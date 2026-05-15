【道後公園駅徒歩1分】最大9名宿泊可能なワンフロア貸切宿がオープン！

株式会社アート不動産

アート不動産（本社：松山市朝生田町、代表：吉田宏）は、愛媛県松山市にて、道後温泉から徒歩9分、道後公園駅から徒歩1分の好立地に位置する、4階ワンフロア貸切の宿泊施設をオープンいたしました。最大9名のグループやご家族での滞在に対応し、無印良品やIDEEの家具で統一された空間と、Nintendo Switch2やフットマッサージャーなどの充実した設備で、松山・道後観光の拠点として快適な滞在を提供します。

■ 道後温泉と松山観光の拠点に最適な立地

本施設は道後温泉の湯めぐりに便利な徒歩9分という距離にありながら、温泉街の喧騒から程よい距離を保った静かな環境に位置しています。建物の4階ワンフロア（68平米）を完全に貸し切ることができるため、他の宿泊客に気兼ねなくおくつろぎいただけます。

■ 本施設が選ばれる3つの特徴

1. 最大9名まで宿泊可能・無印良品の家具で統一された洗練された空間

ダブルベッド2台の寝室、シングルベッド3台の寝室、リビングにダブルベッド1台を備え、最大9名様までご宿泊いただけます。ベッドフレームをはじめとする家具は無印良品やIDEEのもので統一され、清潔なリネンとともにシンプルで落ち着いた空間を演出しています。

2. グループで楽しめるエンターテインメント設備

リビングには50インチの大型テレビを設置し、YouTubeやNetflixの視聴が可能です。さらに「Nintendo Switch2（マリオカートワールド、大乱闘スマッシュブラザーズ、スプラトゥーン3等）」と4台のコントローラーをご用意しており、大人数でも室内でお楽しみいただけます。

3. 観光の疲れを癒やすフットマッサージャーと充実した生活設備

道後温泉めぐりや松山城観光で歩き疲れた足を癒やしていただけるよう、ダイニングスペースにフットマッサージャーを3台設置しております。また、ドラム式洗濯機や2口IHコンロを備えたキッチンを完備し、敷地内には2台分の無料駐車場もご用意しているため、連泊や長期滞在にも適しています。

■ 施設概要

施設名：[スミタスSTAY道後公園 4F(https://www.airbnb.jp/rooms/1660492905916483872?check_in=2026-05-08&check_out=2026-05-13&guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=8e700b61-cf1b-4493-9b7d-5d73e0d18853)]

所在地：愛媛県松山市（道後公園駅 徒歩1分、道後温泉駅 徒歩5分）

面積/定員：68平方メートル / 最大9名

主な設備：無料Wi-Fi、エアコン各室完備、大型テレビ（50インチ）、Nintendo Switch2、フットマッサージャー3台、ドラム式洗濯機など

駐車場：敷地内に2台無料