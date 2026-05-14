ベイカレント、GSXの資格講座を活用し、サイバーセキュリティ専門人材200名を育成

株式会社ベイカレント

株式会社ベイカレント（本社：東京都港区麻布台1丁目3-1、代表取締役会長兼社長：阿部 義之、https://www.baycurrent.co.jp/、以下、「ベイカレント」）は、クラウドやAI活用をはじめとするデジタル化の進展によりサイバー攻撃が高度化していることや、機密度の高いコンサルティングサービスとの親和性が高い日系ファームであることを背景に、サイバーセキュリティに係るご支援依頼を特に多く頂戴しています。

ベイカレントは、グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区海岸1-16-1、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、https://www.gsx.co.jp/、以下、「GSX」）が提供するマネジメント向け資格講座「公式 CISSP CBKトレーニング（CISSP）」およびエンジニア向け資格講座「Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー（CEH）」を活用し、200名のセキュリティマネジメントおよびエンジニアのプロフェッショナルコンサルタントを育成することを決定いたしました。

GSXは「サイバーセキュリティ教育カンパニー」として、IT企業やSIerを中心に、セキュリティスキルを身に着ける認定資格講座を提供しております。豊富な受講実績と経験豊かな講師陣を有しており、GSXの強力なバックサポートの元、ベイカレントはセキュリティ人材の育成を加速していきます。

これを皮切りに、ベイカレントは今後もGSXをはじめとする外部機関の研修プログラムなども活用しながら、継続的に人材育成を実施し、より多くのお客様に高品質なご支援を提供できるよう尽力いたします。

■概要

ベイカレントは国際的な認定資格であるマネジメント向け資格講座「公式 CISSP CBKトレーニング（CISSP）」およびエンジニア向け資格講座「Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー（CEH）」を採択し、マネジメントとエンジニアリング双方の人材育成、体制構築に取り組んでまいります。

CISSPおよびCEHは取得難易度の高さから日本において資格保有者が少なく、特にCEH MASTERは保有者が80名程度と言われています。ベイカレントは、GSXが提供する講座及び演習環境を活用し、この2つの資格保有者を200名育成することで、セキュリティマネジメントからエンジニアリングまでを含んだ包括的なサイバーセキュリティコンサルタントを増強し、より多くのお客様に対して高品質なご支援を提供します。

本研修は、これから入社される方々も含め、受講を希望する社員に提供予定であり、資格取得後はセキュリティに係る様々な課題解決に携わっていただくことを想定しております。

■GSXの提供するキュリティ人材育成講座について

- 公式 CISSP CBKトレーニング（CISSP）

本講座は、ISC2が認定する国際的な情報セキュリティ・プロフェッショナル認定資格です。公式 CISSP CBKトレーニングは、情報セキュリティの共通言語とも言える「ISC2 CISSP CBK」の8ドメインを理解し、実践するための技術的な知識を網羅的・体系的に学びます。

https://www.gsx.co.jp/services/securitylearning/cissp.html

- Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー（CEH）

本講座は、セキュリティの国際的な資格であるEC-Council認定資格の一つで、認定ホワイトハッカーを目指すコースです。知識・スキル・攻撃手法を組み合わせたホワイトハッキングスキルの習得を目的としています。ホワイトハッカーとして「攻撃者視点」の判断力を習得することで、より効果的な防御に活かすことができます。

https://www.gsx.co.jp/services/securitylearning/eccouncil/ceh.html

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社

社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F

代表者：代表取締役社長 青柳 史郎

証券コード：4417

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

資本金：546百万円（2025年12月末）

設立：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載）

コーポレートサイトURL:https://www.gsx.co.jp/

◆株式会社ベイカレント

社名：株式会社ベイカレント

東京本社：〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー

代表者：代表取締役会長兼社長 阿部 義之

証券コード： 6532

上場証券取引所：東京証券取引所プライム市場

資本金：282百万円

設立：1998年

コーポレートサイトURL：https://www.baycurrent.co.jp/

※本文中に記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■本リリース内容に関するお問い合わせ

株式会社ベイカレント プロデュース本部

担当：増田、吉村

E-mail：info@baycurrent.co.jp

■採用に関するご案内

ベイカレントはサイバーセキュリティ領域の体制強化に向けて中途採用を強化しています。セキュリティ経験者に加え、インフラ／開発／運用など隣接領域から専門性を広げたい方も歓迎します。

本リリース後にご転職いただいた方も本研修にお申込みいただくことが可能です。

採用ページ：サイバーセキュリティ | ベイカレント | Baycurrent(https://www.baycurrent.co.jp/careers/recruit-list/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/)