新潮新書、今年最大の勝負作！　難波優輝『本とは何か』6月17日発売決定！

株式会社新潮社

本と読むとは、結局どういうことなのか。

本を読んでいるとき、私たちは何を感じたり、考えたりしているのだろうか。

『物語化批判の哲学』（講談社新書）で鮮烈な単著デビューを飾り、その後も『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版）、『批判的日常美学について』（晶文社）等の話題作を続々と執筆し、今大注目の若手哲学者／美学者の難波優輝さんが次に挑むのは、ずばり「読書の哲学」です。

※仮カバーデザイン

「本を読むってそんなに偉いことなんでしょうか」――複数の書店員の方から投げかけられた疑問をきっかけに、難波さんの思索は始まりました。

読書の効用をいろいろな人が言っているけれども、実は「本を読むとは何か」を誰もが語り飛ばしている。本を読むとは、結局どういうことなのか、読書しているとき、私たちはいったい何をしているのか、という根本的なことをすっ飛ばしている。

しかも、本を読むことがいいことなのかどうかは、そもそも本を読むことがどういうことなのかが分からない限り根拠のないものになりかねない。だから、本を読むのがいいことだ（あるいは悪いことだ）と言いたいときにこそ「でも、そもそも、本を読むってどういうことなんだっけ」と、根本に立ち返ることが必要だ。

この本では、本を読むこととはどういうことかを考えていく。（本文「はじめに」より）

難波さんが提唱する「読書とは〈パフォーマンス〉である」という概念を手がかりに、小説、人文書、マンガからハウツー本、楽譜、レシピまで、幾多の学問領域を渡り歩きながら、この世に存在するあらゆる本について考えていきます。

本を読むことが無条件によいものとされる現代で、読書の意味を問い直すという前代未聞の試み。

本書を読んだら最後、あなたにとっての「読書」はまったく違うものになること間違いなしです。

■著者コメント

デビュー作の発売後、いくつかの書店さんにご挨拶に伺ったとき「次にどんな本が読みたいですか？ 何でも書きます！」とお聞きしました。複数の書店員の方はこう教えてくれました。「本を読むことってそんなにえらいのか考える本ですね！」。その瞬間、いつか書こうと思いました。

私は本が好きです。けれど、「好き」は、「全肯定」ではないと思います。本が好きだからこそ、「本とは何か」、ひっつきすぎず、離れすぎずのいい感じの距離感で考える言葉を作りたいと思いました。この本を一つのきっかけに、本についての語りがさらに多種多様になる未来を想像しています。

この本の生まれ故郷は書店です。どんなふうにして、故郷にこの本が帰還するのか、読み手に読まれるのか、わくわくしています。

■目次

はじめに 本を読んでいるときに、私たちが考えていること

第一章 へたな読書と上手な読書は何が違うのか――パフォーマンスとしての読書

第二章 物語を読むと他人が分かるようになるのか――あいだのパフォーマンス

第三章 難しい人文書が分からなくてなぜ楽しいのか――分からなさ

第四章 ハウツー本でなぜ元気になるのか――変身の予感

第五章 なぜ雑誌は読み通せなくてもいいのか――回遊する時間帯

第六章 マンガは本なのか――アトラクションと批評

第七章 楽譜とレシピの何を読んでいるのか――自由と可能性

第八章 なぜ読んだ本をSNSで紹介するのか――装いと家具

第九章 積読と書店めぐりは読むことなのか――庭とデモクラシー

あとがき

ブックガイド――本をもっと楽しく読むための18冊

■書籍内容

本を読むとはどういうことなのか。読んでいるとき、私たちは何を体験しているのか。「読書とは〈パフォーマンス〉である」という概念を手がかりに、小説、人文書、マンガからハウツー本、楽譜、レシピまで、幾多の学問領域を渡り歩きながら、この世に存在するあらゆる本について考える読書の哲学／美学。本を読むことが無条件によいものとされる現代で、読書の意味を問い直す試み。

■著者紹介：難波優輝（なんば・ゆうき）

1994（平成6）年兵庫県生まれ。美学者。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学』『なぜ人は締め切りを守れないのか』『批判的日常美学について』等。

■書籍データ

【タイトル】本とは何か

【著者名】難波優輝

【発売日】2026年6月17日

【造本】新書判

【定価】1,043円（税込）

【ISBN】978-4-10-611128-0