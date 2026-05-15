香り豊かな桃と芳醇なメロンが織りなす、夏のきらめきを心ゆくまで堪能する贅沢なひととき「Peach Vacances Afternoon tea」

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

ゲストハウスを全国で展開する株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）では、運営する全国5都市5会場（仙台、大宮、東京、横浜、名古屋）のレストラン・ゲストハウスウエディング会場にて、旬の桃やメロンを使用した夏満載スイーツ「Peach Vacances Afternoon tea」を2026年6月～8月に販売いたします。

■開催店舗：アートグレイス フォレスト迎賓館（仙台）、大宮璃宮 カフェ＆レストラン四季庭、アプローズスクエア東京迎賓館（東京）、リストランテ マンジャーレ 伊勢山（横浜）、星ヶ丘迎賓館 アートグレイスクラブ（名古屋）

■HP：https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event_theme/2026event_theme-10/

Peach Vacances Afternoon tea オプションドリンク・ミニパフェ付

■瑞々しい桃とメロンの香りが五感を満たす、優雅なバカンスのひとときを閉じ込めた大人の夏のアフタヌーンティー

濃厚なパンナコッタに爽やかなスパークリングワインジュレを重ねた「桃のヴェリーヌ」をはじめ、瑞々しく輝く完熟桃を贅沢 に盛り付けた「タルト」、芳醇なメロンとホワイトチョコレートが織りなす「メロンムース」といった、夏が旬のフルーツを堪能できるメニューをご用意。

さらに、おしゃれな麦わら帽子を模した「帽子のムース」やマヨルカタイル柄の「バック型ムース」、塩味がアクセントの「フィナンシェ」、桃のフォルムに仕上げたフランス伝統菓子「ぺスケドルチェ」など、パティシエこだわりの全7種をお楽しみいただけます。

スタンド上段スイーツスタンド中段スイーツ

■シェフ特製の3種のセイボリー

桃の優しい甘みと爽やかな風味が溶け合う桃のスープ、ミラベルの甘酸っぱさが爽やかに引き立てる彩り豊かな夏野菜のピクルス、香ばしくグリルしたズッキーニを土台に、サクッとした軽やかな衣と凝縮された旨味が後を引く、一口サイズのライスコロッケの3種をご堪能いただけます。

スタンド下段セイボリー

■名店からセレクトしたこだわりの紅茶

お飲み物は、スイーツとスコーンに合う紅茶やソフトドリンクを幅広くセレクトした「スタンダードプラン」、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」の紅茶やフレーバードティーも楽しめる「ティーセレクションプラン」の2種類よりお選びいただけます。

■夏が旬のフルーツ桃やマンゴーをふんだんに使用したアフタヌーンティーを引き立てるオプションスイーツ

オプションとしてご用意する、優雅なバカンスのひとときを一皿に表現した「赤桃とライチ、バラ香るセミフレッド」は、夏に旬を迎える瑞々しい桃のコンポートに、気品溢れるバラの香りを纏わせた口溶け滑らかなセミフレッド、そして高貴なライチの甘みを贅沢に合わせた、五感を満たす心華やぐスイーツです。また、ハーゲンダッツ アイスクリーム「バニラ」を主役とした「トロピカルサンセットミニパフェwithハーゲンダッツ」もご提供いたします。

赤桃とライチ、バラ香るセミフレッド（オプション）トロピカルサンセットミニパフェwithハーゲンダッツ（オプション）

『Peach Vacances Afternoon tea』 販売概要

■商品名：「Peach Vacances Afternoon tea」

■販売期間：2026年6月17日（水）～2026年8月31日（月）の特定日（開催会場により異なる）

※要予約

■販売場所：アートグレイス フォレスト迎賓館（仙台）、大宮璃宮 カフェ＆レストラン四季庭、アプローズスクエア東京迎賓館（東京）、リストランテ マンジャーレ 伊勢山（横浜）、星ヶ丘迎賓館 アートグレイスクラブ（名古屋）

■料金：おひとり様 5,000円～ ※消費税・サービス料15%込

■MENU

【スイーツ】

ピーチメルバ ヴェリーヌ仕立て／ヴェルガモット香る帽子のムース／桃のタルト／桃のクチュールムース／フィナンシェフルール／ペスケドルチェ／メロンとシトロンのガトー

【セイボリー】

リゾットアランチーニ／カリフラワーの冷製ポタージュ ／夏野菜のピクルス ミラベルの風味をつけて

【スコーンスタンド】

紅茶／プレ-ン （コンディメント：白桃ジャム）

【ドリンク】

＜横浜・大宮店舗＞

紅茶（マリアージュフレール社）・コーヒーなど飲み放題（90分ラストオーダー）

＜その他店舗＞

■スタンダードプラン

紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど数種類が飲み放題

■ティーセレクションプラン

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」のティーセレクション＋スタンダードプランのドリンクが飲み放題

