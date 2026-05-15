【綿素材の調査レポート】インナーや寝具の「綿重視派」は9割を超えるも、その9割近くが「乾きにくさ」をはじめとした不満を抱えている実態が判明

株式会社千趣会

【特集ページURL】https://www.bellemaison.jp/cpg/crossing/cotton/cotton_index.html

株式会社千趣会(本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会)の通販事業ベルメゾンは、ベルメゾンの会員である男女516名を対象にインナー・下着、パジャマ・ルームウェア、寝具など、肌に直接触れるアイテムで使用される「綿素材」に関するアンケート調査を実施しました。

本調査は、綿素材の肌へのやさしさといった利点だけでなく、使用時の課題を把握することを目的としています。調査の結果、9割超が綿素材を重視するも、その9割近くが「乾きにくさ」をはじめとした不満を抱えていることが分かりました。また、干し方を工夫するなどの対策を講じる層が約半数いる一方で、約4人に1人は不満を抱えたまま使い続けており、素材のこだわりを優先して不便さや手間を受け入れている生活者の実態が明らかになりました。

■ 調査結果概要

・インナー・下着、パジャマ・ルームウェア、寝具を選ぶ際、9割が「綿素材であることを重視」し、そのうち９割近くが「綿100%」にこだわると回答。

・綿素材を重視するきっかけは「自身の肌質の変化（更年期、乾燥肌、敏感肌など）」が7割と最も多い結果となった。

・綿が優れている点については、全商品ジャンルで「肌へのやさしさ（刺激が少ない等）」が首位に。

・9割近くの人がいずれかのジャンルで綿素材の不満点があり、全商品ジャンルで「洗濯時の乾きにくさ」が最多に。

・綿素材に不満がある人のうち、約半数が「干し方を工夫」、約4人に1人が不満に対して「特に対策しない」と回答。

【調査概要】綿製品についてのアンケート／調査期間：2026年3月18日～25日／調査対象：516名（ベルメゾン会員）／調査方法：インターネット調査（自社）

■調査結果の詳細

1.約9割が綿素材を重視し、そのうち88.6%が「綿100％が良い」と回答

インナー・下着、パジャマ・ルームウェア、寝具を選ぶ際、綿素材を「非常に重視する（53.7%）」、「やや重視する（37.8%）」と答えた人が全体の91.5%にのぼり、調査対象者の9割が綿素材であることを重視していることがわかりました。そのうち88.6%が「絶対綿100%が良い（20.6%）」「できれば綿100%が良い（68.0%）」と回答していることから、綿100%に対する強いこだわりを持っていることがうかがえます。

2.年齢や肌質の変化に伴う肌トラブルへの対策として綿素材へ移行する実態

綿素材を重視するようになったきっかけの首位は「自身の肌質の変化（更年期、乾燥肌、敏感肌など）を感じたから（75.4%）」という結果となりました。また、綿素材の商品が優れていると思う点を尋ねた問いでも、すべての商品ジャンル（インナー・下着、パジャマ・ルームウェア、寝具）で「肌へのやさしさ（刺激が少ない等）」が最多となり、加齢や体質の変化に伴うかぶれ・かゆみなどの肌トラブルへの対策として、綿が選ばれていることがうかがえます。

3. 9割近くの人が綿素材の不満点を回答し、全ジャンルで「乾きにくさ」が最多。対策せず使用する人も25.6%

いずれかのジャンルで綿素材のデメリット・不満点を回答した人は9割近くにのぼり、すべての商品ジャンル共通で「洗濯時乾きにくい」が最も多い結果となりました。これらの不満に対し、「干し方を工夫する（51.9%）」など日々の家事で手間をかけている人が多い一方で、「特に対策せず、綿素材の商品を使用する」と答えた人が25.6%にのぼりました。不満を抱えながらも、素材のこだわりを優先して不便さや手間を受け入れている生活者の実態が明らかになりました。

購入者の98.9%が「再び購入したい」と回答。綿のニーズに応える約2,700点以上の商品ラインアップ

ベルメゾンではインナーやパジャマから、寝具、マタニティ服、ベビー・キッズ服に至るまで、現在約2,700点以上※1の綿素材の商品を展開しています。さらに、ベルメゾンで綿素材商品を購入した1,254名を対象としたアンケート調査※2では、計98.9%が「ベルメゾンで再び綿素材の商品を購入したいと思う」と回答し、再購入意向の高さが判明しました（「非常にそう思う（57.5％）」、「ややそう思う（41.4％）」）。

※1）ベルメゾンネット2026年1月25日時点のサイト内検索結果の概数に基づく

※２）【調査概要】綿素材の商品についてのアンケート 調査期間：2026年3月19日～25日／調査対象：2025年に綿素材の商品を購入した1,254名（ベルメゾン会員）／調査方法：インターネット調査（自社）

綿のデメリットとして多く挙がった「乾きにくさ」「洗濯を繰り返すと硬くなる」ことや、これから迎える梅雨や夏特有の悩みを軽減する商品に加え、綿本来の特長である「肌へのやさしさ」を追求した綿素材のアイテムをご紹介します。

■洗濯時の乾きにくさに悩む人に／「乾きやすい」綿素材アイテム

インテリアを主に展開する「BELLE MAISON DAYS（ベルメゾンデイズ）」では乾きやすく、やわらかい先染め綿素材の寝具・カバー類を、キッズ服の「GITA（ジータ）」では身生地綿100%のメッシュインナーシリーズを展開しています。いずれも、洗濯物が乾きにくい梅雨時や、忙しい毎日の家事負担を軽減するとともに、快適な使い心地を実現します。

