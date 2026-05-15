「空気に触れさせない」新発想の真空ワインディスペンサー『Zoenox』一般販売開始
注射器のエア抜きからヒントを得た空気に触れさせない構造
ワイン本来の味と香りを長く楽しめる、新しい保存体験を提案
株式会社フルークフォレストは、開封後のワインの酸化を抑え、風味を長持ちさせる真空ワインディスペンサー「Zoenox（ゾエノックス）」の一般販売を開始いたしました。
楽天市場公式ストア「フォレストカート」にて販売中です。
商品ページ
Zoenox 楽天市場商品ページ(https://item.rakuten.co.jp/forestcart/ff-zex/)
Zoenoxは、新発想ピストン真空方式で、ボトル内の空気を排出
開封後のワインは、急速に酸化してしまう
ワインは開栓した瞬間から酸化が始まり、時間の経過とともに香りや風味が変化します。
「今日は1杯だけ飲みたい」
「高級ワインだから少しずつ楽しみたい」
そんな時でも、翌日には味わいの変化を感じた経験を持つ方は少なくありません。
一般的な真空ポンプ式保存器具では、内部圧力の維持が難しく、完全な真空状態を保つことが困難でした。
そこでZoenoxは、“空気に触れさせない”という発想から開発されました。
入れて、押すだけ。簡単に空気から遮断。
気泡を発生させず、空気を遮断する独自構造
Zoenoxは、独自のピストン真空方式を採用。
ボトル内へ空気を送り込まず、液体のみを押し出す構造により、ワインが空気へ触れる機会を最小限に抑えます。
さらに、ボトル内部に気泡を発生させにくい構造により、開封後もワイン本来の味わいと香りを長く楽しめます。
アウトドアやキャンプ、ホームパーティ、レストランにも。
横置き保管や持ち運びにも対応
本製品は高い密閉性を備えており、横置き保管や持ち運び時にも液漏れしにくい設計です。
冷蔵庫やワインセラーでの保管はもちろん、アウトドアやキャンプ、ホームパーティなど幅広いシーンで活躍します。
お手入れしやすいシンプル設計
シンプル操作で誰でも簡単に使える
Zoenoxは複雑な装置や難しい操作を必要とせず、誰でも簡単に扱えるシンプル設計。
取り外しもしやすく、お手入れも簡単なため、日常使いしやすい真空ディスペンサーとして開発されました。
新しいワイン習慣のご提案
高級ワインを大切に楽しみたい方へ
Zoenoxは、“飲み切るため”ではなく、“美味しく保存するため”の新しいワイン習慣を提案します。
お気に入りのワインを、好きなタイミングで少しずつ楽しめる。
そんな新しい保存体験を提供します。
倒してもこぼれないので、アウトドアやBBQでも活躍。
商品特徴
- 独自のピストン真空方式を採用
- 空気接触を抑え、ワインの酸化を軽減
- 横置き保管対応
- 持ち運び時も液漏れしにくい高密閉構造
- シンプル操作で簡単使用
- 分解しやすく洗浄も容易
- ワインセラーやアウトドアにも対応
販売情報
商品名：Zoenox（ゾエノックス）
販売開始日：一般販売開始済み
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/forestcart/ff-zex/
フォレストカート楽天市場店
会社概要
会社名：株式会社FlukeForest
事業内容：生活雑貨・ガジェット・スポーツ用品等の企画販売
URL：https://flukeforest.jp/
公式販売ページ：
フォレストカート楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/forestcart/)
本件に関するお問い合わせ先
株式会社FlukeForest
URL：https://flukeforest.jp/
mail：support@flukeforest.jp