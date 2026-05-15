コーン・フェリー、AIが職務内容および報酬に与える影響 を調査

コーン・フェリー・ジャパン株式会社

グローバルな組織コンサルティングファームのコーン・フェリー（NYSE：KFY｜コーン・フェリー・ジャパン 東京都千代田区 日本代表：滝波純一）は、グローバル トータルリワード パルスサーベイの最新版を発表。AI専門職、既存職務、AI対応リーダーの三層において報酬のあり方が分かれ始めていることが判明しました。

結果レポートのリンク： https://kornferry.frontify.com/share/nbbkXJCcXnNVyeMRDfDJ



■調査概要

- 本調査は2026年2月にオンラインアンケート形式で実施され、133か国・4252の組織からの回答を取得- 対象者は企業の人事およびトータルリワード分野の専門家で、組織規模、地域、所有形態の異なる幅広い企業・団体が含まれている

■主な調査結果

本調査では、AIの進展により以下三つの人材層において、職務内容および報酬のあり方がどのように変わり始めているかを分析しました。その結果、AIは一部の職務から影響が顕在化しており、報酬の考え方や運用には変化の兆しが見られることが明らかになりました。

- AI技術そのものを中核スキルとする専門職- AIの導入によって業務内容や職務価値が変化しつつある既存職務- こうした変化を主導するAI対応リーダー人材- AIを中核スキルとする専門職では、報酬プレミアムが顕在化- AIエンジニア、データサイエンティスト、機械学習の専門家など、AI技術そのものを中核スキルとする専門職では、需要拡大が続いている- これらの職種では、同等の職務と比較して10～15％程度の報酬プレミアムが一般的になりつつある- 一方で、こうした職務は進化のスピードが非常に速く、外部の報酬サーベイや市場データの更新が追いついていないため、企業は外部ベンチマークに加え、社内における判断をより重視する傾向を強めている

2．AIの影響を受ける既存職務では「報酬削減より再設計」が主流

- 回答者の76％が「AIが職務に与える影響は加速している」と認識している一方で、現時点で明確に影響を受けている職務は全体の5～10％程度にとどまっている- AIの導入により業務内容や職務価値が変化するケースは見られるものの、ベース給与の引下げ幅は5～10％程度にとどまっている- 多くの企業では、報酬削減よりも職務再設計、役割の再定義、リスキリングやアップスキリングを優先する姿勢が確認された

3．AI変革を牽引するリーダー人材への期待と報酬は上昇

- AIを活用した変革を組織全体で推進できるAI対応リーダー人材への需要が高まっている- 特に変革の初期段階においては、こうしたリーダーに対し、報酬プレミアムやインセンティブ設計の見直しを行う企業が増えている- また、短期・長期インセンティブにおいて、デジタル化やAI活用によるビジネス成果を評価指標に組み込む動きが進んでいる

■本調査から導き出される示唆

- 本調査の結果は、すべての職務が一様にAIの影響を受けるわけではないことを示している- 一方で、AIを中核スキルとする専門職、AIの影響を受けて再設計が求められる既存職務、そしてそれらを主導するリーダー人材という三つの層で、報酬の考え方が分かれ始めていることが明らかになった- AIの進展は、従来の職務ベースの報酬モデルから、スキルおよびケイパビリティ（能力）ベースの報酬モデルへの移行を加速させている- その結果、リワードリーダーには、より高度なデータ分析力やAIに対する理解、そして不確実性の高い状況下で判断を下す力が求められている



■日本の調査担当者のコメント

「AIは単に人の仕事を置き換える存在ではありません。仕事の内容を変え、新しい専門職を生み、そしてそれらをどう活かすかという判断を人間に求める存在です。今回の調査が示しているのは、AIと人がどう共存し、仕事と報酬をどう再設計するかという視点の重要性です。事業戦略の中にAIをどう位置づけるかが企業の競争力を左右する時代に入っています」（コーン・フェリー・ジャパン デジタル部門カントリーリーダー 岡田 靖代）

結果レポートのリンク： https://kornferry.frontify.com/share/nbbkXJCcXnNVyeMRDfDJ



コーン・フェリーについて

コーン・フェリーは、米国ロサンゼルスに本社を置くグローバルな組織コンサルティングファームです。クライアントの組織設計、適材適所を支援し、社員の処遇・育成・動機付けといった課題についてもコンサルテーションを提供します。さらに、専門性を高めることによる人材のキャリアアップを支援します。

メディアの方からの本件についてのお問い合わせ先：

コーン・フェリー・ジャパン株式会社 マーケティング マネジャー 松田清史

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