¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Áë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿¹¡×¡Á¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¦Êë¤é¤·¤¬¡¢¿´¤ò·ò¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¡Á
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡ÖÂç¤¤ÊÁë¤Î¤¢¤ë²È¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°ìÆüÃæ¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤Ç¿Æ»Ò2Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê»õ²Ê°å±¡¤ò±Ä¤àTÍÍ¡£¸Î¶¿¤ËÌá¤ê¡¢¼«Âð¤ò¿·ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤Ï¡Ö³«¤±Êü¤Æ¤ëÁë¡×¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤ÎÌÜ¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê³«Êü´¶¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ï¤¤Á¤ó¤È¼é¤é¤ì¡¢²ÈÂ²¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È²á¤´¤»¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¡£ÁêÈ¿¤·¤¬¤Á¤Ê¾ò·ï¤ò¤É¤Á¤é¤âÄü¤á¤º¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤--¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
³ØÀ¸»þÂå¤«¤é·úÃÛ¹¥¤¤Ç¡¢»¨»ï¤òÆÉ¤ß¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë·úÃÛÊª¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£TÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²È¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢ÂÅ¶¨¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£Åö½é¤ÏÀß·×»öÌ³½ê¤Ø¤Î°ÍÍê¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡È´ûÀ½ÉÊ¤Î²È¡É¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤Î¹Í¤¨¤òÊ¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀß·×Ã´Åö¡¢²ÃÆ£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢·úÃÛ¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¡¼¥È¤ä¼ñÌ£¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢²ñÏÃ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤µ¤È¼«Ê¬¤ËÄÌ¤¸¤ë´¶À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²áµî¤Î¼ÂÎã¤â³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤éÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤È¿®ÍêÀ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢Àß·×¼Ô¤¬¼«Í³¤ËÈ¯ÁÛ¤¹¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î²È¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¶»¤Ë¡¢²È¤Å¤¯¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·úÃÛ¤È¼«Á³¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡Ö¥³¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹¡×
Âç¤¤ÊÁë¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¤Ê¤¤³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡£¤³¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢²ÃÆ£¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ¤È¼«Á³¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¥³¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹¡£½»¤Þ¤¤¤ò3¤Ä¤ÎÃæÄí¤Ç¶´¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤ò¤°¤ë¤ê¤ÈÊÉ¤Ç°Ï¤¦¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë1³¬¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤È2³¬¤ÎLDK¤Ï¡¢ÆîËÌ¤ÎÃæÄí¤Ç¶´¤Þ¤ì¡¢Äí¤ËÌÌ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¤¬¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹Áë¤Ç¤¹¡£Áë¤ò³«¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¼«Á³¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë--¤Þ¤ë¤Ç¿¹¤ÎÃæ¤Ëµï¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃæÄí¤ò°Ï¤¦³°ÊÉ¤Ï¡¢´°Á´¤ËÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÀ¤¤ÌÚÀ½¥ë¡¼¥Ð¡¼¤òÀßÃÖ¡£»ëÀþ¤¬È´¤±¤ë"·ä´Ö"¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤«¤é¤ÏÃæ¤¬¸«¤¨¤º¡¢Æâ¤«¤é¤Ï³°¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ªÄí¤Ë¤¢¤ëÎÐ¡¢³¹ÊÂ¤ÎÎÐÃÏÂÓ¡¢¶á¤¯¤Î¸ø±à¤ÎÎÐ¤Þ¤Ç»ë³¦¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
