【期間限定】父の日向けの返礼品ギフトの特集ページ公開！ 鹿児島県出水市のふるさと納税に登場

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鹿児島県出水市では、6月21日（日）の父の日に合わせてお届けする返礼品ギフトをご用意しました。

特集ページとして公開していますが、特におすすめの逸品をいくつかご紹介します。

【特集ページ】楽天特集ページ(https://www.rakuten.co.jp/f462080-izumi/contents/father26/)、チョイス特集ページ(https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/46208/25707?city-product_original)

【入金締切】2026年6月4日（木）または 6月11日（木） ※品により締切が異なります。

【お届け日】2026年6月17日（水）～6月21日（日）

神酒造厳選 千鶴6種飲み比べセット

創業明治五年の神酒造が、伝統の和甕で仕込む本格芋焼酎6本セット。白豊や紅まさり、黄金千貫など多彩な芋を使用。甘みや香り、コクの違いなど、飲み比べが楽しめるセットです。

▼寄附はこちら

楽天(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i877-f/)、チョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6137200?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)

鹿児島県産 うなぎ蒲焼 特大サイズ

鹿児島産鰻を使用。備長炭に近い熱源で丁寧に焼き、蒸しと過熱水蒸気でふっくら仕上げることで、身が崩れるほどのふわっふわな食感に。4度のタレ焼きで、濃厚な味わいの蒲焼きに仕上げました。1尾220g以上のうなぎをお届けします。

▼寄附はこちら

楽天(2～5尾)(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i1078-f/)、チョイス(2尾)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6972882?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)、チョイス(3尾)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6972883?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)、チョイス(5尾)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6972884?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)

食べるいりこ

西日本では煮干しを「いりこ」と呼び、親しまれ愛されています。創業1964年と長年水産乾物を扱っているオオスキ食品の「食べるいりこ」。柔らかく、そのまま食べられるので幅広い世代のおやつやおつまみに人気のお品です。

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楽天(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i1021-f/)、チョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6973855?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)

国産厳選田舎みそ

地域で愛される、天然醸造の生みそ。防腐剤や着色料などは使用せず、国産原料と伝統の手仕込みで生まれる、豊かな香りとやさしい甘みが魅力です。懐かしいホッとする味わいをお父さんにお送りしませんか。

▼寄附はこちら

楽天(2kg、4kg)(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i164-f/)、チョイス(2kg)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6967417?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)、チョイス(4kg)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6139115?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)

温州みかんゼリー

市内の江崎果樹園が育てたみかんを贅沢に使用したゼリー。果汁100％で合成着色料や保存料不使用。みかんの爽やかな香りと優しい甘さが広がります。素材の美味しさをそのまま楽しめる逸品です。

▼寄附はこちら

楽天(6個、14個)(https://item.rakuten.co.jp/f462080-izumi/i983-f/)、チョイス(6個)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6983812?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)、チョイス(14個)(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46208/6983813?utm_source=kagoshimaken_izumishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46208)

父の日に向けたギフト用返礼品はほかにもたくさんご用意しています。

出水市について

楽天ふるさと納税 父の日ギフト一覧 :https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E7%88%B6%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88/?sf=1&sid=374491ふるさとチョイス 父の日ギフト一覧 :https://www.furusato-tax.jp/search?disabled_category_top=1&kw=0&city_code%5B%5D=46208&q=%E7%88%B6%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88八坂神社

鹿児島県北西部の八代海に面し、広大な平野、海、山と豊かな自然に囲まれた温暖でおだやかな出水市。毎年一万羽を超えるツルが渡来し、渡来地はラムサール条約湿地に登録され、国の特別天然記念物にも指定されています。

江戸時代に要衝の地として薩摩藩最大の外城が置かれた「出水麓武家屋敷群」や日本一大きな鈴がつり下がる「箱崎八幡神社」、高さ4.15mのお地蔵様がある「八坂神社」なども有する、往時の面影が今も残る「ツルと歴史のまち」です