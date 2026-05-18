【TAC株式会社】公認会計士 令和8年第II回短答式試験｜無料Web採点・分析結果閲覧サービス「データリサーチ」エントリー受付中！

TAC株式会社無料Web成績診断サービス「データリサーチ」

現在、公認会計士試験対策講座を展開するTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：多田敏男）では、5月24日（日）に実施される令和8年第II回短答式試験の無料採点・分析結果閲覧サービス「データリサーチ」のエントリーを、2026年4月24日（金）から6月1日（月）13:00まで受付中です。

データリサーチとは、日本全国の受験生から収集した解答データをリアルタイムで分析し、得点比率・偏差値・順位・総合判定などの精度の高い得点分析結果を提供するTACの解答分析サービスです。登録者数が増えるごとに再集計が行われ、分析精度が向上します。

▼TAC公認会計士講座のデータリサーチ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_dr.html

▼登録受付期間

・新規登録受付期間：4月24日(金)11:00～6月1日(月)13:00

・解答入力受付期間：試験当日5月24日(日)10:30～

・個人成績発表 ：[初回成績反映] 5月24日(日)23:00～

[中間結果発表] 5月28日(木)18:00予定

[最終結果発表] 6月2日(火)18:00予定

※データリサーチの分析は、TAC株式会社が独自の見解に基づきサービスとして情報を提供するものであり、試験機関による本試験の結果（合格基準点・合否）等について保証するものではありません。

■【TAC】令和8年第II回(2026年5月)公認会計士短答式試験 解答速報

事前にURLのブックマークを推奨します

2026年5月24日（日）に実施される令和8年第II回短答式試験の解答速報を、本試験当日13:30以降、TAC公認会計士講座のホームページにて順次公開いたします。

▼TACの「本試験解答速報」はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/sokuhou_5gatsu_tantou.html

URLを事前にブックマークして、ご活用ください。

※解答速報はTAC株式会社が独自の見解に基づきサービスとして情報を提供するものであり、試験機関による本試験の結果（合格基準点・合否）等について保証するものではありません。

■令和7年試験で合格者300名突破！

【TAC】令和7年公認会計士試験 合格者喜びの声

TAC公認会計士講座の2025年合格目標コースを受講し、見事合格された方々の「学習法」や「体験談」を集めた【合格体験記】がデジタルブックで閲覧できるようになりました。

会計士を目指した理由、一日あたりの学習時間やスケジュール、苦手科目や得意科目、工夫した学習法、合格の秘訣など、合格者の生の声を掲載しています。これから試験を目指す方にとって参考になる情報が豊富にありますので、ぜひご活用ください。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_jisseki.html#taikenki

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

代表者：代表取締役社長：多田 敏男

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号