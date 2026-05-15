【クラウドファンディング開始】スペック至上主義。29gに詰め込まれた、圧倒的吸引のテクノロジー
株式会社 YOCABITO（本社：岐阜県岐阜市、代表：菅野祐介）が展開するビジネスギア
「COMPASS ＋（コンパス）」から、エアポンプの常識を覆す「トラベルエアポンプ」のクラウドファンディングを5月中旬より開始いたします。本製品は、卵の半分以下という驚異の29gを実現し、リチウムイオン電池を排除した「給電式」を採用。空港での預け入れ制限や電池劣化のストレスをゼロにし、ミニマリズムと機能性を極限まで追求した、多忙なビジネスパーソンのための次世代パッキングツールです。
GREEN FUNDING（クラウドファンディング）プロジェクトページ
https://greenfunding.jp/lab/projects/9374
期間：5 月 15 日（金）11:00 ～ 6 月 11日（木）23:59
■COMPASS＋（コンパス）について
妥協なき機能美で、大人の旅をスマートに。アーバンでミニマルなデザインと、究極のパッキング効率を追求するトラベルギアブランド。慌ただしい出張から週末の小旅行まで、あなたの荷物を美しく整えます。
プロジェクトページはこちら :
https://greenfunding.jp/lab/projects/9374
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V9lWLr1LJMQ ]
出張の荷物を一変させるのは、手のひらに収まる「29g」の精密な塊。COMPASS＋が開発したトラベルエアポンプは、従来のエアポンプの常識を覆す極小設計。卵1個の半分にも満たないその重量は、ガジェットケースの隙間に忍び込ませていることすら忘れるほどです。リチウム電池を排除し、手持ちのモバイルバッテリーから給電する仕様に振り切ることで、この圧倒的なサイズ感と、劣化とは無縁の「一生モノ」として活躍すること間違いなしです。
最大25％OFFセットを展開中
前回のクラウドファンディングで大好評いただいた圧縮バッグ「コンプレッションキューブ」もセットになった内容が魅力的です。
製品紹介：トラベルエアポンプ
【圧倒的軽さ×パワー】指先サイズの29g。モバイル給電で自動圧縮！
「荷物を極限まで減らしたい」というビジネスマンの理想を形にしました。本体重量はわずか29g。卵 の約半分という驚異的な軽さながら、モバイルバッテリーから給電することで強力な吸引力を発揮しま す。指先サイズの極小ボディが、かさばる衣類をあっという間にスピード圧縮。パッキングの常識を覆す、圧倒的な機動力とパワーを両立させました。
【機内預け入れOK】リチウム電池ゼロで、手荷物検査もノンストレス！
本製品はリチウムイオン電池を内蔵していないため、制限なくスーツケースに入れて機内預け入れが可能です。空港のチェックインカウンターでわざわざバッテリーを取り出す手間や、手荷物検査での足止めといったストレスから解放されます。保安検査をスムーズに通過し、目的地までスマートに移動できます。
電池劣化の不安なし。数年後も使えるメンテナンスフリー！
「いざ使おうとしたら放電して動かない」という悩みはもう不要。バッテリー非搭載の設計により、電池の寿命や劣化を気にする必要がありません。事前の充電忘れに慌てることもなく、数年後の旅行でも変わらぬパフォーマンスを発揮します。
＋αのマルチ機能！ 付属ノズルで「空気入れ」にも早変わり
用途別のノズルが5種類付属。エアマット、浮き輪などちょっとしたレジャーにも対応します。
商品紹介：トラベル圧縮袋
定番スーツケースに合わせた計算されたサイズ感
1～3泊の出張にMサイズは定番キャリーケースに、長期出張用のLサイズは80L前後クラスの大型スー ツケースに。デッドスペースを作らない精密なサイズ設計です。角を丸く仕上げたラウンド設計により、カバンの形状に合わせて端を折り込み、サイズを微調整することが可能です。どんな形のバッグにも、ジャストフィットさせられます。
人前でカバンを開けても安心。プライバシーを守る「片面・不透明」設計
片面透明・片面不透明の仕様を採用。透明な面で中身を確認し、不透明な面を上にして収納すれば、空港の手荷物検査などで急にカバンを開けても安心です。見られたくない荷物のプライバシーを確実に保護します。
商品紹介：コンプレッションキューブ
機内持ち込みスーツケースにシンデレラフィット設計
機内持ち込みスーツケースやビジネスリュックに隙間なく収まる2サイズ展開。
・M サイズ（11L）: 1泊2日の旅行やバックパックに最適。肌着や靴下などの小物類。
・L サイズ（25L）: 3泊4日の長距離旅行やガジェット類の収納に最適。
公的機関も認めた気密性と、長く使える高耐久素材
傷や摩耗に強い耐久ナイロンにPU/TPU加工を施し、ハードな使用にも対応。国内公的機関のリークテストと洗濯堅牢度試験にも合格した高い信頼性を誇ります。ウェルダー加工による無縫製構造と気密ジッパーを採用し、外からの浸水だけでなく中からの漏水も徹底ガード。
製品概要
【製品名】トラベルエアポンプ
【寸法】3.9cm×3.9cm×4.1cm
【重量】29g±1g
【定格出力】18W
【空気圧／流量】4.6kPa ／ 100L/ 分
【内容品】本体、収納袋、USB ケーブル、専用ノ ズル 5 種
【価格】オープン価格（税込参考価格：3,280 円）
【製品名】トラベル圧縮袋
【寸法】M サイズ（20 インチ）：54×40cm 、 L サイズ（24 インチ）：64×47cm
【内容品】M サイズ ×4 枚、L サイズ ×2 枚 合計 6 枚セット
※トラベルエアポンプも付属
【価格】オープン価格（税込参考価格：4,980 円）
【製品名】エアロコンプレッションキューブ 11L
【展開寸法】33cm×25cm×14cm（M サイズ）
【重量】150g
【容量】11L
【構造部材】高密度ナイロン（無縫製ウェルダー加工）
【内容品】バッグ本体
【価格】オープン価格（税込参考価格：5,680 円）
【製品名】エアロコンプレッションキューブ 25L
【展開寸法】48cm×28cm×20cm（L サイズ）
【重量】250g
【容量】25L
【構造部材】高密度ナイロン（無縫製ウェルダー加工）
【内容品】バッグ本体
【価格】オープン価格（税込参考価格：6,480 円）
GREEN FUNDING（クラウドファンディング）プロジェクトページ
https://greenfunding.jp/lab/projects/9374(https://greenfunding.jp/lab/projects/9374)
期間：5 月 15 日（金）11:00 ～ 6 月 11日（木）23:59
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