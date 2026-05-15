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京急百貨店・ウィング上大岡との連携展示企画「横浜スカーフ物語」を開催します
5月21日〜6月10日に、関東学院大学「KGU横浜スカーフ研究プロジェクト」、「K-biz横浜スカーフプロジェクト」と京急百貨店・ウィング上大岡（神奈川県横浜市港南区）の連携展示企画「横浜スカーフ物語」を開催します。
本企画は、京急百貨店・ウィング上大岡の開店30周年記念と、同社が横浜開港記念にあわせて京急百貨店の館内にて開催する「YOKOHAMAフェア」の一環として行われます。かつて大岡川沿いに横浜スカーフの捺染工場が建ち並んでいた上大岡の歴史に着目し、その捺染文化とともに育まれた横浜スカーフの歩みと魅力を伝えるべく、今回の連携が実現しました。
期間中は展示のほか、「横浜スカーフオリジナルタンブラー」の販売や学生によるトークショーも予定しております。
京急百貨店・ウィング上大岡 開店30周年記念展示『横浜スカーフ物語』
日 時：2026年5月21日（木）〜6月10日（水）
場 所：京急百貨店・ウィング上大岡3階連絡通路
共 催：関東学院大学
協 力：横浜市歴史博物館
観 覧：無料
「横浜スカーフオリジナルタンブラー」販売
マイスターバックスタンブラーに、横浜スカーフ柄の台紙をつけて限定販売します。
販 売 日：5月21日（木）〜6月10日（水）
販売場所：京急百貨店6階【スターバックスコーヒー】
種 類：横浜スカーフ柄3種
価 格：各1,800円（税込）
限 定 数：各柄30点
「関東学院大学 学生によるトークショー」
「KGU乾杯プロジェクト」により生まれた関東学院大学のクラフトビールのラベルをデザインした学生や経営学部「K-biz横浜スカーフプロジェクト」に関わった卒業生による、トークショーを開催します。
日 時： 5月24日（日）15:00〜16:00
場 所 ：京急百貨店・ウィング上大岡3階連絡通路
※「KGU乾杯プロジェクト」とは、国際文化学部、経営学部、理工学部、建築･環境学部、人間共生学部の学生、教員が参画している学部横断型クラフトビール作成プロジェクトです。クラフトビール醸造会社である株式会社スイベルアンドノットの協力のもとホップ栽培を開始し、昨年12月には古代メソポタミアで作られていたビールをモチーフにした「KGUシュメール」、今年3月には華やかさの中にきりっとした苦みを感じる「KGUエール」の2種類のクラフトビールが完成しました。
※「K-biz横浜スカーフプロジェクト」とは、経営学部の教育プロジェクトで、関東学院大学所蔵の横浜スカーフデザイン画の利活用を進めることを目的としています。
そのほか詳細はプレスリリースをご確認ください。
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
日光 萌花
住所：横浜市金沢区六浦東1-50-1
TEL：045-786-7049
メール：kouhou@kanto-gakuin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本企画は、京急百貨店・ウィング上大岡の開店30周年記念と、同社が横浜開港記念にあわせて京急百貨店の館内にて開催する「YOKOHAMAフェア」の一環として行われます。かつて大岡川沿いに横浜スカーフの捺染工場が建ち並んでいた上大岡の歴史に着目し、その捺染文化とともに育まれた横浜スカーフの歩みと魅力を伝えるべく、今回の連携が実現しました。
京急百貨店・ウィング上大岡 開店30周年記念展示『横浜スカーフ物語』
日 時：2026年5月21日（木）〜6月10日（水）
場 所：京急百貨店・ウィング上大岡3階連絡通路
共 催：関東学院大学
協 力：横浜市歴史博物館
観 覧：無料
「横浜スカーフオリジナルタンブラー」販売
マイスターバックスタンブラーに、横浜スカーフ柄の台紙をつけて限定販売します。
販 売 日：5月21日（木）〜6月10日（水）
販売場所：京急百貨店6階【スターバックスコーヒー】
種 類：横浜スカーフ柄3種
価 格：各1,800円（税込）
限 定 数：各柄30点
「関東学院大学 学生によるトークショー」
「KGU乾杯プロジェクト」により生まれた関東学院大学のクラフトビールのラベルをデザインした学生や経営学部「K-biz横浜スカーフプロジェクト」に関わった卒業生による、トークショーを開催します。
日 時： 5月24日（日）15:00〜16:00
場 所 ：京急百貨店・ウィング上大岡3階連絡通路
※「KGU乾杯プロジェクト」とは、国際文化学部、経営学部、理工学部、建築･環境学部、人間共生学部の学生、教員が参画している学部横断型クラフトビール作成プロジェクトです。クラフトビール醸造会社である株式会社スイベルアンドノットの協力のもとホップ栽培を開始し、昨年12月には古代メソポタミアで作られていたビールをモチーフにした「KGUシュメール」、今年3月には華やかさの中にきりっとした苦みを感じる「KGUエール」の2種類のクラフトビールが完成しました。
※「K-biz横浜スカーフプロジェクト」とは、経営学部の教育プロジェクトで、関東学院大学所蔵の横浜スカーフデザイン画の利活用を進めることを目的としています。
そのほか詳細はプレスリリースをご確認ください。
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
日光 萌花
住所：横浜市金沢区六浦東1-50-1
TEL：045-786-7049
メール：kouhou@kanto-gakuin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/