´ö½Å¤â¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¶õ´Ö
2³¬¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢ÆîËÌ¤òÃæÄí¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
Áë¥¬¥é¥¹¤Ï¡¢Å·°æ¤«¤é¾²¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹Áë¡£¥µ¥Ã¥·ÉôÊ¬¤òÊÉ¤ËËä¤á¹þ¤ß±ï¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼¼Æâ¤ÈÃæÄí¤¬¤è¤ê°ìÂÎ²½¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²ºà¤Ë¤ÏÉý¹¤Î¥¯¥ê¤ò»È¤¤¡¢ÂÑµ×À¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃæÄí¤ÎÎÐ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£À¾¸þ¤¤Î¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ë¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÃæÄí¤ÎÎÐ¡¢¥ë¡¼¥Ð¡¼±Û¤·¤Î¸ø±à¤ÎÎÐ--¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¡¢»ëÀþ¤Ï±ó¤¯¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶õ´Ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤Î¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥È¤Ï¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤À¤±¡£ÃæÄí¤Î¾ÈÌÀ¤À¤±¤òÅÀ¤±¡¢¤½¤Î¸÷¤ò¡È´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¡É¤È¤·¤Æ¼¼Æâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤àÀß¤¨¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤Î¸÷¸»¤ò¤¢¤¨¤Æ¹Ê¤ë¤³¤È¤ÇÁë¤ÎÈ¿¼Í¤¬¾Ã¤¨¡¢ÎÐ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤¿´ÑÍÕ¿¢Êª¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ê³Ø¤¬¼¨¤¹¡ÖÁë¡×¤È¡ÖÎÐ¡×¤Î¸úÇ½
TÍÍ¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÂç¤¤ÊÁë¡×¤È¡Ö¿È¶á¤ÊÎÐ¡×¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿´¿È¤ØÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¡ÖÂç¤¤ÊÁë¡×¤Û¤É¡¢¿´¤¬·ò¤ä¤«¤Ë
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¾²ÌÌÀÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÁë¤ÎÂç¤¤µ¡×¤È¡¢WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤¬Äê¤á¤ë¿´¤Î·ò¹¯»ØÉ¸¡ÖWHO-5¡×¤È¤Î´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Áë¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É½»µï¼Ô¤Î¿´¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÁë¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼¼Æâ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«Êü´¶¤ä³°¤Î·Ê¿§¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²òÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤ÆÁë¤«¤éÆþ¤ë¸÷¤ÎÎÌ¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤¤ì¤º¡¢¡Ö¿´ÍýÅª¤Ê¹¤µ¡×¤ä¡Ö¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸÷°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Ê£¹çÅª¤ËºîÍÑ¤·¡¢¿´¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢ ¡ÖÎÐ¡×¤È¡ÖÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¡×¤¬¡¢°¦Ãå¤È¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤ò°é¤à
¤Þ¤¿¡¢Áë¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÎÐ¡ÊÌÚ¡¦¿¢Êª¡Ë¤¬¸«¤¨¤ë·Ê¿§¡×¤À¤±¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î´¶¤¸¤ë·ò¹¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Ç¡ÖÌÚ¤Î¹á¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤Ø¤Î°¦Ãå¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¡£»ë³Ð¡¦¿¨³Ð¡¦ÓÌ³Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ëÂÎ¸³¤¬¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤ò°é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
