電池不要のスマート圧縮バッグ「Qubo Zero」、5月14日よりMakuakeにて販売開始

Woodbase株式会社

Woodbase Inc.は2026年5月14日（木）より、クラウドファンディングサービス「Makuake」にて、電池不要のスマート電動圧縮バッグ「Qubo Zero（キューボ ゼロ）」の応援購入受付を開始しました。モバイルバッテリーに接続するだけで衣類を自動圧縮する、充電いらずの次世代モデルです。販売開始から1日で目標金額100,000円の1000%超・累計支援額100万円以上を突破し、旅行・出張ユーザーを中心に大きな反響を呼んでいます。

■ 開発背景：充電の手間をゼロにする、逆転発想

旅行・出張のたびに「スーツケースに荷物が入らない」「充電を忘れた」「飛行機の預け入れで引っかかった」--既存の電動圧縮バッグにはこうした課題が残っていました。

Woodbase Inc.は前作「Qubo」のユーザーの声を徹底的に分析。あえて内蔵バッテリーをゼロにするという逆転の発想で、これらすべての課題を解決した次世代モデルを開発しました。

■ 新開発「自動逆止弁」で空気戻りを防止

USB接続で圧縮スタートスーツケースに楽々収納専用ポンプで高速圧縮

前作「Qubo」で多く寄せられた「圧縮後の蓋閉めが大変」という声に対応。新開発の自動逆止弁を搭載し、吸引を止めた瞬間に自動でバルブが閉まります。焦って蓋を閉める必要がなく、誰でも快適に使えます。

■ 商品紹介動画

■ 開発背景 - Qubo Zero が生まれた理由

約40×30×20cm 容量約23L リュックやビジネスバッグにぴったりなサイズ感約50×30×25cm 容量約36L 大容量タイプでスーツケースにぴったりなサイズ感マットブラックの洗練されたデザイン。繰り返し使えることを前提とした耐久設計。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T6mcIfztCmQ ]

Woodbase株式会社（2014年創業）は、「日常の不便をもっと楽しく、もっと快適に解決する」をテーマに、Makuakeを中心とした複数のプラットフォームでプロダクト開発を行ってきました。

新製品「Qubo Zero（キューボ ゼロ）」は、前作「Qubo」をご愛用いただいたお客様からの声をもとに生まれた、次世代の電動圧縮バッグです。Quboは「ボタン1つで圧縮できる」という手軽さで多くの方に支持をいただいた一方、「出発前に充電を忘れた」「長期保管後にバッテリーが切れていた」という課題が残っていました。

そこで私たちが辿り着いたのが、「あえて内蔵バッテリーをなくす」という逆転の発想です。手持ちのモバイルバッテリーやACアダプタに接続するだけで自動圧縮がスタートするUSB給電方式を採用することで、充電の手間・電池切れの不安・航空機規制の3つの課題をまとめて解消しました。

さらに新開発の自動逆止弁により、吸引を止めた瞬間にバルブが自動で閉まるため、焦って蓋を閉める必要もありません。

私たちは今後も、日常で感じる"小さな不満"を丁寧に拾い上げ、生活を快適にするアイデアを形にし続けていきたいと考えています。Qubo Zeroが、皆さまの旅や出張をより身軽で快適なものにする存在となれば幸いです。