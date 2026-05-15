ニューバランス5名の気鋭アーティストと協働した展覧会「GREY ART MUSEUM 2026 -五感で感じる伝統と革新-」が明日開幕

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：加藤信介、以下：ACA）と株式会社ニューバランスジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：久保田伸一、以下ニューバランス）は、2026年5月16日（土）から5月30日（土）まで、「WALL_alternative（東京・西麻布）」にて、ニューバランスのブランドの伝統とタイムレスなシグネチャーカラーを祝う「Grey Days（グレーデイズ）」を記念したアート展覧会「GREY ART MUSEUM 2026-五感で感じる伝統と革新-」を開催します。

イベントを前に開催されたオープニング発表会には、株式会社ニューバランスジャパン マーケティング部 齋田菜摘、ACA 代表取締役 加藤信介をはじめ、和泉侃、華雪、國本怜、東城信之介、萬代基介の5名も参加し、ニューバランスの「Grey Days」について、そして作品についてのトークセッションを行いました。

写真左から：齋田菜摘（株式会社ニューバランスジャパン マーケティング部）、萬代基介、和泉侃、華雪、東城信之介、國本怜、加藤信介（ACA代表取締役）、古後友梨（MEET YOUR ART共同代表）

本企画は、アートとの協働を通じてニューバランスのクラフトマンシップの哲学や“Grey”の思想を体感的に提示する機会として、昨年に引き続き実施。2026年は「伝統と革新（Heritage with Innovation）」というテーマを起点に、“Grey”を多角的に再解釈。昨年の展示的アプローチをさらに発展させ、空間、音、香り、体験、そして食へと領域を横断する、五感にひらかれた体験型展示として構成しています。

本イベントに登壇した齋田は、「Grey Days」について、『「Grey Days」を祝した本イベントは、Greyを五感で体感いただけるイベントになっています。今年のテーマは”Heritage with Innovation”。ブランドがずっと大事にしてきているものを掲げながらも、時代に合わせて進化している。その姿勢を伝えるために今年は２つのシューズ（「574」と「ABZORB 2000」）を展示しています。Heritageを象徴する「574」は、1980年代にオフロードを走るランニングシューズがルーツになっています。30年以上にわたりアップデートし続け、今は皆さんの足元を支える一足になっています。Innovationを象徴する「ABZORB 2000」は2025年に発売した新しいモデル。ニューバランスが長年培ってきたクッショニングテクノロジーのABZORB を現代的に解釈してデザインしました。デザインの過程にVRのプログラミングを使っており、アッパーの部分は３Dのスクリーンプリントを使用しています。伝統的に大事にしているモノづくりに加えて、時代を超えても足元のフィット感や安定性をより良いものにするために、進化をし続けているクラフトマンシップの姿勢を伝えたいと思い本展を企画させていただきました。クラフトマンシップに共鳴いただいたクリエイターの皆さんによるGreyの多様性、奥深さ、限りないインスピレーション…作品を通して楽しんでいただけたらと思います。五感をフルに活用しながら、自分にとってのGreyを感じていただければ。』とコメント。

今回の協働パートナーでアートプロジェクト「MEET YOUR ART」の代表を務める加藤は、『昨年に続き2回目の開催。今年改めてGreyやHeritage with Innovationというテーマを聞いたときに、このテーマが持つレイヤーも含め、アーティストの表現との相性も良いなと思いました。今回はそのレイヤーをさらに掘り下げ、僕達の想像を超えたアウトプットを生み出してくれる５名のアーティストと協働しております。アーティストの目線を通したグレーやテーマが豊かに広がることをとても刺激的に感じています。ブランドとアートの関係性ってグローバルでは当たり前になってきていますが、ここまでハイコンテクストなアートの取り組みを本気で展開されているニューバランスの皆さんにリスペクトをもっています。この活動を通して、ニューバランスがもつ思想や価値観が広く、深く伝わっていったら嬉しいと思っていますし、こういった取組みがもっと自然に日本で当たり前に生まれる未来に繋がればいいなと思っています。』と語りました。

アーティストとのトークセッションでは、5名のアーティストが本展のために制作した作品に言及しました。

会場構成・什器設計を行なった萬代基介は什器について、『ニューバランスのGreyの哲学を聞いて、グレーを透明と解釈し設計した。什器は吹きガラスの職人と協働で制作し、構造的に新しいバランスを取ることを試みました』と話し、「574」と「ABZORB 2000」をパーツ分解しそれぞれを香りとして置換・再構成した和泉侃は、『香の中にもいろんな情報があり、無意識だけど色彩や質感を感じているということを、シューズを通して共感覚的な身体感覚的なアプローチとして制作しました』とコメント、作品は来場者がムエットとして持ち帰れるようになっている。

本展の開催にあたり“めぐる”という文字を書き下ろした書家・華雪は『街に出た時に多くの人たちがニューバランスのシューズを履いており、多様な色から生み出されるグレーという色に着想を得て、三原色からグレーの色をつくった』とコメント。

