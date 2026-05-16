6月16日（火）1日限り　和菓子の日　特別企画！

米屋株式会社

848年（嘉祥元年）6月16日に、仁明天皇が疫病除けのために16個のお菓子を供えた故事に由来し、健康招福を願って和菓子を食す行事が明治時代まで受け継がれていました。

なごみの米屋では、そんな和菓子の日、6月16日（火）1日限りにて、特別企画を実施します！

●特別に直営店舗全店にて販売

生栗むし羊羹（小型）

もっちり柔らかい食感のむし羊羹に、栗をたっぷり加えました。

【1本】600円（税込）

●總本店・門前店・JR成田駅前店限定販売

やわらか餅入り大納言羊羹

口どけの良い大納言羊羹に、もっちり柔らかい求肥を合わせました。

【1本】1,300円（税込）

●和菓子の日限定 クリアファイルプレゼント！！

6月16日「和菓子の日」に直営店舗にて税込2,000円以上お買い上げのお客様に、数量限定「和菓子の日クリアファイル」をプレゼントいたします。

※なごみの米屋は全国和菓子協会の会員店です。

なごみの米屋HP 特設ページはこちら :https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/wagashinohi2026/

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





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