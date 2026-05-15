６月６日を「オンラインクレーンゲームの日」として記念日に制定

■ オンラインクレーンゲーム文化の認知向上と健全な発展を目指す

一般社団法人日本オンラインクレーンゲーム事業者協会

一般社団法人日本オンラインクレーンゲーム事業者協会（所在地：東京都新宿区 代表理事 岩木克彦, 以下 JOCA）は、このたび6月6日を「オンラインクレーンゲームの日」として一般社団法人日本記念日協会(https://www.kinenbi.gr.jp/)より正式に認定・登録されたことをお知らせいたします。

■ オンラインクレーンゲームとは

オンラインクレーンゲームは、スマートフォンやPCを通じて、全国どこからでもリアルなクレーンゲーム体験を楽しめるサービスとして、多くのユーザーに親しまれています。日本独自のゲームセンター文化やキャラクターIP文化とも親和性が高く、近年では海外ユーザーからの注目も高まっています。

■ 6月6日「オンラインクレーンゲームの日」とは

スマートフォンやPCを通じて全国どこからでもリアルなクレーンゲーム体験を楽しめるサービス

「オンラインクレーンゲームの日」は、インターネットを通じて本物のクレーンゲームを遠隔操作で楽しめる“オンラインクレーンゲーム”という新しいエンターテインメント文化の魅力をより多くの方に知っていただくとともに、業界全体の健全かつ安全な発展を願い制定いたしました。

記念日の日付である「6月6日」は、「6」の形がクレーンゲームの“アーム”に似ていることに由来しています。2つの「6」が並ぶことで、クレーンゲームを象徴する“2本のアーム”を連想させる日として設定いたしました。

6月6日はオンラインクレーンゲームの日

JOCAでは、本記念日の制定を通じて、オンラインクレーンゲームの認知拡大だけでなく、安心・安全なサービス運営の推進や、エンターテインメント文化としての価値向上にも取り組んでまいります。

また、今後は「オンラインクレーンゲームの日」に合わせ、SNSキャンペーンや記念イベントなど、ユーザーの皆さまに楽しんでいただける企画を順次展開予定です。

■日本オンラインクレーンゲーム事業者協会（JOCA）について

JOCAは、オンラインクレーンゲームを安心・安全に楽しめる環境づくりと、市場の健全な発展を目的として設立された一般社団法人です。認証制度の運用やガイドラインの整備などを通じて、利用者が安心してサービスを選べる仕組みづくりを進めています。

■協 会 概 要

- JOCA認証制度・安心安全の取り組み（特設ページ）(https://www.joca-jp.org/special/anshinanzen.html)- 人気アニメ『そろ谷のアニメっち』によるタイアッププロモーション動画(https://youtu.be/futQ1GgpsSM?si=5OtBLJ7APiHeQ5mB)

名称：一般社団法人 日本オンラインクレーンゲーム事業者協会（JOCA）

所在地：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア

設立日：2021年3月22日

代表理事：岩木 克彦

公式サイト：https://www.joca-jp.org/

公式Ｘ ：https://x.com/JOCA_OCG

当協会は、関係省庁・関連機関との意見交換や情報共有を行いながら、オンラインクレーンゲーム市場の健全な発展と消費者保護に取り組んでおります。

■本件に関する取材、メディアお問い合せ窓口

JOCA事務局 お問合せフォーム

https://www.joca-jp.org/#contact