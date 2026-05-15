近江トラベル株式会社(所在地：滋賀県彦根市、代表取締役：伊藤 孝樹)は、2026年8月1日(土)、2日(日)の2日間限定で夏限定企画「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」を開催します。





地酒





本ツアーでは、滋賀県内の人気酒蔵を巡り、各蔵自慢の“夏限定酒”やおすすめの地酒をお楽しみいただけます。酒蔵見学や試飲、お買い物も楽しめるほか、昼食には「うなぎ定食」と、東近江の老舗酒蔵・喜多酒造の人気銘柄「喜楽長(きらくちょう)」をお一人様一本付きでご用意。日本酒好きにはたまらない、夏限定の特別な日帰り旅です。

訪問先は、岡村本家、藤居本家、美冨久酒造、太田酒造など、滋賀を代表する酒蔵を予定。それぞれの蔵ならではの味わいや歴史、酒造りの魅力を体感いただけます。

募集人数は各日先着40名様限定。

近江トラベルならではの“地元滋賀を楽しむ旅”として、大人の夏旅をお届けします。





地酒

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【ツアー概要】

ツアー名： 夏限定企画「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」

出発日 ： 2026年8月1日(土)・8月2日(日)

旅行代金： お一人様 13,800円(税込)

募集人数： 各日先着40名様





■行程

草津駅西口 8：00発

→ 東近江市・旧不二屋 8：45発

→ 彦根駅東口 9：15発

→ 岡村本家(酒蔵見学・試飲・お買い物)

→ 藤居本家(酒蔵見学・試飲・お買い物)

→ 永源寺ひのきや(うなぎの昼食／お酒1本つき)

→ 美冨久酒造(酒蔵見学・試飲・お買い物)

→ 太田酒造(試飲・お買い物)

→ 各地帰着(18：00～19：30頃予定)





酒蔵見学・試飲・お買い物・昼食付

★昼食時「喜楽長(きらくちょう)」お一人様一本付





酒蔵見学

酒蔵見学





■主な立寄り先

岡村本家／藤居本家／美冨久酒造／太田酒造 ほか





太田酒造

岡村本家

美冨久酒造





詳細・予約はこちら

https://www.ohmitetudo.co.jp/travel/tour/20260427-01

近江鉄道バス