グレーというテーマを聞いた時に、幼少期生まれ育った長野の銀世界の風景を思い出したという東城信之介は『実像と虚像、記憶と物質、グレーの錯覚、揺らぎを体験してほしい』、音を用いたインスタレーション作品を制作した國本怜は、『シューレースの靴紐の構造をモチーフに作品を制作し、574枚のプレートから新作を制作しました』と語り、それぞれがブランドの哲学や展覧会テーマからインスピレーションを得た作品について解説しました。

Photo by Keizo KiokuPhoto by Keizo Kioku

さらに、会場内では、「伝統と革新（Heritage with Innovation）」を飲食体験としても展開。1972年創業の富喜製麺研究所と、140年以上の歴史をもつごま専業メーカー和田萬によるコラボレーションでは、老舗の技術を掛け合わせた進化型の「GGヌードル（グレーごま麺）」を提供。さらに、京都を拠点にお茶の可能性を探求する〈7T+〉とGREY ART MUSEUM 2026が共同開発したスモーキー京番茶ジェラートや、華雪氏の作品を用いたGREY ART MUSEUM 2026オリジナルラベルで展開される、歴史ある「シャルマンワイン」と、気鋭のワイナリー「Le milieu」による「Heritage with Innovation」オリジナルワイン を本展覧会限定で提供します。

また、エクスペリエンスメニューとして、【Olfactive Studio Ne】によるオルタナティブレーベル・SCENが、和泉侃による香り作品から着想を得て、「574」「ABZORB 2000」を味覚へと展開した「飲むニューバランス」も提供。視覚・嗅覚・味覚を横断する体験をお楽しみください。

アートを軸に、五感でニューバランスのブランドレガシーを体験できる空間は、明日16日（土）から30日（土）までお楽しみいただけます。

アーティストについて

和泉侃

匂いや嗅覚を軸に、人間の記憶と体験、身体と空間の関係を再構築。インスタレーションや

パフォーマンス、オブジェ、空間演出をはじめ、形態を限定しない自由なアートワークを展開す

る。素材として用いるのは、調香に用いられる天然香料や合成香料のみならず、自然植物から土や

水、食物など、世に存在するありとあらゆる匂いの情報。それらを横断的に調査・研究し、独自

の感覚で組み合わせることで、人の感覚を蘇生し、想像力を誘発する作品へと昇華していく。

Instagram：https://www.instagram.com/izumi_kan/

華雪

1975年、京都府生まれ。東京都在住。立命館大学文学部哲学科心理学専攻卒業。

一字書を中心とした個展を92年より開始。

書を習い始めた幼少時、東アジアの文字文化研究者・白川静が手がけた漢和辞典に出会い、漢字の起源、成り立ちに興味を持つ。また、抽象表現主義との相互作用によって形成され、第二次世界大戦後の日本で勃興した前衛書に大きな影響を受ける。

約3300年前につくられたとされる漢字の原形である象形文字の考察を深める中で、華雪は時代を超えた人間の本質を見つめ、人間社会を形づくる大きな要素の一つである言葉のあり方を問う作品を発表し続けている。それらの作品は、テーマにそった多様な素材で表現され、様々な形・方法での展示も含め、書とアートの融合を試みるものでもある。

また制作と並行し、様々な社会環境、そしてそこに生きる人たちと一文字の漢字を書くワークショップを継続的に行っている。ワークショップでは、参加者が字を書く行為、その漢字にまつわるそれぞれの思いを聴くことで、人間が言葉を書くことの意味、その行為が人間に及ぼす何かを参加者と共有しうる場となるよう努めている。

グローバル化が進み、テクノロジーが発展することで、多様性が可視化すると同時に反発も不確定性も増す現代社会において、華雪は字を書くという表現によって揺れ動き続ける言葉と人間との関係を模索し、人びとに問いかけている。

Instagram：https://www.instagram.com/kasetsu_sho/

國本怜

1991年生まれ。

重力や風、水の流れなど外界のエネルギーと空間を結びつけ、インスタレーション作品を制作する。

日本の美意識を手がかりに、エンジニアリングや彫刻、空間設計を横断して、人間の認識が生まれ変化していく構造を表現する。

日本、アラブ首長国連邦、台湾、アメリカをはじめとし世界各地でインスタレーション作品を発表、ライブパフォーマンスを行なっている。

Instagram：https://www.instagram.com/raykunimoto/

東城信之介

1978年長野県生まれ2004年東京造形大学造形学部美術学科比較造形卒業、05年同大学研究生修了。2023～2025MYAF / 2023「冷蔵庫は︎かった。」parcel / 2022年GUCCI個展、瀬戸内国際芸術祭に出展。「SICF18」「VOCA展2019」ではグランプリを受賞。海外のアートフェアや美術館、大学でのレジデンスにも参加。

