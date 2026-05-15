Kalodata、ユーザーアンケートを通じて次世代TikTok Shop支援機能の改善を推進

株式会社Kalowave Japan

TikTok Shopデータ分析サービスKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）は、今後の機能改善およびサービス向上を目的としたユーザーアンケートを開始しました。

本アンケートでは、

・ セラー / EC運営者

・ クリエイター / インフルエンサー

・ 支援会社 / パートナー企業

・ TikTok Shop参入検討層

を対象に、

・ データ分析の活用状況

・ AI活用ニーズ

・ クリエイター施策・動画制作に関する課題

・ 競合分析や広告運用ニーズ

・ TikTok Shop参入時の課題

などについて調査を行います。

近年、TikTok Shop市場では、単なるデータ閲覧だけではなく、

「次に何をするべきか」

「どのクリエイターと連携すべきか」

「どのような動画・ライブを企画すべきか」

といった、実務レベルでの意思決定支援ニーズが高まっています。

こうした背景を受け、Kalodataでは現在、

・ AIによるリサーチ・意思決定支援「Kalopilot」

・ 動画企画・素材制作支援「Kaloclip」

・ クリエイター連携・アフィリエイト運営支援「Kaloboost」

など、データ分析の先にある「実務支援」を目的とした新サービス群を順次展開しています。

今回のアンケートでは、ユーザーの業務課題や利用実態を把握することで、より現場に近いプロダクト改善および新機能開発につなげていく予定です。

また、アンケート内では、今後のインタビューや新サービスの先行体験・テスト利用にご協力いただける方も募集しています。

対象者には、謝礼としてサービス内でご利用いただけるAIポイント500ptを進呈予定です。

■ Kalodataおよび新サービスについて

https://www.kalodata.com/Kalodata（カロデータ）

Kalodataは、TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。

カテゴリー・ショップ・クリエイター・商品・動画／広告・ライブなどを横断的に可視化し、セラー・ブランド・クリエイター・アフィリエイターのデータドリブンな意思決定を支援しています。

https://www.kalodata.com/pilotKalopilot（カロパイロット）

Kalopilotは、EC運営における企画・分析・意思決定を支援するAIアシスタントです。

TikTok Shopの商品分析・競合分析・コンテンツ実績・市場動向などのデータをもとに、次に取るべきアクションや改善案を提案し、セラー・ブランド・クリエイター・支援会社の運営判断をサポートします。

https://clip.kalowave.com/Kaloclip（カロクリップ）

Kaloclipは、売れている動画データをもとに、動画企画・素材制作を支援するクリエイティブ支援サービスです。

TikTok Shopで成果につながっている動画表現や構成を参考にしながら、動画アイデアの発想・素材生成・企画改善をサポートし、セラー・クリエイター・支援会社のコンテンツ制作効率向上を支援します。

https://boost.kalowave.com/Kaloboost（カロブースト）

Kaloboostは、TikTok Shop向けのクリエイター連携・アフィリエイト運営支援プラットフォームです。

クリエイター検索・招待・連絡・管理などを一元化し、ブランド・セラー・支援会社の効率的なアフィリエイト施策運営を支援します。

■ アンケート概要

実施期間：2026年6月15日まで

対象：セラー / クリエイター / 支援会社 / TikTok Shop参入検討中の方

回答時間：約3～5分

アンケートURL：https://forms.gle/oJZQzMnB4hTMtUHx5(https://forms.gle/oJZQzMnB4hTMtUHx5)

回答はこちら :https://forms.gle/oJZQzMnB4hTMtUHx5

■ お問い合わせ・無料トライアルについて

Kalodataでは、TikTok Shop日本市場に関する詳細データの閲覧、導入・提携に関するご相談を受け付けています。市場動向の把握から具体的な施策検討まで、自社状況に合わせたデータ活用方法をご案内可能です。

現在実施中のキャンペーンや特典の詳細についても、下記よりお気軽にお問い合わせください。

LINEでお問い合わせ :https://lin.ee/lXPSZtRNKalodata Japan（ID：@143xfbzf）