「空気に触れさせない」新発想の真空ワインディスペンサー『Zoenox』一般販売開始

株式会社フルークフォレスト注射器のエア抜きからヒントを得た空気に触れさせない構造

ワイン本来の味と香りを長く楽しめる、新しい保存体験を提案

株式会社フルークフォレストは、開封後のワインの酸化を抑え、風味を長持ちさせる真空ワインディスペンサー「Zoenox（ゾエノックス）」の一般販売を開始いたしました。

楽天市場公式ストア「フォレストカート」にて販売中です。

商品ページ

Zoenox 楽天市場商品ページ(https://item.rakuten.co.jp/forestcart/ff-zex/)

開封後のワインは、急速に酸化してしまう

Zoenoxは、新発想ピストン真空方式で、ボトル内の空気を排出

ワインは開栓した瞬間から酸化が始まり、時間の経過とともに香りや風味が変化します。

「今日は1杯だけ飲みたい」

「高級ワインだから少しずつ楽しみたい」

そんな時でも、翌日には味わいの変化を感じた経験を持つ方は少なくありません。

一般的な真空ポンプ式保存器具では、内部圧力の維持が難しく、完全な真空状態を保つことが困難でした。

そこでZoenoxは、“空気に触れさせない”という発想から開発されました。

気泡を発生させず、空気を遮断する独自構造

入れて、押すだけ。簡単に空気から遮断。

Zoenoxは、独自のピストン真空方式を採用。

ボトル内へ空気を送り込まず、液体のみを押し出す構造により、ワインが空気へ触れる機会を最小限に抑えます。

さらに、ボトル内部に気泡を発生させにくい構造により、開封後もワイン本来の味わいと香りを長く楽しめます。

横置き保管や持ち運びにも対応

アウトドアやキャンプ、ホームパーティ、レストランにも。

本製品は高い密閉性を備えており、横置き保管や持ち運び時にも液漏れしにくい設計です。

冷蔵庫やワインセラーでの保管はもちろん、アウトドアやキャンプ、ホームパーティなど幅広いシーンで活躍します。

シンプル操作で誰でも簡単に使える

お手入れしやすいシンプル設計

Zoenoxは複雑な装置や難しい操作を必要とせず、誰でも簡単に扱えるシンプル設計。

取り外しもしやすく、お手入れも簡単なため、日常使いしやすい真空ディスペンサーとして開発されました。

高級ワインを大切に楽しみたい方へ

新しいワイン習慣のご提案

Zoenoxは、“飲み切るため”ではなく、“美味しく保存するため”の新しいワイン習慣を提案します。

お気に入りのワインを、好きなタイミングで少しずつ楽しめる。

そんな新しい保存体験を提供します。

商品特徴

販売情報

倒してもこぼれないので、アウトドアやBBQでも活躍。- 独自のピストン真空方式を採用- 空気接触を抑え、ワインの酸化を軽減- 横置き保管対応- 持ち運び時も液漏れしにくい高密閉構造- シンプル操作で簡単使用- 分解しやすく洗浄も容易- ワインセラーやアウトドアにも対応

商品名：Zoenox（ゾエノックス）

販売開始日：一般販売開始済み

販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/forestcart/ff-zex/

フォレストカート楽天市場店

会社概要

会社名：株式会社FlukeForest

事業内容：生活雑貨・ガジェット・スポーツ用品等の企画販売

URL：https://flukeforest.jp/

公式販売ページ：

フォレストカート楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/forestcart/)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社FlukeForest

URL：https://flukeforest.jp/

mail：support@flukeforest.jp