Ä´À°ÊÑ¿ô¡§´û±ýÎò¡¢¶µ°éÇ¯¿ô¡¢Æ±µï¿Í¿ô¡¢»Ò°é¤Æ¡¢ÁÝ½üÉÑÅÙ¡¢±¿Æ°ÉÑÅÙ¡¢°û¼òÉÑÅÙ¡¢µÊ±ì¡¢³°½ÐÉÑÅÙ¡¢¸òÎ®ÉÑÅÙ
¼ç´ÑÅª·ò¹¯´Ñ¡§0¡Ê°¤¤¡Ë¡Á10¡ÊÎÉ¤¤¡Ë¤Î10ÅÀÉ¾²Á
»²¹Í¡ËÃæ¸¶¤ß¤Þ¤¨ Â¾¡¤¼¼Æâ´Ä¶Í×ÁÇ¤È¼ç´ÑÅª·ò¹¯´Ñ¤Î´ØÏ¢¤Ë´Ø¤¹¤ë²£ÃÇ¸¦µæ¡¤2024Ç¯ÅÙÆüËÜ·úÃÛ³Ø²ñÂç²ñ
¿¨¤ì¤ë¡¢¹á¤ë¡¢Ä¯¤á¤ë--¸Þ´¶¤Ç¡Ö¿¹¡×¤Ç´¶¤¸¤ë
TÍÍ¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ëÊë¤é¤·¡×¤¬¿ï½ê¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÄí¤Ë¤Ï»³¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¼«Á³¤Î¼ùÌÚ¤ò¿ø¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¢ºÏ¤¬¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÇÃæÄí¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¡¢TÍÍ¤Ïº£¤â¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÐ¤¬¥¹¡¼¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤ÊÉ¤ËÎÐ¤¬±Ç¤¨¤Æ¡¢·úÊª¤È¼«Á³¤¬°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¡£¡×
¿¢ºÏ¤ÏÄãÌÚ¤È¹âÌÚ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇÛ¤µ¤ì¡¢Î©¤Ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
1³¬¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤«¤é¤Ï¡¢ÄãÌÚ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¹âÌÚ¤ò¸«¾å¤²¤ë¡Ö¿¹¤ÎÃæ¤ÎÌÜÀþ¡×¡£2³¬¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢¹âÌÚ¤Î¾¿¤ò¸«²¼¤í¤¹¡ÖÄ»¤ÎÌÜÀþ¡×¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¿¹¤Ë¤ÏÄ»¤¬ÉÑÈË¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£±«¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢Ç¨¤ì¤¿ÍÕ¤Î¾å¤òÇç¤¦¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢¥¬¥é¥¹°ìËç³Ö¤Æ¤¿¤¹¤°¤½¤³¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Î±Ä¤ß¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë--¤Þ¤µ¤Ë¿¹¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£½Õ¤Ë¤Ï²Ö¡¢²Æ¤Ë¤ÏÎÐ¡¢½©¤Ë¤Ï¹ÈÍÕ¡¢Åß¤Ë¤ÏÀã·Ê¿§¡£»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤¬¥¬¥é¥¹°ìËç³Ö¤Æ¤¿ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ¤Ë¤Ï¼«Á³ÁÇºà¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÉÊÉ¤äÌÚ¤Î¾²¤¬¡¢¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Ï¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Á³¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ï¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Î´¶³Ð¤¬²¹¤«¤¯¡¢¶õµ¤¤âËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¿¹¤ÎÃæ¤ØÍ¶¤¦¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿Æ°Àþ
¤³¤Î²È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È¤Î¤É¤³¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÎÐ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¼´Ø¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï·úÊª¤ÎÆîÅì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Çö°Å¤¤ºÙÄ¹¤¤ÄÌÏ©¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ÆÍ¤Åö¤¿¤ê¤ËÃæÄí¤ÎÎÐ¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÂ¸µ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸æ±ÆÀÐ¤Ï¡¢¾¯¤·¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î¡É·ä´Ö¡É¤òÀø¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¿¢ºÏ¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤³¤½¡¢TÍÍ¤¬´¶Æ°¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
Ï²¼¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶Ã¤¤¬¡£ÃæÄí¤ËÉß¤«¤ì¤¿¶Ìº½Íø¤¬¡¢¥¬¥é¥¹Áë¤òÄ¶¤¨¤Æ¼¼Æâ¤Î¾²¤Ë¤âÏ¢Â³¤·¤ÆÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³°¤ÈÆâ¤Î¶³¦¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿¹¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
