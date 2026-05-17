「海を守ることは、未来をまもること。」──メルキュール佐賀唐津リゾートに、唐津の海と暮らしから生まれた廃プラスチック100%のアップサイクル作品を展示

特定非営利活動法人唐津Farm&Food唐津城と国の特別名勝「虹の松原」を望むメルキュール佐賀唐津リゾート(Accor、本社:フランス・パリ)の1階に展示された、唐津の海洋プラスチック・家庭由来キャップ100%のアップサイクル作品

NPO法人唐津Farm&Foodは、Accor(アコー、本社:フランス・パリ)のブランドホテル「メルキュール佐賀唐津リゾート」(Mercure Saga Karatsu Resort、佐賀県唐津市)の1階にて、運営するアップサイクルブランド「Precious Plastic 唐津」の作品(クジラキーホルダー、コースター、フラワーポット)、および日立アカデミーのペンギンキーホルダーの展示を開始しました。

いずれも、唐津の海岸に漂着した海洋プラスチックや家庭で出たペットボトルキャップなど、廃プラスチック100%を原料に、廃棄物に新しい価値を加えて生まれ変わらせる「アップサイクル」で生み出された作品です。集まる素材の色が一つとして同じではないため、出来上がる作品の表情も一つとして同じものがありません。

「海を守ることは、未来をまもること。」──ホテル1階からのメッセージ

「海を守ることは、未来をまもること。Mercure Saga Karatsu Resortは、地域とともに持続可能な未来を応援しています」──メルキュール佐賀唐津リゾートの1階に掲げられた、ホテル側からの公式メッセージ

メルキュール佐賀唐津リゾートは、日本三大松原のひとつとして国の特別名勝に指定される「虹の松原」(約100万本の黒松林)に隣接し、玄界灘と唐津城を望むホテルです。同ホテル公式SNSでは「自然と歴史が息づく唐津で、唐津城と虹の松原を望むリゾートステイ」と位置づけられています。

その1階の展示には、ホテル側のメッセージとしてこう書かれています。

海を守ることは、未来をまもること。 Mercure Saga Karatsu Resortは、地域とともに持続可能な未来を応援しています。

ホテルの土産コーナーに地域NPOの作品を並べることは、ホテル側の確かな選択の表明です。

メルキュール佐賀唐津リゾート1階のコラボ展示エリア。コラボポップ、フラワーポット、コースター、ブレスレットなどが並ぶ展示されている作品たち- The Whale クジラキーホルダー:唐津の海と呼子の捕鯨文化にちなんだ代表作。一つとして同じ色がない- アップサイクルコースター:カラフルな模様が特徴的な厚手コースター- フラワーポット:植物を育てる鉢として生まれ変わったプラスチック- ペンギンキーホルダー:日立アカデミーが展開する廃プラスチックアップサイクル製品。両者の連携内容については後日改めて発表予定

唐津の海岸に漂着した海洋プラスチックも、暮らしの中で出たペットボトルキャップも、本来なら捨てられていたはずのものが混ざり合って、ひとつとして同じものがない表情になります。廃棄物を出さず資源を循環させるサーキュラーエコノミー型の取り組みが、ホテルのフロント階で来館者の目に触れる場所に置かれている──それが今回の展示です。

この夏、館内ワークショップも予定

なお同ホテルでは、館内で発生したペットボトルキャップを宿泊客自身がアップサイクル作品に変えるワークショップの開催も予定されています。「ホテルで出たキャップが、ホテルのお土産になる」──宿泊体験のなかに地域の資源循環を組み込むこの試みについては、詳細が固まり次第、改めて発表します。

■ 概要

■ コラボパートナー紹介

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/142434/table/159_1_62a58f0d4123a54d65c0aa538c76acdd.jpg?v=202605171151 ]日本三大松原「虹の松原」に隣接するメルキュール佐賀唐津リゾート。Accor(本社:フランス・パリ)のブランドホテルとして、唐津城と玄界灘を望む立地に建つ唐津の伝統工芸「唐津曳山」をモチーフにした天井画を望む、メルキュール佐賀唐津リゾートのロビー🏨 メルキュール佐賀唐津リゾート(Mercure Saga Karatsu Resort)

唐津城と国の特別名勝「虹の松原」を望むAccor(アコー、本社:フランス・パリ)のブランドホテル。宿泊料金に食事やドリンクが含まれる「オールインクルーシブ」の滞在スタイルを提供している。

- 所在地:〒847-0017 佐賀県唐津市東唐津4-9-20- 公式サイト:https://mercure-sagakaratsu-resort.jp🎓 日立アカデミー

今回展示されているペンギンキーホルダーを展開する。Precious Plastic 唐津との詳細な連携内容については、後日改めて発表予定。

Precious Plastic 唐津について

NPO法人唐津Farm&Foodが運営する、佐賀県唐津市を拠点とするアップサイクルブランド。家庭で出たペットボトルキャップや、唐津の海岸に流れ着いたプラスチックを、地域内で粉砕・溶解・成形し、新しい作品に生まれ変わらせています。ベースとなっているのは、家庭で出るプラスチックを地域で資源として循環させる「ローカル循環」を世界各地で実装する、オランダ発祥のオープンソースプロジェクト「Precious Plastic」。海青中学校・呼子小学校・唐津南高校とのESD(持続可能な開発のための教育)連携や、KARAE SHOP、博多大丸九州探検隊、BYD AUTO佐賀×佐賀バルーナーズとの連携など、教育・観光・スポーツの現場で展開しています。

団体概要

- Instagram:@preciousplastic_karatsu- 公式サイト:https://karatsu-f-f.com[表2: https://prtimes.jp/data/corp/142434/table/159_2_8b9c42a43cefd5a40c7bd25d65266eb9.jpg?v=202605171151 ]