【シリーズ一例】

先染め綿素材シリーズ（BELLE MAISON DAYS）

【表地綿100%×乾きやすい】

先染め綿でやわらかく肌馴染みが良い寝具・カバー類です。従来品に比べて乾きが早く、吸水性が高い寝具です。

商品一覧リストはこちら(https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/list/?RK=1&SHNCRTTKKRO_KBN=03&spellerFlg=true&sort=s&keyword=%E5%85%88%E6%9F%93%E3%82%81%E7%B6%BF&pager=1&lowPrice=&highPrice=&brand=81)

さらっと快適コットンメッシュタンクトップシリーズ（GITA）

【身生地綿100%×メッシュで乾きやすく蒸れにくい】

汗を良く吸収しながらも、通気性に優れたメッシュ素材で快適に過ごすことができます。

商品一覧リストはこちら(https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/list/?keyword=GITA%20%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC&RK=1&SHNCRTTKKRO_KBN=03)

■洗濯後のゴワゴワ・硬さが気になる人に／「洗うほどやわらかくなる」綿素材アイテム

洗濯を繰り返すたびにやわらかさが増し、肌に馴染んでいく綿100%のガーゼ素材を使用したパジャマや寝具・カバー類を展開しています。洗濯後の生地の硬さを抑えることで不快感を軽減し、心地よいリラックス時間を提供します。

【シリーズ一例】

綿100%ガーゼ素材のパジャマ

【身生地綿100%×やわらかガーゼ×楽な着心地】

洗うほど肌に馴染む綿100%ガーゼのパジャマ。層の間に空気を含むことでぬくもりを保ち、季節を問わず活躍します。

商品一覧リストはこちら(https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/list/?RK=1&SHNCRTTKKRO_KBN=03&spellerFlg=true&sort=s&keyword=%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BC+%E3%83%91%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%9E+%E7%B6%BF100%25+-%E7%B6%BF%E6%B7%B7&pager=1&lowPrice=&highPrice=&brand=256&brand=1093&brand=717)

イブル風コットンガーゼシリーズ（BELLE MAISON DAYS）

【表地綿100%×ガーゼ素材でやさしく肌を包む】

赤ちゃんの肌着にも使用される綿100%ガーゼの寝具・カバー類です。洗うほどボリュームが出て、柔らかさが増します。

商品一覧リストはこちら(https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/list/?RK=1&SHNCRTTKKRO_KBN=03&spellerFlg=true&sort=s&keyword=%E6%B4%97%E3%81%84%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%9F%E3%82%84%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%8B%E7%B6%BF%E7%B4%A0%E6%9D%90+%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BC&pager=1&lowPrice=&highPrice=&brand=81)

■梅雨時や夏の汗によるベタつき・蒸れに悩む人に／「汗をかいても快適に過ごすことができる」綿素材アイテム

「綿が好きだけど、夏は汗でベタつき・蒸れが気になる」という不満に対し、綿の特長を活かしながら機能をプラスした商品です。夏用の汗対策インナー「サラリスト」の綿100%シリーズや、夏の心地よい眠りをサポートする機能性寝具「ドライズム」など、肌へのやさしさと夏の快適さを両立させたラインアップです。

【シリーズ一例】

汗取りインナー・さらりとやわらか綿シリーズ（サラリスト）

【綿100%×汗取りパッド×接触冷感×消臭機能】

脇に縫い目がない筒編み設計と洗濯ネームによる刺激がないため肌あたりが優しく、敏感肌の方におすすめです。

商品一覧リストはこちら(https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/list/?keyword=%22%E3%81%95%E3%82%89%E3%82%8A%E3%81%A8%E3%82%84%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%8B%E7%B6%BF%22&brand=765&SHNCRTTKKRO_KBN=CT&DM3_KBN=06_0000357&PR=list_06_salalist_cotton)

ドライな肌触りで蒸れにくい夏寝具シリーズ（ドライズム）

【表地綿100%×蒸れ・ベタつきの不快感を軽減】

肌に触れる表面はなめらかな綿100％素材を使用しています。

中には吸湿わたを、裏地にはメッシュを採用した3層構造です。

商品一覧リストはこちら(https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/list/?brand=1918)

■敏感肌の方に／「低刺激設計の素肌をいたわる」綿素材アイテム

ベルメゾンでは、敏感肌の方が抱えるインナーやパジャマ選びの悩みに長年にわたり向き合ってきました。「su・ra・ku（スラク）」のやわらか綿シリーズは敏感肌の方でも安心して毎日身に着けられるよう、「縫い目を肌側ではなく外側にする」「タグが肌に当たらないようにする」といった、肌への刺激を可能な限りまで減らす工夫を凝らしたシリーズです。

【シリーズ一例】

敏感肌さんのためのやわらか綿シリーズ（su・ra・ku）

【敏感素肌にやさしい縫製×ふっくらやわらかな綿100%】

洗濯タグや縫い目が直接肌に当たらない設計。

肌に当たるゴムは身生地でくるむなど肌へのやさしさを追求。

商品一覧リストはこちら(https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/list/?keyword=suraku&srsltid=AfmBOopirNHNemoR8zXjhKkYDWWGFtlvvPwlrOnkTkZUTdA0xVNC73gI)

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/ ）では、ファッション・雑貨・インテリア・キッズ・ベビー・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

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【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657 （受付時間：10時～17時 日祝除く）

※通話料はお客様負担となります

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。