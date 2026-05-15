採用は「新規獲得」から「人材循環」へ、小売大手カインズ、アルバイト・パート採用にアルムナイ活用を本格導入

株式会社ツナググループ・ホールディングス

RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役兼執行役員社長：米田 光宏、以下「ツナググループ」）が提供する、アルバイト・パート向け人材循環サービス『アルムニア』が、ホームセンターチェーンを展開する株式会社カインズ（以下「カインズ」）において本格導入されたことをお知らせします。

導入によりカインズでは、2026年3月末時点でアルバイト・パート採用コストの約3割削減を実現するとともに、就業経験のある即戦力人材の安定的な確保につながっています。また、本取り組みを紹介する導入事例動画を公開しました。

■導入背景：欠員対応が常態化する現場課題

少子高齢化に伴う労働人口の減少に伴い、小売・サービス業ではアルバイト・パート人材の確保が年々難しくなっています。欠員が生じるたびに新規募集を行う従来の採用手法では、

- 採用コストの継続的な増加- 新規採用者に対する教育コスト負担- 現場生産性の低下

といった課題が顕在化しやすい状況にあります。

全国に店舗網を展開するカインズにおいても、店舗運営を支える人材確保は重要な課題の一つであり、従来手法に代わる採用の在り方が求められていました。

■人材循環を実現する仕組み『アルムニア』

今回カインズが導入したのは、過去に就業経験のあるアルバイト・パート人材（アルムナイ）との関係性を維持し、必要なタイミングで再就職につなげる人材循環型の仕組み『アルムニア』です。

一度育成した人材を「離職＝終了」とせず、

- 繁閑に応じた柔軟な再就業を可能にする- 即戦力活用により教育コストを抑制できる- 継続的な関係性の中で人材を活用できる

といった仕組みにより、人材を企業内で循環させることが可能になります。

導入の結果、カインズでは採用コストの約3割削減に加え、即戦力人材の活用による現場運営の安定化が進んでいます。採用コスト削減という定量的な成果だけでなく、必要な人材を、必要なタイミングで確保しやすくなったことで、採用活動全体の効率化にも寄与しています。

現在は未導入店舗への展開も進めており、約31,409人※の従業員を抱える親会社ベイシアグループ全体での人材活用最適化を見据えた取り組みを推進しています。

※2025年2月末現在。正社員・アルバイト・パート社員含む。

循環型採用システム『アルムニア』 :https://service.tsunagu-grp.jp/alumni/alumnia

■導入事例動画の公開

本取り組みの詳細は、以下の導入事例動画にてご紹介しています。

カインズ導入事例動画 :https://service.tsunagu-grp.jp/case/cainz株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役兼執行役員社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給ギャップ解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用業務代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。