幼少期のトラウマ的な何かが影響しているのか自分自身の存在を確認するかのように制作しています。原風景や心象風景、無意識に見えてしまっていた虚像を金属に表現するシリーズや、近年では画面上で絵同士をリフレクトさせ実像と記憶(映り込み)を共存させるシリーズを発表。モチーフに時々現れる人形(SHINaNOBOYa)は幼少期のイマジナリーフレンドで自身の記憶の中で初めて作った造形物であり2018年に実家で発掘されました。それ以降東城と対の関係であり存在意義を模索しています。自分は居てもいいのかと問うかのように自傷と隠蔽から形にすることで安定を保っています。シリーズに問わず絵画、彫刻、インスタレーションなど作品は多岐にわたります。

Instagram：https://www.instagram.com/tojoshinnosuke/

萬代基介

建築家。

1980年神奈川県生まれ。2003年東京大学工学部建築学科卒業。2005年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程修了。2005-11年石上純也建築設計事務所勤務。2012年萬代基介建築設計事務所設立。2012-15年横浜国立大学大学院Y-GSA設計助手。主な受賞にDSA空間デザイン大賞、JCDデザインアワード金賞、藤井厚二賞など。主な作品に「おしか番屋」(2016)「石巻の東屋」(2021)「椎葉邸」(2022)など。

https://mndi.net

Instagram：https://www.instagram.com/mandai_architects/

■関連リリース

ニューバランス「Grey Days」を祝し、5名のクリエイターとの展覧会 「GREY ART MUSEUM 2026-五感で感じる伝統と革新‐」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001452.000029460.html

「GREY ART MUSEUM 2026 -五感で感じる伝統と革新-」概要

■期間：2026年5月16日（土）～ 5月30日（土）

■出展アーティスト：和泉侃、華雪、國本怜、東城信之介、萬代基介

■時間：18:00-24:00

■入場：無料

■会場：WALL_alternative（東京都港区西麻布4-2-4 1F）

■公式HP：https://avex.jp/wall/exhibition/811/

＜ワークショッププログラムスケジュール＞

■GREY MAKES YOU

「グレーと色の関係性」をテーマに、参加者自身の色とグレーの関係性を体験的に探るワークショップ

5月23日（土）18:00-20:00

アーティスト：東城信之介

定員：10名

抽選申込URL:https://forms.gle/HeQTw75UkxWJr5CF8

■字と眼差し〈「歩」朝に道を聞かば〉

「歩」という象形文字を手がかりに、思い浮かぶイメージから文字を書き起こすことで、〈歩く〉という行為が字のかたちになる以前の感覚をたどる時間がひらかれるワークショップ。

5月30日（土）16:00-18:00

アーティスト：華雪

定員：10名

抽選申込URL:https://forms.gle/UQENjRKQb3tXJ2aH6

GREY ART MUSEUM 2026 スペシャルメニュー

「伝統と革新（Heritage with Innovation）」をテーマとしたメニューをご提供します。

■GGヌードル

Photo by Keizo Kioku

1972年に熊本で創業した富喜製麺研究所の看板商品「喉越し生麺」に、140年以上の歴史を持つ和田萬の上質な胡麻を贅沢に使用し、伝統に新たな感性を重ねた限定のGG（グレー胡麻）ヌードル。とぅるとぅるとした滑らかな喉越しに、繊細で香ばしい胡麻の風味がやさしく重なり、ひと口ごとに豊かな香りと旨みが広がる、グレー色に仕上げた特別感のある一杯。

■スモーキー京番茶ジェラート

Photo by Keizo Kioku

京都を拠点にお茶の多様性を探求する〈7T+〉によるオリジナルメニュー。スモーキーな京番茶の風味を活かし、グレーを想起させる色合いとともに新たなお茶の表現を提示します。

■「Heritage with Innovation」オリジナルワイン

Photo by Keizo Kioku

60年以上の歴史を持つワイナリー「シャルマンワイン」と、設立10年未満ながら個性的なワインを生産する気鋭のワイナリー「Le milieu」のワインを、華雪の作品を用いたGREY ART MUSEUM 2026 オリジナルラベルで提供。

■飲むニューバランス

Photo by Keizo Kioku

【Olfactive Studio Ne】によるオルタナティブレーベル・SCENプロデュースのオリジナルドリンク。香りの体験を味覚へと拡張し、本展のコンセプトを身体的に体感できる一杯。

MEET YOUR ARTについて

「MEET YOUR ART」は、YouTubeのアート専門番組を中心に、国内最大級のアートフェスティバル、アートを用いた企画プロデュースなどを複合的に展開するアートプロジェクトです。

アーティストインタビューや現代アートに関する情報発信に加え、イベントの開催を通じて、新たな手法で多くの人がアートに触れる機会を創出し、特に若手アーティストを知るきっかけを広げることを目的に活動しています。

■MEET YOUR ART YouTube

https://www.youtube.com/c/MEETYOURART/

■MEET YOUR ART Instagram

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■MEET YOUR ART X

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