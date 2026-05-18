【AWSコスト削減】AWSストレージ費用を見直す前に確認すべき保管ルール
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アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年5月27日に、オンラインセミナー「消していいもの、残すべきものを整理 / AWSストレージ費用を見直す前に確認すべき保管ルール」を開催いたします。
セミナー詳細・お申込みはこちら
https://www.sunnycloud.jp/seminar-260527/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
▼セミナー概要
AWSストレージ費用は、気づかないうちに増えやすく、削除判断も難しい項目です。
AWSでは、EBS、S3、スナップショット、AWS Backupなどを柔軟に活用できます。一方で、不要なボリュームや古いバックアップが残り続けると、毎月のストレージ費用が積み上がります。ただし、単純に削除すればよいわけではなく、復旧要件、監査対応、データの利用頻度を確認したうえで、残すものと見直すものを分ける必要があります。
本セミナーでは、AWSストレージ費用が増えたときに確認すべき判断ポイントを整理します。EBS、S3、スナップショット、AWS Backupを中心に、削除してよいもの・残すべきものを判断する考え方を解説します。
▼このセミナーで分かること
・EBS・S3・スナップショット・AWS Backupで費用が増えやすいポイント
・削除してよいもの、残すべきものを分ける確認項目
・ストレージクラスやバックアップ保持期間を見直す考え方
▼このような方におすすめ
・EBSやS3などのAWSストレージ費用が増加しており、削減箇所に迷っている方
・不要そうなデータでも、影響が不安で削除の判断ができない方
・開発・検証環境などを含め、バックアップの保持期間を適切に見直したい方
・データを消さずに、システムへの影響を抑えながらコストを安全に削減したい方
▼プログラム概要
第1部｜AWSストレージ費用が増えやすい理由：EBS、S3、スナップショット、AWS Backupで費用が増える主な原因
第2部｜EBS・スナップショットの確認ポイント：未接続EBSや古いスナップショットなど、事前に確認すべき指標
第3部｜S3・バックアップ費用の見直し方：S3ストレージクラスやAWS Backupの保持期間を見直す考え方
第4部｜削除せずにコストを下げる考え方：残すデータ・消すデータ・期間を分ける具体的な手法
▼開催スケジュール
2026年5月27日（水） 17：00～17：40（40分）
▼開催概要
主題 ：消していいもの、残すべきものを整理 / AWSストレージ費用を見直す前に確認すべき保管ルール
参加費用：無料
参加方法：ウェビナー（オンライン開催）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
磯野 大治郎（SunnyCloud事業部 事業推進部）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://www.sunnycloud.jp/seminar-260527/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年5月27日に、オンラインセミナー「消していいもの、残すべきものを整理 / AWSストレージ費用を見直す前に確認すべき保管ルール」を開催いたします。
セミナー詳細・お申込みはこちら
https://www.sunnycloud.jp/seminar-260527/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
▼セミナー概要
AWSストレージ費用は、気づかないうちに増えやすく、削除判断も難しい項目です。
AWSでは、EBS、S3、スナップショット、AWS Backupなどを柔軟に活用できます。一方で、不要なボリュームや古いバックアップが残り続けると、毎月のストレージ費用が積み上がります。ただし、単純に削除すればよいわけではなく、復旧要件、監査対応、データの利用頻度を確認したうえで、残すものと見直すものを分ける必要があります。
本セミナーでは、AWSストレージ費用が増えたときに確認すべき判断ポイントを整理します。EBS、S3、スナップショット、AWS Backupを中心に、削除してよいもの・残すべきものを判断する考え方を解説します。
▼このセミナーで分かること
・EBS・S3・スナップショット・AWS Backupで費用が増えやすいポイント
・削除してよいもの、残すべきものを分ける確認項目
・ストレージクラスやバックアップ保持期間を見直す考え方
▼このような方におすすめ
・EBSやS3などのAWSストレージ費用が増加しており、削減箇所に迷っている方
・不要そうなデータでも、影響が不安で削除の判断ができない方
・開発・検証環境などを含め、バックアップの保持期間を適切に見直したい方
・データを消さずに、システムへの影響を抑えながらコストを安全に削減したい方
▼プログラム概要
第1部｜AWSストレージ費用が増えやすい理由：EBS、S3、スナップショット、AWS Backupで費用が増える主な原因
第2部｜EBS・スナップショットの確認ポイント：未接続EBSや古いスナップショットなど、事前に確認すべき指標
第3部｜S3・バックアップ費用の見直し方：S3ストレージクラスやAWS Backupの保持期間を見直す考え方
第4部｜削除せずにコストを下げる考え方：残すデータ・消すデータ・期間を分ける具体的な手法
▼開催スケジュール
2026年5月27日（水） 17：00～17：40（40分）
▼開催概要
主題 ：消していいもの、残すべきものを整理 / AWSストレージ費用を見直す前に確認すべき保管ルール
参加費用：無料
参加方法：ウェビナー（オンライン開催）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
磯野 大治郎（SunnyCloud事業部 事業推進部）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://www.sunnycloud.jp/seminar-260527/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
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