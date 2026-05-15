『ファミリーの思い出応援プロジェクト』！5月は三重県「名阪アドベンチャーパーク」の無料招待券が当たる！

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）の『ファミリーの思い出応援プロジェクト』。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってのかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

今回、この企画に賛同いただいた「名阪アドベンチャーパーク」にて、無料招待券のプレゼントキャンペーンを実施します。

■応募概要- プレゼント内容：名阪アドベンチャーパーク 無料招待券（15組30名様）選べる3コース利用券(アドベンチャー・エキサイト・チャレンジ)をプレゼント！- 応募対象：「いこーよ」会員（新規会員登録も対象）- 応募方法：「いこーよ」キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/22730?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202605toukai)よりご応募ください- 応募締切：2026年5月15日（金）～6月14日（日）23：59まで■キャンペーン詳細はこちら

「いこーよ」公式サイト キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/22730?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202605toukai)

■「名阪アドベンチャーパーク」について

三重県伊賀市にある「名阪アドベンチャーパーク」は、自然の中で体を思いきり動かせる大型アスレチック施設です。専用ハーネスを装着して挑戦する本格的な空中アスレチックが魅力。初心者から上級者まで楽しめる多彩なコースがそろい、家族みんなでアクティブに遊べます。

本格的なハーネスを装着して挑戦できるアクティビティには、小学校低学年から利用可能な初心者向け「チャレンジコース」をはじめ、全長約136mの迫力ある「エキサイトコース」、さらに約65mのジップラインも楽しめる中～上級者向け「アドベンチャーコース」があります。

また、小さな子どもでも安心して遊べる、ハーネス不要の階層型ネット遊具「ジャングルボックス」も設置。空中に広がるネットの中で、ジャンプなど自由に体を動かしながら楽しめます。

子どもから大人まで一緒に体験できるため、家族で成長を実感したり、思い出づくりの場としても最適です。兄弟それぞれのレベルに応じてコースを選べる点も、大きな魅力となっています。

■「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や10.7万件以上の口コミを掲載しています（2026年5月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。

いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)