【オプション】

・トロピカルサンセットパフェwithハーゲンダッツ （カフェ付2,990円～）

※横浜・大宮店のみ販売 ※単品注文可能

・トロピカルサンセットミニパフェwithハーゲンダッツ 1,200円

・スペシャルドリンク『ピーチフロート』 1,200円

・スペシャリテザート『赤桃とライチ バラ香るセミフレッド』 1,500円

・ティーセレクション 500円

・メッセージプレート 500円

～ランチセット～ ※ランチセットはセイボリーが付きません

・パスタランチ：1,500円

カリフラワーの冷製ポタージュ／小エビとサルシッチャのショートパスタ

・チキンランチ：1,500円

カリフラワーの冷製ポタージュ ／プーレバスケーズ 厳選鶏もも肉のバスク風トマト煮込み

※価格は全て消費税・サービス料15％込み

※「トロピカルサンセットパフェwithハーゲンダッツ」以外の商品はアフタヌーンティーとセットでご注文ください

※食材の仕入れ状況により、一部内容が変更となる可能性がございます。

※店舗により価格・販売日程が異なる為、詳細は公式HPをご参照ください。

スタンド上段スイーツスタンド中段スイーツスタンド下段セイボリースコーン赤桃とライチ バラ香るセミフレッド（オプション）ピーチフロート （オプション）ミニパフェ（オプション）パフェ（オプション）横浜・大宮店舗のみパスタランチ（オプション）チキンランチ（オプション）アフタヌーンティースイーツマリアージュフレール

※写真は全てイメージ

店舗概要

◆アートグレイス フォレスト迎賓館 （仙台）

【販売日】2026年6月28日（日）／7月4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）・20日（月・祝）・25日（土）・26日（日）／8月1日（土）

・2日（日）・8日（土）・9日（日）・15日（土）・16日（日）・22日（土）・23日（日）・30日（日） ※要予約 ※特定日にて開催

【販売時間】 1部：12:00～13:30 2部：14:30～16:00

【料金】※すべて消費税・サービス15%料込 ※他プランのご用意もございます。

＜スタンダードプラン＞ 1名 平日5,000円／土日祝日5,500円

＜ティーセレクションプラン＞ 1名 平日5,500円／土日祝日6,000円

＜ランチセット付きプラン＞ 1名 平日6,500円～／土日祝日7,000円～

【住所】 〒982-0831 宮城県仙台市太白区八木山香澄町24-1

【電話番号】 022-305-1302 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_are_sendai/2026event-20/

◆大宮璃宮 カフェ＆レストラン 四季庭

【販売期間】2026年6月17日（水）～8月31日（月） ※要予約

【販売価格】1名 平日：4,580円～／土日祝：4,800円～

※価格は全て消費税込・サービス料15％別

【販売時間】11:00～16:30（最終入店15:00）

【住所】〒331-0813埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7 大宮璃宮3F

【アクセス】JR「土呂」駅より徒歩9分

【定休日】火曜日

【お問合せ】 048-662-5551

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-21272/

◆アプローズスクエア東京迎賓館 ◎印：愛犬同伴可能 ☆印：1部のみ開催 ★印：２部のみ開催

【販売日】 2026年◎6月19日（金）・26日（金）・◎28日（日）／◎7月3日（金）・★5日（日）・◎10日（金）・★12日（日）・17日（金）・◎20日（月・祝）・24日（金）・26日（日）・31日（金）／◎8月1日（土）☆2日（日）・◎7日（金）・★8日（土）・9日（日）・☆11日（火・祝）・◎14日（金）・15日（土）・☆16日（日）・28日（金）・★29日（土） ※要予約 ※特定日にて開催

【販売時間】 平日：12:00～14:00 土日祝：1部12:00～14:00 ／ 2部 16:15～18:15

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他のプランのご用意もございます。

＜スタンダードプラン＞ 1名 平日5,000円／土日祝日5,500円

＜ティーセレクションプラン＞ 1名 平日5,500円／土日祝日6,000円

＜ランチセット付きプラン＞ 1名 平日6,500円～／土日祝日7,000円～

【住所】 〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3‐5

【電話番号】 03-5368-4700 ※定休日：毎週月・火曜日（祝日を除く）及び当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/applause_ichigaya/2026event-19/

◆リストランテ マンジャーレ 伊勢山（横浜）

【販売期間】2026年6月17日（水）～8月31日（月） ※要予約

【販売価格】平日：5,500円～／土日祝：6,000円～

※価格は全て消費税・サービス料15％込

【販売時間】平日：12:00～17:00（最終入店15:00）

土日祝：14:00～16:30（最終入店15:00）

【住所】 〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58-3 伊勢山ヒルズ1F

【アクセス】 JR「桜木町駅」より徒歩7分

【定休日】 火曜日

【お問合せ】 045-260-8845

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-21275/

◆星ヶ丘迎賓館 アートグレイスクラブ（名古屋） ※全日程愛犬同伴可能（先着5組様）

【販売日】 2026年6月18日（木）・19日（金）・20日（土）・21日（日）／7月2日（木）・3日（金）・4日（土）・5日（日）・9日（木）・10日（金）・12日（日）・16日（木）・17日（金）・20日（月・祝）・23日（木）・24日（金）・25日（土）・26日（日）・30日（木）・31日（金）／8月1日（土）・2日（日）・6日（木）・7日（金）・9日（日）・11日（火・祝）・13日（木）・14日（金）・15日（土）・20日（木）・21日（金）・22日（土）・27日（木）・28日（金）・29日（土）・30日（日） ※要予約 ※特定日にて開催

【販売時間】12:00～14:00

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他のプランのご用意もございます。

＜スタンダードプラン＞ 1名 平日5,000円／土日祝日5,500円

＜ティーセレクションプラン＞ 1名 平日5,500円／土日祝日6,000円

＜ランチセット付きプラン＞ 1名 平日6,500円～／土日祝日7,000円～

【住所】 〒465-0088 愛知県名古屋市名東区名東本町180

【電話番号】 052-789-0886 ※定休日：毎週月・火曜日（祝日を除く）及び当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_hoshigaoka/2026event-18/