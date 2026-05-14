夏の暑さ対策に！持ち運びに便利な「保冷ケース付き氷のう」がスケーターから新発売！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、夏の暑さ対策やスポーツシーンに役立つ「保冷ケース付き氷のう」を発売いたしました。

本商品は、氷を入れて使用する氷のうと、冷たさを長持ちさせる保冷ケースがセットになった便利なアイテムです。

日常のお出かけからアウトドア、スポーツ観戦まで、幅広いシーンで快適なクールダウンをサポートします。

■商品特長

夏の厳しい暑さの中、外出先でも手軽に涼をとれるアイテムの需要が高まっています。

スポーツ後のアイシングや、急な発熱時の備えとしても、氷のうは欠かせない存在です。

氷のうを専用の保冷ケースに収納することで、冷たさをキープし、長時間の持ち運びを可能にしています。

外出先でも冷たい氷のうをすぐに取り出して使用できるため、炎天下での暑さ対策として非常に有効です。

ケースには持ち運びに便利な取っ手が付いており、バッグからの取り出しや、指にかけての持ち歩きがスムーズに行えます。

氷のう本体は口径が広めに設計されているため、氷をスムーズに入れることができます。

氷と水を入れてすぐにお使いいただけるだけでなく、水を入れてそのまま凍らせて使うことも可能です。

カラーは、落ち着いた印象で場所を選ばない「サンドホワイト」と、涼しげで爽やかな「スモーキーブルー」の2色をご用意しました。

ご家族での使い分けや、ファッション、お好みに合わせてお選びいただけます。 これからの季節、より快適でアクティブな毎日を過ごすためのアイテムとしてご活用ください。

■商品詳細

STIB2 保冷ケース付き氷のう サンドホワイト

3,080円（税込）

サイズ：φ61×72×188mm

品番：STIB2

JAN：4973307741791

専用の保冷ケースがセットになった氷のうです。

ケースに収納することで冷たさを長持ちさせ、外出先でも快適に使用できます。

持ち運びに便利な取っ手付きケースで、日常使いしやすい落ち着いたサンドホワイトカラーです。

STIB2 保冷ケース付き氷のう スモーキーブルー

3,080円（税込）

サイズ：φ61×72×188mm

品番：STIB2

JAN：4973307741807

専用の保冷ケースがセットになった氷のうです。

ケースに収納することで冷たさを長持ちさせ、外出先でも快適に使用できます。

持ち運びに便利な取っ手付きケースで、見た目にも涼しげなスモーキーブルーカラーです。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/

および、全国の量販店、専門店、雑貨店など。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021