東アジアスーパーリーグ(EASL)2026-27シーズン出場決定のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

日頃より琉球ゴールデンキングスを応援いただき誠にありがとうございます。

このたび、東アジアスーパーリーグ(East Asia Super League、以下「EASL」)およびBリーグより発表されました通り、キングスがEASL 2026-27シーズンへの出場権を獲得したことをお知らせいたします。

キングスは、現在開催中の「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」においてファイナル進出を果たしたことで、EASLの定める出場条件を満たしました。これにより、キングスのEASL出場は4大会連続4回目となります。

EASLは、Bリーグからはキングス、長崎ヴェルカ、アルバルク東京の3チームが出場するほか、韓国、チャイニーズ・タイペイ、モンゴルなど東アジア各地域の強豪チームが集う国際リーグです。

キングスは、ビジョンとして掲げる「沖縄を世界へ」を体現すべく、本大会を通して沖縄のバスケットボール文化や魅力を広く世界へ発信する挑戦を続けてまいります。

東アジアの頂点を目指して挑戦を続けるキングスへ、引き続き応援をよろしくお願いします。

▽EASL公式Webサイトはこちら

https://easl.basketball/ (https://easl.basketball/)