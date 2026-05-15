【朗報】2026年夏のPeachで行く「航空券＋ホテル」、人気路線が追加販売決定！早い者勝ち。出発２１日前までキャンセル料無料。

日本空輸株式会社

旅行予約サイト『Good Trip Express（グットリ）』を運営する日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）は、航空会社「Peach（ピーチ）」のサマーダイヤ人気路線追加販売に伴い、同フライトを利用した国内ツアー商品の取り扱いを開始いたしました。

予約が集中するこれからのベストシーズンに向けて、人気のビーチリゾートや主要都市を結ぶフライトが待望の増便。今回の追加販売により、夏の最盛期におけるフライトの選択肢が大幅に拡充。ビジネスからレジャーまで、よりお客様のスケジュールに合わせた柔軟な旅の提案が可能となります。

アクティブに観光を満喫したいあなたも。

ホテルでのんびり過ごしたいあなたも。

グルメを心ゆくまで楽しみたいあなたも。

航空券とホテルだけをセット！現地での過ごし方は完全に自由♪

あらゆる旅のスタイルにお応えします。

【追加販売】[表: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/43_1_627a480b77c439e95f7c4c39afc310ea.jpg?v=202605150651 ]

他にも人気の路線が勢揃い！

Ｐeachで行くダイナミックエクスプレスが選ばれる7つのポイント

★オンライン予約が不安な方も安心！サポート体制も充実★

- 最新価格！：お申込みのタイミングで1番お得なプランをご案内♪- ツアーアレンジ自在：1名様から予約OK！最大14日間の延泊で、気ままな長期滞在も！- ギリギリでもOK!：急な計画でも安心の「前日15：00まで」予約が可能。- セット割でお得：航空券とホテルを個別に予約するよりも、更にリーズナブルに。- 24時間いつでも予約完結：パソコン・スマートフォンから簡単に予約がお申込み可能。- 選べるお支払い：カード決済や、QRコード決済（PayPay、楽天ペイ、メルペイ、d払い、auPAY）に対応- 直前まで予定変更OK！：急な予定変更でも安心！出発21日前まで（3週間前まで）ならキャンセル料はかかりません。2026年10月24日帰着分まで好評販売中！早めの予約がお得！https://www.good-trip-ex.com/peach_dp/?mediacd=106

「予約画面が進まない」「サイトの操作方法がわからない」など、万が一ご予約の際にお困りのことがございましたら、当社カスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。 途中で諦めてしまう前に、専任スタッフがお客様のご予約をしっかりとサポートさせていただきます。また、サイトに関するご要望やご不明点等も随時受け付けております。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）

「グットリアプリ」で、旅はもっとお得で楽しくなる

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グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

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3．運試しお得くじ1日1回挑戦できるゲーム機能です。くじに当選すると、旅行に使えるお得なクーポン (最大7％OFF)を獲得できます。