『学園アイドルマスター』より、「月村手毬」がRe;IRIS Ver.で1/7スケールフィギュア化！

株式会社デザインココ

株式会社デザインココ(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:千賀淳哉、以下デザインココ)は、『学園アイドルマスター 月村手毬 Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア』の販売を決定し、予約受付を『COCOストア』(https://coco-store.jp/ )にて2026年5月14日(木)より開始いたします。予約締切は2026年8月20日(木)となります。

『学園アイドルマスター』より、月村手毬が“雨上がりのアイリス”の衣装で1/7スケールフィギュアになって登場です。

雨上がりの空気を思わせるような透明感のある雰囲気と、ステージ上でファンへ視線を向ける、その一瞬を切り取ったようなポージングを丁寧に立体化しました。 普段のクールな印象から一転、やさしくほころぶ笑みが印象的な仕上がりです。



しなやかに流れる髪や、動きを感じさせる腰元のドレープが全体に軽やかな印象をプラス。 裾へ向かって広がるフレアパンツが全体のバランスを整え、すっきりとした美しい立ち姿を引き立てています。フープイヤリングやシルバーバングルなどのアクセサリーも細やかに造形され、上品な存在感を添えています。

衣装にはステッチまで丁寧に造形が施されており、思わず近くで眺めたくなるような細やかな作り込みも見どころのひとつ。加えて、生地ごとの質感の違いも彩色で表現されており、同じ衣装の中でも素材感の違いを感じられる仕上がりとなっています。

『学園アイドルマスター』で描かれたユニットライブシーンの感動を思い起こさせる一体。

ステージで魅力を放つ月村手毬の姿を、ぜひお手元でお楽しみください。

【COCOストア購入特典】

『花海咲季』『月村手毬』『藤田ことね』の1/7スケールフィギュア3種をすべてご購入いただいたお客様に、特典としてステージをイメージしたディスプレイマットをプレゼントいたします！ここでしか手に入らない特典なので、ぜひゲットしてください！



※本特典は、受注期間が異なる各商品を個別にご購入いただいた場合でも対象となります。

※ご購入のタイミング（日付）が異なっていても問題ございません。

※ディスプレイマットのサイズは、W360×D260mmとなっております。



第1弾 花海咲季 受注期間：4月28日(火)～7月30日(木)

第2弾 月村手毬 受注期間：5月14日(木)～8月20日(木)

第3弾 藤田ことね 受注期間：6月上旬～9月上旬予定

商品概要

[商品名]学園アイドルマスター 月村手毬 Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア

[予約場所] ECサイト『COCOストア』 https://coco-store.jp/

[予約期間] 2026年5月14日(木) ～ 2026年8月20日(木)

[発売日] 2027年7月（予定）

[価格] 23,500円（税別）／25,850円（税込）

[サイズ] 全高：約240mm（台座含む）

[販売元] 株式会社デザインココ

[原型・彩色] Design COCO

[コピーライト表記] THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『学園アイドルマスター』 とは

2024年に誕生した、『アイドルマスター』シリーズの最新作。プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースします。2024年5月16日にリリースされたアプリゲームを皮切りに、CD、グッズ、ライブイベントなど様々なコンテンツを展開中！

■「学園アイドルマスター」公式サイト

https://gakuen.idolmaster-official.jp/



■「学園アイドルマスター」公式X（旧:Twitter）

https://x.com/gkmas_official

株式会社デザインココについて

仙台を本社に置く、ものづくり企業です。スケールフィギュアの原型や、アート作品の制作を手掛けています。特に、等身大フィギュアについては、業界のリーディングカンパニーとして、国内外の権利元様から、大きな評価と信頼をいただいています。

デザインココ公式ECサイト『COCOストア』 概要

原型制作会社のデザインココが、これまで培ったものづくりのノウハウを活用し手掛けていく自社ホビー商品を受注生産で販売するサイトです。一流の職人たちの手で、企画・造形・品質にこだわった商品を提供いたします。



[URL] https://coco-store.jp/

[公式Twitter] https://twitter.com/designcoco_t

◆注意事項

※写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。