【5/18(月)開催】AI はユーザーリサーチをどう変えるのか？「プロダクトマネジメントと UI/UX デザインを考える会 vol.2」

株式会社アピリッツ

▼詳細・申込はこちらから

https://wbccollege20260518.peatix.com/

■開催概要

日程：2026 年 5 月 18 日（月）19:00～20:30（予定）

※勉強会終了後、同会場にて懇親会（無料）を用意しております。

会場：株式会社アピリッツ

住所：東京都渋谷区桜丘町 1 番 1 号 渋谷サクラステージ SHIBUYA タワー 24 階

■このような方におすすめ

● AI に関心はあるが、ユーザーリサーチでの活用イメージがまだ曖昧な方

● インタビューやリサーチ業務に不慣れで、進め方のハードルを下げたい方

● PdM として、顧客理解の解像度を上げながら意思決定を効率的に進めたい方

● UI/UX デザイナーとして、探索・仮説形成・示唆化の質を上げたい方

● リサーチャーとして、AI 活用による業務の変化や可能性をキャッチアップしたい方

● セッションだけでなく、懇親会で横のつながりや情報交換もしたい方

■登壇者

〈パネラー〉

菅原 大介（株式会社アイスリーデザイン：chapter UI/UX デザイングループ スペシャリスト）

阿部 航大（株式会社はてな：コンテンツ本部第一 ディレクター）

穴井 達（株式会社プロダクトフォース：セールス/カスタマーサクセス）

〈司会〉

ウメムラ タカシ（株式会社アピリッツ：VP of Design / HCD 学部部長）

■アイスリーデザインについて

アイスリーデザイン（https://www.i3design.jp/）は、Design × AI × Engineering に精通した AI

駆動のデジタルエンジニアリング企業です。AI をフル活用した開発スタイルで顧客のデジタル

プロダクトの開発 & UX/UI 支援ならびに顧客の AI トランスフォーメーション(AX)を支援しま

す。

■WBCカレッジについて

株式会社アピリッツ（https://appirits.com）が開催する、筋肉質を目指す勉強会

「WebBootCampCollege」の総称です。「学園化」をテーマに掲げるアピリッツでは、WBC カレッジを課外活動として開催し、受託開発のプロフェッショナルとしてのベストプラクティスを公開します。

■会社概要

会社名：株式会社アピリッツ

所在地：〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町 1 番 1 号 渋谷サクラステージ SHIBUYA タワー 24 階

代表者 ：代表取締役 和田 順児

設立：2000 年 7 月

URL：https://appirits.com/

事業内容：

Web サービスの企画・運営

Web サービスのコンサルティング・アクセス解析

Web サービスのパッケージ・ASP の開発・販売

Web サービスシステムの受託開発

Web サービスシステムのインフラ構築・保守・監視

オンラインゲームの企画・開発・運営