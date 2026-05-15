【期間限定キャンペーン】hiayuloo（ヒャユロー）、滑車式腰ベルトを特別価格で販売

九洋洲 Joychou 株式会社

健康サポートブランド「hiayuloo（ヒャユロー）」は、腰・骨盤・ウエストラインを1枚でサポートする「滑車式腰ベルト」を、2026年5月15日（金）から5月25日（月）までの期間限定で特別価格3,599円（税込）にて販売いたします。

本製品は、専門家監修のもと一年以上の研究開発を経て誕生した、“1枚3役”のオールラウンダー設計が特長です。腰椎サポート、骨盤ケア、美姿勢サポートまで、日常生活のさまざまなシーンで活用いただけます。

腰・骨盤・くびれをこれ1枚でサポート

“1枚3役”のオールラウンダー設計

hiayuloo（ヒャユロー）はこれまで、骨盤サポートチェアや首サポーターシリーズなどを展開し、多くのお客様から支持を集めてきました。

今回の新製品は、「腰への負担」「骨盤のゆがみ」「姿勢の崩れ」といった、現代人が抱える身体の悩みに着目。より日常に取り入れやすいサポートアイテムとして開発されました。

独自の滑車構造で、細かな締め具合を調整

軽い力でしっかり固定

本製品は、10個の動滑車と独自の調整ストラップを採用。

軽い力で引くだけで、腰まわりをしっかり固定し、自分に合ったフィット感へ細かく調整できます。

「締めたい部分をしっかり締める」ことを目指した設計により、腰まわりを安定させ、日常動作をサポートします。

接客業、介護職、看護師、運送業、建設業、製造業、デスクワークなど、腰に負担がかかりやすい方にもおすすめです。

骨盤ケア＆美姿勢サポートにも対応

毎日の姿勢習慣をサポート

骨盤まわりを適度にサポートすることで、自然な姿勢づくりをサポート。

装着後にその場で足踏みを行うことで、毎日のストレッチ習慣にも取り入れやすい仕様となっています。

猫背、反り腰、O脚・X脚、産後の骨盤ケアが気になる方にもおすすめです。

ウエストラインのサポートにも活用可能

トレーニング時のサポートアイテムとしても

お腹まわりに装着することで、姿勢を整えながらウエストラインをサポート。

また、トレーニング時の腰サポートアイテムとしても活用できます。

ギフトにも選ばれるデザイン性

健康を気遣う贈り物として

高級感のあるパッケージデザインを採用しており、誕生日や記念日、父の日・母の日・敬老の日などのギフトシーンにもおすすめです。

健康を意識する家族や大切な方へのプレゼントとしても活用いただけます。

全6サイズ展開で幅広い体型に対応

サイズはS～3XLまでの全6サイズ展開。

さらに、25cm延長シートも付属しており、幅広い体型の方に対応しています。

キャンペーン概要

ブランド概要｜hiayuloo（ヒャユロー）

- 商品名：hiayuloo（ヒャユロー）滑車式腰ベルト- キャンペーン期間：2026年5月15日（金）～5月25日（月）- 通常価格：5,999円（税込）- 特別価格：3,599円（税込）- サイズ展開：S / M / L / XL / 2XL / 3XL

hiayuloo（ヒャユロー）は、「毎日の身体ケアをもっと身近に」をコンセプトに、姿勢サポート・健康ケア用品を展開するライフスタイルブランドです。

日常生活に取り入れやすい機能性とデザイン性を両立した製品づくりを目指しています。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMT76C4JJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com