2³¬¤Ø¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÂÎ¸³¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¤¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²ó¤ê¹þ¤à¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏËÌÂ¦¤ÎÎÐ¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ÜÆ°¡¢¤½¤ÎÆ°Àþ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÎÐ¤È¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÐ¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î½»¤Þ¤¤
Âç¤¤ÊÁë¡¢¿È¶á¤ÊÎÐ¡¢¸ÆµÛ¤¹¤ëÁÇºà¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»¤à¿Í¤Î¿´¤ò·ò¤ä¤«¤Ë¤·¡¢½»¤Þ¤¤¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò°é¤àÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¤È¼«Á³¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢ÌÚ¡¹¤ÎÂ©¿á¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤ëÆü¡¹--¤½¤ó¤ÊÎÐ¤È¶¦¤Ë¤¢¤ëÊë¤é¤·¤¬¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡ÖÂç¤¤ÊÁë¤Î¤¢¤ë²È¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°ìÆüÃæ¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤Ç¿Æ»Ò2Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê»õ²Ê°å±¡¤ò±Ä¤àTÍÍ¡£¸Î¶¿¤ËÌá¤ê¡¢¼«Âð¤ò¿·ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤Ï¡Ö³«¤±Êü¤Æ¤ëÁë¡×¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤ÎÌÜ¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê³«Êü´¶¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ï¤¤Á¤ó¤È¼é¤é¤ì¡¢²ÈÂ²¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È²á¤´¤»¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¡£ÁêÈ¿¤·¤¬¤Á¤Ê¾ò·ï¤ò¤É¤Á¤é¤âÄü¤á¤º¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤--¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡È´ûÀ½ÉÊ¤Î²È¡É¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤Î¹Í¤¨¤òÊ¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀß·×Ã´Åö¡¢²ÃÆ£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢·úÃÛ¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¡¼¥È¤ä¼ñÌ£¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢²ñÏÃ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤µ¤È¼«Ê¬¤ËÄÌ¤¸¤ë´¶À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²áµî¤Î¼ÂÎã¤â³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤éÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤È¿®ÍêÀ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢Àß·×¼Ô¤¬¼«Í³¤ËÈ¯ÁÛ¤¹¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î²È¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¶»¤Ë¡¢²È¤Å¤¯¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·úÃÛ¤È¼«Á³¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡Ö¥³¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹¡×
ÌÚÀ½¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Î¡È·ä´Ö¡É¤Ï¡¢³°¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ò¼×¤ê¤Ê¤¬¤é³°¤Îµ¤ÇÛ¤ò¼¼Æâ¤ËÆÏ¤±¤ë
Âç¤¤ÊÁë¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¤Ê¤¤³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡£¤³¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢²ÃÆ£¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ¤È¼«Á³¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¥³¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹¡£½»¤Þ¤¤¤ò3¤Ä¤ÎÃæÄí¤Ç¶´¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤ò¤°¤ë¤ê¤ÈÊÉ¤Ç°Ï¤¦¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë1³¬¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤È2³¬¤ÎLDK¤Ï¡¢ÆîËÌ¤ÎÃæÄí¤Ç¶´¤Þ¤ì¡¢Äí¤ËÌÌ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