「空気に触れさせない」新発想の真空ワインディスペンサー『Zoenox』一般販売開始

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株式会社フルークフォレスト

注射器のエア抜きからヒントを得た空気に触れさせない構造

ワイン本来の味と香りを長く楽しめる、新しい保存体験を提案


株式会社フルークフォレストは、開封後のワインの酸化を抑え、風味を長持ちさせる真空ワインディスペンサー「Zoenox（ゾエノックス）」の一般販売を開始いたしました。
楽天市場公式ストア「フォレストカート」にて販売中です。



商品ページ
Zoenox 楽天市場商品ページ(https://item.rakuten.co.jp/forestcart/ff-zex/)



Zoenoxは、新発想ピストン真空方式で、ボトル内の空気を排出

開封後のワインは、急速に酸化してしまう


ワインは開栓した瞬間から酸化が始まり、時間の経過とともに香りや風味が変化します。




「今日は1杯だけ飲みたい」
「高級ワインだから少しずつ楽しみたい」




そんな時でも、翌日には味わいの変化を感じた経験を持つ方は少なくありません。




一般的な真空ポンプ式保存器具では、内部圧力の維持が難しく、完全な真空状態を保つことが困難でした。




そこでZoenoxは、“空気に触れさせない”という発想から開発されました。



入れて、押すだけ。簡単に空気から遮断。

気泡を発生させず、空気を遮断する独自構造


Zoenoxは、独自のピストン真空方式を採用。




ボトル内へ空気を送り込まず、液体のみを押し出す構造により、ワインが空気へ触れる機会を最小限に抑えます。




さらに、ボトル内部に気泡を発生させにくい構造により、開封後もワイン本来の味わいと香りを長く楽しめます。



アウトドアやキャンプ、ホームパーティ、レストランにも。

横置き保管や持ち運びにも対応


本製品は高い密閉性を備えており、横置き保管や持ち運び時にも液漏れしにくい設計です。




冷蔵庫やワインセラーでの保管はもちろん、アウトドアやキャンプ、ホームパーティなど幅広いシーンで活躍します。



お手入れしやすいシンプル設計

シンプル操作で誰でも簡単に使える


Zoenoxは複雑な装置や難しい操作を必要とせず、誰でも簡単に扱えるシンプル設計。




取り外しもしやすく、お手入れも簡単なため、日常使いしやすい真空ディスペンサーとして開発されました。



新しいワイン習慣のご提案

高級ワインを大切に楽しみたい方へ


Zoenoxは、“飲み切るため”ではなく、“美味しく保存するため”の新しいワイン習慣を提案します。




お気に入りのワインを、好きなタイミングで少しずつ楽しめる。
そんな新しい保存体験を提供します。



倒してもこぼれないので、アウトドアやBBQでも活躍。

商品特徴


- 独自のピストン真空方式を採用
- 空気接触を抑え、ワインの酸化を軽減
- 横置き保管対応
- 持ち運び時も液漏れしにくい高密閉構造
- シンプル操作で簡単使用
- 分解しやすく洗浄も容易
- ワインセラーやアウトドアにも対応

販売情報


商品名：Zoenox（ゾエノックス）
販売開始日：一般販売開始済み
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/forestcart/ff-zex/




フォレストカート楽天市場店



会社概要


会社名：株式会社FlukeForest


事業内容：生活雑貨・ガジェット・スポーツ用品等の企画販売


URL：https://flukeforest.jp/




公式販売ページ：
フォレストカート楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/forestcart/)





本件に関するお問い合わせ先


株式会社FlukeForest
URL：https://flukeforest.jp/
mail：support@flukeforest.jp