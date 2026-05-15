【初級～中級向け　タウンライフ×TEM　リード案件徹底攻略セミナー】のご案内

タウンライフ株式会社

これからアドアフィリエイトを実施したいと考えている方、アドアフィリエイトで件数獲得を伸ばしたい方必見です！！実際にタウンライフ案件を実施しているアフィリエイターさん視点でのノウハウなどを聞ける貴重な機会です。

本セミナーでは、TikTok広告で月利1400万超、リスティング広告(ppc)で月利1000万超、リスティングコンサルで月利1750万達成者輩出、月利100万超達成者多数輩出するTEM代表のけいぞう様を特別ゲストにお迎えします。

当日は弊社タウンライフからの獲得実績や好調訴求の共有、けいぞう様とタウンライフによるリスティング事情ぶっちゃけトークなどここでしか聞けない内容もりだくさんです。

セミナー後には参加無料の懇親会も予定しており、他のアフィリエイター様との交流を楽しんでいただけます。

【セミナー概要】

日時：2026年5月16日（土）14:00～18:00

会場：タウンライフ株式会社 本社（東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階）

参加人数：最大50名

参加費：無料

【セミナー内容】＜第一部＞14:15~14:45 アドアフィリエイトの稼ぎ方

実際にアドアフィリエイトを実践しているけいぞう様よりアドアフィリエイトの基礎講演をしていただきます。

＜第二部＞15:00~16:00 タウンライフ媒体説明 エクステリア・旅探し

獲得実績や好調クリエイティブ訴求、実施しやすいポイントを解説

＜第三部＞16:00~16:30 タウンライフ×メディアクロストーク

実際に弊社案件を実施し、感じていることや競合案件との違いなどを実際の運用者目線の話を聞けます

＜第四部＞16:30~17:00 タウンライフリスティング事情ぶっちゃけトーク×けいぞう様

タウンライフ案件のリスティングに勝算はあるのか！？

＜第五部＞17:00~ 質疑応答

【懇親会】

時間：18:00～20:00（予定）

会場：HUB 東京オペラシティ店

参加費：無料

【申込方法】

以下リンクからお申込みください。定員名に達し次第締め切りますのでお早めに！

https://forms.gle/HNyTGeSiYbqimejU9(https://forms.gle/HNyTGeSiYbqimejU9)

現地ならではのリアルな交流と情報共有を通じて、アフィリエイトの成功につながる学びをぜひお楽しみください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております！

タウンライフアフィリエイト運営事務局

URL:

https://townlife-aff.com/

運営会社：タウンライフ株式会社

〒163-1440

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階

お問合せ: info@townlife-aff.com