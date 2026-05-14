【御礼】だれウマ『ごちそうShape』、クラウドファンディングで2,400万円達成、1,771名が支援

株式会社望礼

株式会社望礼（本社：大阪府大阪市、代表取締役：だれウマ・首藤望）は、冷凍弁当ブランド『ごちそうShape』のクラウドファンディングプロジェクトを「CAMPFIRE」にて挑戦いたしました。目標比241％となる24,151,158円の支援を達成し、プロジェクトを終了。 1,771名もの支援者に支えられ、今夏の本格サービス開始に向けて大きく踏み出します。

『ごちそうShape』のコンセプトは、健康的なのにガッツリ旨い。高たんぱく・低脂質・低糖質・塩分にも配慮した冷凍弁当ブランドです。CAMPFIREでの大きな反響を受け、サービス開始に向けて多くの期待と待望の声が寄せられています。

■支援総額2,400万円突破！盛り上がりを見せたプロジェクトの結果

2026年3月19日に公開し、初日に250万円を突破するロケットスタートを記録。その後も勢いが止まらず、開始わずか15日間で設定していた第一目標の1,000万円を達成しました。

期間中は、『ごちそうShape』誕生を描いたドラマ風動画の配信や、SNSでのご意見を反映した新リターンの追加など、常に新しい話題を届ける発信を行いました。また、熱のこもった活動報告や支援者との双方向コミュニケーションを重ねることで、単なる購入体験にとどまらない、ブランドコミュニティの構築に注力いたしました。

終了が迫るにつれて一段と大きな反響を呼び、劇的なラストスパートを見せました。40日間のプロジェクトで第一目標を大きく上回る24,151,158円の支援を集め、1,771名もの応援とともに完走いたしました。

CAMPFIREの同部門においても、公開期間を通じて圧倒的な存在感を発揮。人気ランキングにおいて、「総合」および「フード・飲食店」の2部門で第1位（※）を獲得いたしました。（※プロジェクト期間中のCAMPFIRE内人気ランキングにおいて）

いかに多くの方が、忙しい毎日の中で美味しく健康的な食事を求めているかを証明する形となりました。改めて、ご支援いただいたサポーターの皆様に、心より御礼申し上げます。

■ 支援者から寄せられた期待の声

クラウドファンディング期間中、支援時のコメントだけでなくSNS上でも感謝や信頼の声を多くいただきました。これまでだれウマが発信してきた”やせウマレシピ”への反響はもちろん、『ごちそうShape』の今後の展開に対する期待の声も多く集まっています。

「SNSで見ただれウマレシピで18kgの減量に成功した」「まさに求めていたもの」といった熱いメッセージの一部をご紹介します。

■ 今後のロードマップ：2026年夏の本格始動とリターンについて

CAMPFIRE・X（旧Twitter）より一部抜粋

『ごちそうShape』は2026年夏頃の本格サービス開始に向け、ECサイトや供給体制の整備を進めています。当初の想定を上回る反響を受け、安定した品質と供給スピードを両立させるための万全な準備を整えております。

本プロジェクトのリターンにつきましても、以下の通り対応を予定しております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178862/table/6_1_cffbea4817df9e6026754f773ba657a2.jpg?v=202605141051 ]

その他はプロジェクトページ(https://camp-fire.jp/projects/927792/view)の各リターン詳細をご確認ください。

現在、20種類以上の新レシピ開発も進行中。カレーやハンバーグといった定番メニューだけでなく、軽食やスイーツなど、幅広いラインナップを展開予定です。食べる楽しみを捨てずに健康管理ができる生活をサポートします。

多くのリクエストをいただいている定期購入制も導入し、ユーザー体験価値の最大化、及び事業拡大を目指します。忙しい現代人が、美味しく健康的な食生活を無理なく続けられる社会を実現します。

なお、サービス開始に向けた進捗やリターン品の発送状況、開発中の新メニューや先行キャンペーン情報などについては、『ごちそうShape』公式Xにて随時発信いたします。

公式X：https://x.com/gochiso_shape

■料理研究家・だれウマのコメント

大変多くの方々に応援いただき、本当にありがとうございます。

「健康的な食事を続けたいけれど、時間も気力もない」「栄養を気にしたいけれど、美味しさは妥協したくない」。料理研究家として活動する中で、そんな声をたくさんいただいてきました。

だからこそ、“温めるだけで、美味しく、栄養バランスの整った食事を届ける”という挑戦を、どうしても本気で形にしたいと思いました。

クラウドファンディング期間中には、これまでの活動に対する温かい言葉も数多くいただきました。料理を通して皆様の日常や人生に少しでも貢献できているのだと実感し、喜びで胸がいっぱいです。

今回の結果はゴールではなく、ここからが本当のスタート。

冷凍食や健康食のイメージを変え、「健康のために我慢する食事」ではなく、「健康なのに楽しみになる食事」に。本気で追求していきます。

■共同代表・首藤望のコメント

想像を超える多くのご支援をいただき、本当にありがとうございます。

いただいた応援コメントに、何度も背中を押されました。ひとつひとつの言葉の熱量が少しずつ広がり、最終的に1,771名という大きな応援の輪につながったのだと感じています。

ここまでの規模になったことは、皆様からの期待の大きさであり、同時に背負う責任の大きさでもあると受け止めています。健康・ボディメイク・子育て・高齢者の栄養管理など、幅広い生活課題の解決に対する期待の声をいただき、サービスの可能性を改めて実感しました。

プロジェクトを通して、だれウマレシピに対して大きな信頼を寄せていただいていることも再認識しました。自炊が難しい方々にも美味しさや価値を届けたい、この思いはより強くなっています。

さらに気持ちを引き締め、胸を張ってこの事業に向き合っていきます。これからは言葉だけではなく、事業そのもので皆様へ感謝をお返ししていきます。

■ごちそうShapeとは

健康食・冷凍食のイメージを変える、ガッツリ旨い冷凍弁当。料理研究家のだれウマがイチから作り上げ、食べる楽しさを妥協しない食事を追求しています。

体づくりや美容にも欠かせないたんぱく質をしっかり確保しつつ、過多になりがちな脂質・糖質・塩分を抑えた栄養バランスで設計されています。さらに、酸味・香り・辛味・旨味を絶妙に組み合わせることで、これまでの健康食のイメージを覆す満足感のある味わいを実現しました。

■ クラウドファンディング概要

実施期間（終了）

2026年3月19日～2026年4月30日

実施プラットフォーム

CAMPFIRE

プロジェクトURL

https://camp-fire.jp/mypage/projects/927792



支援総額

24,151,158円

支援者数

1,771名

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178862/table/6_2_88321a222c6bfb8662421e8548dc8c6a.jpg?v=202605141051 ]