¤¬¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹Áë¤Ç¤¹¡£Áë¤ò³«¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¼«Á³¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë--¤Þ¤ë¤Ç¿¹¤ÎÃæ¤Ëµï¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃæÄí¤ò°Ï¤¦³°ÊÉ¤Ï¡¢´°Á´¤ËÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÀ¤¤ÌÚÀ½¥ë¡¼¥Ð¡¼¤òÀßÃÖ¡£»ëÀþ¤¬È´¤±¤ë"·ä´Ö"¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤«¤é¤ÏÃæ¤¬¸«¤¨¤º¡¢Æâ¤«¤é¤Ï³°¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ªÄí¤Ë¤¢¤ëÎÐ¡¢³¹ÊÂ¤ÎÎÐÃÏÂÓ¡¢¶á¤¯¤Î¸ø±à¤ÎÎÐ¤Þ¤Ç»ë³¦¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
´ö½Å¤â¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¶õ´Ö
Áë¤Î¥µ¥Ã¥·¤òÊÉ¤ËËä¤á¹þ¤ß¡¢¼¼Æâ¤ÈÃæÄí¤ò°ìÂÎ²½¡£¾²ºà¤Ï¥¯¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·ÎÐ¤ÈÄ´ÏÂ
2³¬¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢ÆîËÌ¤òÃæÄí¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
Áë¥¬¥é¥¹¤Ï¡¢Å·°æ¤«¤é¾²¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹Áë¡£¥µ¥Ã¥·ÉôÊ¬¤òÊÉ¤ËËä¤á¹þ¤ß±ï¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼¼Æâ¤ÈÃæÄí¤¬¤è¤ê°ìÂÎ²½¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²ºà¤Ë¤ÏÉý¹¤Î¥¯¥ê¤ò»È¤¤¡¢ÂÑµ×À¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃæÄí¤ÎÎÐ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£À¾¸þ¤¤Î¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ë¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÃæÄí¤ÎÎÐ¡¢¥ë¡¼¥Ð¡¼±Û¤·¤Î¸ø±à¤ÎÎÐ--¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¡¢»ëÀþ¤Ï±ó¤¯¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¤Ä¤ÎÄí¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤¤¤¤¶õ´Ö
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÏÆ¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÃæÄí¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬¡¢TÍÍ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ã¥ºà¤Ï¡¢²ÃÆ£¤Î¼«Âð¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡¢TÍÍ¤¬¼ÂºÝ¤ËË¬Ìä¤·¡¢·ÐÇ¯¸å¤âÎô²½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤¿¾å¤ÇºÎÍÑ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÄí¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢²ÃÆ£¤ÈTÍÍ¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæÄí¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢²ÃÆ£¤ÈTÍÍ¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
Ìë¤ÏÃæÄí¤Î¾ÈÌÀ¤òÅÀ¤±¡¢¼¼Æâ¤Î¸÷¸»¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸÷¤È¼«Á³¤¬ºÌ¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë
Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶õ´Ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤Î¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥È¤Ï¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤À¤±¡£ÃæÄí¤Î¾ÈÌÀ¤À¤±¤òÅÀ¤±¡¢¤½¤Î¸÷¤ò¡È´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¡É¤È¤·¤Æ¼¼Æâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤àÀß¤¨¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤Î¸÷¸»¤ò¤¢¤¨¤Æ¹Ê¤ë¤³¤È¤ÇÁë¤ÎÈ¿¼Í¤¬¾Ã¤¨¡¢ÎÐ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤¿´ÑÍÕ¿¢Êª¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ê³Ø¤¬¼¨¤¹¡ÖÁë¡×¤È¡ÖÎÐ¡×¤Î¸úÇ½
TÍÍ¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÂç¤¤ÊÁë¡×¤È¡Ö¿È¶á¤ÊÎÐ¡×¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿´¿È¤ØÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¡ÖÂç¤¤ÊÁë¡×¤Û¤É¡¢¿´¤¬·ò¤ä¤«¤Ë
