吸汗速乾で夏を快適に。オリジナルプリント.jpがwundouのスポーツウェアを販売開始

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)」は、wundou（ウンドウ）(https://originalprint.jp/wundou?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)ブランドのスポーツ＆トラベラーウェア計5種を、2026年5月14日（木）より提供開始いたします。

本製品は、吸汗速乾性や4WAYストレッチ性に優れた高機能素材を採用しており、スポーツチームのユニフォームや企業の遠征着、アパレルショップでの販売用アイテムとして幅広く活用いただけます。

「オンデマンド転写」や「刺繍」技術を用いることで、1点からの小ロットでも高品質なフルカラーデザインや名入れの制作が可能です 。

スポーツからビジネスまで、あらゆるシーンを支える高機能ウェア

■ チームの個性を形にする多彩な加工手法

従来の大量生産が必要だったユニフォーム制作とは異なり、オンデマンド転写技術を活用することで、フルカラーのロゴや背番号も1点から鮮明に再現します。

また、トラベラーシャツは企業ユニフォームに最適な「名入れ刺繍」や「簡易ロゴ刺繍」にも対応し、用途に合わせた最適なカスタマイズを提供します 。

■ 快適性を追求したwundou製プロダクト

今回ラインナップに加わる5商品は、激しい動きをサポートするゲームシャツから、長時間の移動を快適にするトラベラーパンツまで、機能性に特化したモデルを厳選しました。

汗をかいてもさらっとした着心地を維持する吸汗速乾機能により、これからの暑い季節でも最高のパフォーマンスを支えます。

新商品ラインナップ概要

刺繍はトラベラーシャツのみ対応です。wundou 5.4oz トラベラーハーフパンツ

【wundou 4.1oz ゲームシャツ(https://originalprint.jp/sports/wundou%204.1oz%20%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)】

吸水速乾機能付きが嬉しい、wundou（ウンドウ）の男女兼用半袖ゲームシャツ。



ポリエステル素材を使用しているので汗をかいてもサラッと快適な着心地が続き、

試合・練習などのスポーツシーンや遠征時の移動着やウォームアップ前後にも活躍します。

【wundou 5.1oz ホッケーシャツ(https://originalprint.jp/sports/wundou%205.1oz%20%E3%83%9B%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)】

ビックサイズでおしゃれに着こなせる、wundou（ウンドウ）の男女兼用半袖ホッケーシャツ。



吸汗速乾性に優れたポリエステル素材を使用しているため汗をかいてもサラッと快適な着心地。

試合・練習などスポーツシーンでのユニフォームや、アパレルショップでの販売品にもおすすめです。

【wundou 5.4oz トラベラーシャツ(https://originalprint.jp/shirt/wundou%205.4oz%20%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)】

4WAYストレッチ素材を使用した、男女兼用（ユニセックス）のトラベラーシャツ。

吸汗速乾性に優れたポリエステル素材で、厚い季節でも快適に過ごせます。



きちんと感のあるシャツデザインのため、スポーツチームの遠征着や企業・店舗のユニフォームとしても活用できます。

【wundou 5.4oz トラベラーパンツ(https://originalprint.jp/pants/wundou%205.4oz%20%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou) / ハーフパンツ(https://originalprint.jp/pants/wundou%205.4oz%20%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)】

4wayストレッチ素材を使用したトラベラーパンツは、立つ・座る・歩く動作もスムーズでストレスのない履き心地！



幅広いシーンで対応できるシンプルなデザインなので、カジュアルファッションからワークスタイルまで様々な場面で活躍します。

【商品概要】

商品名：

wundou 4.1oz ゲームシャツ(https://originalprint.jp/sports/wundou%204.1oz%20%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)

wundou 5.1oz ホッケーシャツ(https://originalprint.jp/sports/wundou%205.1oz%20%E3%83%9B%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)

wundou 5.4oz トラベラーシャツ(https://originalprint.jp/shirt/wundou%205.4oz%20%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)

wundou 5.4oz トラベラーパンツ(https://originalprint.jp/pants/wundou%205.4oz%20%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)

wundou 5.4oz トラベラーハーフパンツ(https://originalprint.jp/pants/wundou%205.4oz%20%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%84?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)

発売日：2026年5月14日

加工方法：オンデマンド転写(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoDtts?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)、シルクスクリーン(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoSilk#silk?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)

名入れ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)、簡易ロゴ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery#logo?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)（刺繍はトラベラーシャツのみ対応）

販売価格：1,870円～（例：ホッケーシャツ プリント代別）

最小ロット： 1点から

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

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▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact(https://originalprint.jp/my.php/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_wundou)