円

・【催事限定】ディルマ ｔ-シリーズリーフティーセット：本体価格 5,537円

■テイクアウトドリンク

テイクアウトドリンクはポップアップ期間中、ホットティーをはじめ、アイスティーやイベントでも人気だったアレンジティーのティーソーダも提供。期間中メニューが少しずつ変わりますので、毎日違った楽しみ方をしていただけます。

(ホットティー、アイスティー：本体価格 450円、ティーソーダ：本体価格 600円)

また24日（日）は、銀座で人気のバー「Bar Landscape. 」のオーナーバーテンダー松尾夫妻によるオリジナルティーモクテル2種も販売。セイロンティー・ジャーニーシリーズの「アールグレイ＆バニラ」をベースにしたモクテル1種、「ｔ-シリーズ」から今回のポップアップイベントのために新登場する「リラックス・アンダー・ザ・ココナッツ・ツリー」をベースにしたモクテル1種の合計2種がポップアップ限定でお楽しみいただけます。なお、14時～17時（※予定）には日本を代表するバーテンダーの松尾一磨氏と松尾民子氏がポップアップ会場に登場。2人によるオリジナルティーモクテルをお楽しみいただけます。

（オリジナルティーモクテル：本体価格 各800円）

※Bar Landscape. イメージ≪Bar Landscape. について≫

銀座の数寄屋橋交差点から、徒歩3分ばかりと利便性抜群の位置にクラシックカクテルの伝統を継承しつつ、革新さえもたらす隠れ家的バー。オーナーバーテンダーである松尾一磨・民子夫妻は、日本バーテンダー協会（NBA）が主催する最高峰のコンペティション全国バーテンダー技能大会において日本一に輝いたカップル。スピリッツ、リキュールをはじめ季節のフルーツまで素材は常に変化し、多くの常連はもちろん、日本に来たらBar Landscape. に行きたいという海外からのカクテル愛好者にも支持される日本を代表するバー。

■【ディルマ特別セミナー】

「林原真澄先生と味わう、スリランカ紅茶の魅力。RIEDEL/Nachtmannのグラスで楽しむ特別なティータイム」

日時：2026年5月20日（水） 14時～15時30分

会場：阪急うめだ本店 13階 ダイヤモンドホール

定員：50名

参加費：3,000円(税込)

内容：紅茶コンサルタント林原真澄氏をナビゲーターにディルマの日本向け特別プレミアムラインの「セイロンティー・ジャーニー」から5種類を選び、紅茶の水色、味わい方や香りの違いをリーデル＆ナハトマンのグラスを通じて体験する。また、スイーツを食べながら、ペアリングの楽しみについても学ぶイベント。

≪講師：林原真澄氏≫

株式会社Masumi English Tea NY 代表取締役／紅茶コンサルタント

2009年ロンドンで紅茶の専門家としてキャリアをスタート。5つ星Cadogan Hotel(カドガンホテル)で数年にわたりアフタヌーンティーレッスンを行い、英国紅茶会社JING Teaのブランドアンバサダーとして、ザ・リッツ・カールトン大阪、ウェスティンホテル東京・大阪、阪急百貨店(英国フェア)など、日本各地の一流ホテル・百貨店で紅茶イベントやプロフェッショナル向けトレーニングを数多く手がけた。

その後ニューヨークに拠点を移し、英国式をベースにした現代的な紅茶の楽しみ方「モダン・ブリティッシュティースタイル」を考案。マンハッタン、セントラルパークサウスでのレッスンは予約が取れないほどの人気を博す。海外生活16年を経て帰国後は、企業向けティーコンサルティングや、ラグジュアリーブランドのアフタヌーンティーセミナーなど、東京を拠点に幅広く活躍中。

■Dilmah（ディルマ）とは？

・高品質でエシカルなスリランカ紅茶ブランド「ディルマ」

「ディルマ」は、スリランカ人ティーテイスターのメリル・J・フェルナンドによって設立されました。フェルナンドは、紅茶の味づくりを学びながら、スリランカ国内で茶葉を栽培し、製造・包装し、世界に直接提供する夢を実現しました。スリランカ国内での一貫生産を通じて、「新鮮」で「純スリランカ産」のこだわりを守り、紅茶の香りとクリアな味わいを実現しています。この純粋なアプローチにより、「ディルマ」の紅茶は世界中の紅茶愛好家に愛されています。

・世界が認める高品質な紅茶「ディルマ」

「ディルマ」は、紅茶の本来の味わいを追求する高品質な紅茶として評価され、世界中のホテルや航空会社に採用されています。日本国内でも、有名なホテルやレストランで楽しむことができるほか、航空会社でも提供されています。その品質の高さは国際的にも広く認められています。

・スリランカ発展に貢献するエシカルなブランド「ディルマ」

「ディルマ」は、単に紅茶の製造・販売だけでなく、スリランカの社会的発展にも貢献しています。「ディルマ」は「MJF慈善基金」を設立し、収益の一部をスリランカの社会貢献活動に充てています。フェルナンドの思いに基づき、地域社会の自立的な発展や環境の持続的な開発への取り組みを支援しています。これらの取り組みにより、「ディルマ」は国際的な評価も受け、2015年には「オスロ・ビジネス・フォー・ピース・アウォード」を受賞しました。

■ディルマ公式サイト・SNS■

▶公式HP＆ONLINE SHOP

https://dilmah.jp/

▶公式Instagram

https://www.instagram.com/dilmahteajapan/

■ 「Dilmah(ディルマ)」の日本総代理店ワルツ株式会社について■

ワルツ株式会社は「Dilmah(ディルマ)」の日本総代理店として全国のラグジュアリーホテルへの総合提案、卸企業との連携 、全国の高級スーパーや紅茶を取り巻く商品提案を行えるような販売営業を行っています。

また、ホテルやディルマ認定アンバサダーと共同で行う紅茶セミナーの開催で１人でも多くの紅茶ファン、ディルマファンの輪を広げる活動も行っています。

また、「Waltz（ワルツ）」は豊かな食文化の提案からお客様の笑顔と地域社会の貢献につなげる、食の総合商社です。愛知県を中心としたカフェ、喫茶店、ホテル、レストラン、洋菓子店等へコーヒーをはじめ、紅茶、製菓・製パンの材料、食材、器材、直輸入品の提案営業および卸売、小売販売を行っています。