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¾²ÌÌÀÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÁë¤ÎÂç¤¤µ¡×¤È¡¢WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤¬Äê¤á¤ë¿´¤Î·ò¹¯»ØÉ¸¡ÖWHO-5¡×¤È¤Î´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Áë¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É½»µï¼Ô¤Î¿´¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÁë¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼¼Æâ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«Êü´¶¤ä³°¤Î·Ê¿§¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²òÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤ÆÁë¤«¤éÆþ¤ë¸÷¤ÎÎÌ¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤¤ì¤º¡¢¡Ö¿´ÍýÅª¤Ê¹¤µ¡×¤ä¡Ö¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸÷°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Ê£¹çÅª¤ËºîÍÑ¤·¡¢¿´¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨½Å²óµ¢Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯·ë²Ì¡Êp<0.05, n=3543¡Ë
Ä´À°ÊÑ¿ô¡§ÀÊÌ¡¢Ç¯Âå¡¢BMI¡¢´û±ýÎò¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¡¢ºßÂð»þ´Ö¡¢ÃÛÇ¯¿ô¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¡¢¿áÈ´ÍÌµ¡¢Ç¯´ÖµÚ¤ÓÃÈË¼´ü¤ÎÆü¼ÍÃÏ°è¶èÊ¬¡¢²óÅúµ¨Àá
WHO-5 Àº¿ÀÅª·ò¹¯¥¹¥³¥¢¡§5Ìä¡ß0¡Á5¤Î6ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç25ÅÀËþÅÀ
»²¹Í¡Ë»³Ãæ¤ß¤Ê¤ß Â¾¡¤³«¸ýÌÌÀÑ¤ÈÀº¿ÀÅª·ò¹¯¤Î´ØÏ¢À¡§ÆüËÜ¤Î½»Âð¤Î²£ÃÇ¸¦µæ¡¤2025Ç¯ÅÙ¼¼Æâ´Ä¶³Ø²ñ³Ø½ÑÂç²ñ
WHO-5 Àº¿ÀÅª·ò¹¯¥¹¥³¥¢¡§5Ìä¡ß0¡Á5¤Î6ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç25ÅÀËþÅÀ
»²¹Í¡Ë»³Ãæ¤ß¤Ê¤ß Â¾¡¤³«¸ýÌÌÀÑ¤ÈÀº¿ÀÅª·ò¹¯¤Î´ØÏ¢À¡§ÆüËÜ¤Î½»Âð¤Î²£ÃÇ¸¦µæ¡¤2025Ç¯ÅÙ¼¼Æâ´Ä¶³Ø²ñ³Ø½ÑÂç²ñ
¢ ¡ÖÎÐ¡×¤È¡ÖÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¡×¤¬¡¢°¦Ãå¤È¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤ò°é¤à
¤Þ¤¿¡¢Áë¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÎÐ¡ÊÌÚ¡¦¿¢Êª¡Ë¤¬¸«¤¨¤ë·Ê¿§¡×¤À¤±¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î´¶¤¸¤ë·ò¹¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Ç¡ÖÌÚ¤Î¹á¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤Ø¤Î°¦Ãå¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¡£»ë³Ð¡¦¿¨³Ð¡¦ÓÌ³Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ëÂÎ¸³¤¬¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤ò°é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
Ä´À°ÊÑ¿ô¡§´û±ýÎò¡¢¶µ°éÇ¯¿ô¡¢Æ±µï¿Í¿ô¡¢»Ò°é¤Æ¡¢ÁÝ½üÉÑÅÙ¡¢±¿Æ°ÉÑÅÙ¡¢°û¼òÉÑÅÙ¡¢µÊ±ì¡¢³°½ÐÉÑÅÙ¡¢¸òÎ®ÉÑÅÙ
¼ç´ÑÅª·ò¹¯´Ñ¡§0¡Ê°¤¤¡Ë¡Á10¡ÊÎÉ¤¤¡Ë¤Î10ÅÀÉ¾²Á
»²¹Í¡ËÃæ¸¶¤ß¤Þ¤¨ Â¾¡¤¼¼Æâ´Ä¶Í×ÁÇ¤È¼ç´ÑÅª·ò¹¯´Ñ¤Î´ØÏ¢¤Ë´Ø¤¹¤ë²£ÃÇ¸¦µæ¡¤2024Ç¯ÅÙÆüËÜ·úÃÛ³Ø²ñÂç²ñ
¿¨¤ì¤ë¡¢¹á¤ë¡¢Ä¯¤á¤ë--¸Þ´¶¤Ç¡Ö¿¹¡×¤Ç´¶¤¸¤ë
TÍÍ¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ëÊë¤é¤·¡×¤¬¿ï½ê¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÄí¤Ë¤Ï»³¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¼«Á³¤Î¼ùÌÚ¤ò¿ø¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¢ºÏ¤¬¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÇÃæÄí¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¡¢TÍÍ¤Ïº£¤â¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÐ¤¬¥¹¡¼¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤ÊÉ¤ËÎÐ¤¬±Ç¤¨¤Æ¡¢·úÊª¤È¼«Á³¤¬°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¡£¡×
1»Ò¤É¤âÉô²°¡§¹âÌÚ¤ò¸«¾å¤²¤ë¡Ö¿¹¤ÎÌÜÀþ¡×
2¥ê¥Ó¥ó¥°¡§¹âÌÚ¤Î¾¿¤ò¸«²¼¤í¤¹¡ÖÄ»¤ÎÌÜÀþ¡×
¿¢ºÏ¤ÏÄãÌÚ¤È¹âÌÚ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇÛ¤µ¤ì¡¢Î©¤Ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
1³¬¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤«¤é¤Ï¡¢ÄãÌÚ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¹âÌÚ¤ò¸«¾å¤²¤ë¡Ö¿¹¤ÎÃæ¤ÎÌÜÀþ¡×¡£2³¬¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢¹âÌÚ¤Î¾¿¤ò¸«²¼¤í¤¹¡ÖÄ»¤ÎÌÜÀþ¡×¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¿¹¤Ë¤ÏÄ»¤¬ÉÑÈË¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£±«¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢Ç¨¤ì¤¿ÍÕ¤Î¾å¤òÇç¤¦¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢¥¬¥é¥¹°ìËç³Ö¤Æ¤¿¤¹¤°¤½¤³¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Î±Ä¤ß¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë--¤Þ¤µ¤Ë¿¹¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£½Õ¤Ë¤Ï²Ö¡¢²Æ¤Ë¤ÏÎÐ¡¢½©¤Ë¤Ï¹ÈÍÕ¡¢Åß¤Ë¤ÏÀã·Ê¿§¡£»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤¬¥¬¥é¥¹°ìËç³Ö¤Æ¤¿ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ¤Ë¤Ï¼«Á³ÁÇºà¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÉÊÉ¤äÌÚ¤Î¾²¤¬¡¢¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Ï¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Á³¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ï¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Î´¶³Ð¤¬²¹¤«¤¯¡¢¶õµ¤¤âËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¿¹¤ÎÃæ¤ØÍ¶¤¦¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿Æ°Àþ
¤³¤Î²È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È¤Î¤É¤³¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÎÐ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãè¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¸¼´Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£ÄÌÏ©¤ò¿Ê¤à¤ÈÃæÄí¤ÎÎÐ¤¬ÌÜ¤Ë¹¤¬¤ë
¸¼´Ø¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï·úÊª¤ÎÆîÅì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Çö°Å¤¤ºÙÄ¹¤¤ÄÌÏ©¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ÆÍ¤Åö¤¿¤ê¤ËÃæÄí¤ÎÎÐ¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÂ¸µ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸æ±ÆÀÐ¤Ï¡¢¾¯¤·¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î¡É·ä´Ö¡É¤òÀø¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¿¢ºÏ¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤³¤½¡¢TÍÍ¤¬´¶Æ°¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËÆâ³°¤Ç¶Ìº½Íø¤òÉß¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦
Ï²¼¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶Ã¤¤¬¡£ÃæÄí¤ËÉß¤«¤ì¤¿¶Ìº½Íø¤¬¡¢¥¬¥é¥¹Áë¤òÄ¶¤¨¤Æ¼¼Æâ¤Î¾²¤Ë¤âÏ¢Â³¤·¤ÆÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³°¤ÈÆâ¤Î¶³¦¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿¹¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ²ó¤ê¹þ¤à¤ÈÃæÄí¤ÎÎÐ¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë
2³¬¤Ø¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÂÎ¸³¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¤¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²ó¤ê¹þ¤à¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏËÌÂ¦¤ÎÎÐ¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ÜÆ°¡¢¤½¤ÎÆ°Àþ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÎÐ¤È¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÐ¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î½»¤Þ¤¤
Âç¤¤ÊÁë¡¢¿È¶á¤ÊÎÐ¡¢¸ÆµÛ¤¹¤ëÁÇºà¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»¤à¿Í¤Î¿´¤ò·ò¤ä¤«¤Ë¤·¡¢½»¤Þ¤¤¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò°é¤àÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¤È¼«Á³¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢ÌÚ¡¹¤ÎÂ©¿á¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤ëÆü¡¹--¤½¤ó¤ÊÎÐ¤È¶¦¤Ë¤¢¤ëÊë¤é¤·¤¬¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£